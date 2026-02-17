Лем - Сумма технологии

Нам предстоит разговор о будущем. Но рассуждать о будущих розах — не есть ли это занятие по меньшей мере неуместное для человека, затерянного в готовой вспыхнуть пожаром чаще современности? А исследовать шипы еще не существующих роз, выискивать заботы праправнуков, когда мы не в силах управиться с изобилием сегодняшних, — не покажется ли все это попросту смешной схоластикой? Имеем ли мы хотя бы оправдание, будто ищешь нечто вселяющее оптимизм или движим любовью к истине, которая-де особенно отчетливо видна именно в грядущем, не ведающем бурь (даже в их буквальном смысле, если удастся покорить климат)!

Но оправданием здесь не может служить ни академическая страсть, ни невозмутимый оптимизм, обязывающий верить, что, как бы ни пошли дела, все кончится благополучно. Мое оправдание одновременно и проще, и гораздо прозаичнее, и, пожалуй, скромнее: берясь писать о завтрашнем дне, я просто делаю то, что умею, и не важно даже, как это у меня получается, поскольку это мое умение — единственное. А коль скоро так, то моя работа будет излишней не больше и не меньше, чем любая другая; ведь всякая работа стоит на том, что мир существует и будет существовать и дальше.

Лем Станислав - Сумма технологии

пер. с пол. Ф. Широкова

Москва : Издательство АСТ, 2018, 736 с.

Серия "Эксклюзивная классика"

ISBN 97 8-5-17-112193-8

Лем Станислав - Сумма технологии - Оглавление

Глава первая. ДИЛЕММЫ

Глава вторая. ДВЕ ЭВОЛЮЦИИ

Глава третья. КОСМИЧЕСКИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Глава четвертая. ИНТЕЛЛЕКТРОНИКА

Глава пятая. ПРОЛЕГОМЕНЫ К ВСЕМОГУЩЕСТВУ

Глава шестая. ФАНТОМОЛОГИЯ

Глава седьмая. СОТВОРЕНИЕ МИРОВ

Глава восьмая. ПАСКВИЛЬ НА ЭВОЛЮЦИЮ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

Послесловие. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ