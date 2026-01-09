Я встретил свою жену рядом с мужским туалетом в медицинском центре города Таксон, штат Аризона. В то время я работал там в качестве уборщика, а Сэнди была младшей медсестрой. Каждый раз, когда она говорила мне «привет», мой язык прилипал к гортани. Но однажды я наконец выдавил из себя: «Ты не хочешь поехать со мной на Всемирную ярмарку?». Сэнди была смущена, ведь ярмарка проходила в Сиэтле, а мы были в Таксоне. Как ни удивительно, она согласилась на «обед», во время которого мы поделили один чизбургер из «Макдоналдса» пополам.

Доктор Кевин Леман, основываясь на сорокалетнем опыте совместной жизни и практике психолога-консультанта, утверждает: если вы довольны своим браком, никакие жизненные бедствия не сломают вас. Однако при неудачном браке человек никогда не будет по-настоящему счастливым, вне зависимости от богатства или успеха. Книга «Идеальная пара» помогает читателю разобраться в механизмах того, как совершаются браки, и учит отличать «подходящего» человека от «неподходящего» еще на этапе свиданий.

Автор подробно разбирает «красные флаги» — предупредительные сигналы, которые многие игнорируют, и ложные мотивации для вступления в брак. Кевин Леман предлагает задать себе и партнеру важные вопросы, которые часто остаются невысказанными, и объясняет, как направить силу супружеской пары на созидание счастливого будущего. Это практичное и искреннее руководство для тех, кто ищет любовь всей жизни впервые или надеется найти ее во второй раз.

Леман Кевин — Идеальная пара

Пер. с англ. — МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2007. — 256 с.

ISBN 978-5-8445-0157-9

Кевин Леман — Идеальная пара — Содержание