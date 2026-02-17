Лем - Рассказы о пилоте Пирксе

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction
Series Эксклюзивная классика (36 books)

Что-то вытолкнуло его из сна – во тьму. Остались позади (где?) багровые, задымленные контуры (город? пожар?), противник, погоня, попытки отвалить скалу, – скалу, которая была этим (человеком?). Пиркс безуспешно пытался догнать ускользающие воспоминания; как всегда в такие минуты, он подумал, что в снах нам дается жизнь более интенсивная и естественная, чем наяву; она освобождена от слов и при всей своей непредвидимой причудливости подчиняется законам, которые кажутся бесспорными – но лишь там, во сне

Лем Станислав - Рассказы о пилоте Пирксе (сборник)

«Издательство АСТ», 2007

Серия "Эксклюзивная классика (АСТ)"

ISBN 978-5-17-085751-7

Лем Станислав - Рассказы о пилоте Пирксе (сборник) - Содержание

  • Испытание

  • Условный рефлекс

  • Патруль

  • Альбатрос

  • Терминус

  • Охота

  • Рассказ Пиркса

  • Несчастный случай

  • Дознание

  • Ананке

Added 17.02.2026
