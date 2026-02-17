Лем - Охота

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction
Series Эксклюзивная классика (36 books)

Рассказ Станислава Лема «Охота» входит в знаменитый цикл о пилоте Пирксе и представляет собой напряженную психологическую и техническую драму. Сюжет строится вокруг нештатной ситуации на Луне: в результате аварии боевой робот-вездеход, обладающий огромной разрушительной мощью, выходит из-под контроля и начинает атаковать людей. Группе добровольцев, среди которых оказывается и Пиркс, поручено уничтожить обезумевшую машину. Однако обычное задание по ликвидации неисправной техники быстро превращается в сложное этическое и тактическое противостояние.

Центральной темой рассказа является столкновение человеческой интуиции с холодной логикой машины. Пиркс, выступая в роли охотника, внезапно ловит себя на странном чувстве сопричастности к «добыче». Лем мастерски описывает внутреннее состояние пилота, который начинает видеть в действиях робота не просто программную ошибку, а своего рода одиночество и загнанность существа, оказавшегося в чуждой среде. Это превращает механическое преследование в глубокую философскую притчу о границе между живым и искусственным, между целесообразностью и состраданием.

Финал рассказа подчеркивает характерный для Лема скепсис в отношении однозначных побед человека над техникой. Охота завершается успешно с технической точки зрения, но оставляет главного героя в состоянии глубокой задумчивости и морального дискомфорта. Автор показывает, что даже в мире высоких технологий самым сложным испытанием остается способность человека сохранить человечность и здравомыслие в экстремальных условиях, когда грань между охотником и жертвой становится пугающе тонкой.

Станислав Лем - Охота

«Издательство АСТ», 2020

Серия "Эксклюзивная классика"

ISBN 978-5-17-121239-1

Станислав Лем - Охота - Содержание

  • Вторжение

  • Друг

  • Exodus

  • Вторжение с Альдебарана

  • Темнота и плесень

  • Молот

  • Правда

  • Два молодых человека

  • Сто тридцать семь секунд

  • Охота

  • Предисловие переводчика

  • Охота

    • Послесловие переводчика

    • Послесловие филолога: Рукопись, найденная в папке

    • Послесловие философа: Заброшенная «Охота» Станислава Лема

Views 116
Rating
Added 17.02.2026
Author AlexDigger
Related Books

All Books