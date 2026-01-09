Леман - Идеальная пара
Я встретил свою жену рядом с мужским туалетом в медицинском центре города Таксон, штат Аризона. В то время я работал там в качестве уборщика, а Сэнди была младшей медсестрой. Каждый раз, когда она говорила мне «привет», мой язык прилипал к гортани. Но однажды я наконец выдавил из себя: «Ты не хочешь поехать со мной на Всемирную ярмарку?». Сэнди была смущена, ведь ярмарка проходила в Сиэтле, а мы были в Таксоне. Как ни удивительно, она согласилась на «обед», во время которого мы поделили один чизбургер из «Макдоналдса» пополам.
Доктор Кевин Леман, основываясь на сорокалетнем опыте совместной жизни и практике психолога-консультанта, утверждает: если вы довольны своим браком, никакие жизненные бедствия не сломают вас. Однако при неудачном браке человек никогда не будет по-настоящему счастливым, вне зависимости от богатства или успеха. Книга «Идеальная пара» помогает читателю разобраться в механизмах того, как совершаются браки, и учит отличать «подходящего» человека от «неподходящего» еще на этапе свиданий.
Автор подробно разбирает «красные флаги» — предупредительные сигналы, которые многие игнорируют, и ложные мотивации для вступления в брак. Кевин Леман предлагает задать себе и партнеру важные вопросы, которые часто остаются невысказанными, и объясняет, как направить силу супружеской пары на созидание счастливого будущего. Это практичное и искреннее руководство для тех, кто ищет любовь всей жизни впервые или надеется найти ее во второй раз.
Леман Кевин — Идеальная пара
Пер. с англ. — МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2007. — 256 с.
ISBN 978-5-8445-0157-9
Кевин Леман — Идеальная пара — Содержание
1. Как моя жизнь изменилась рядом с мужским туалетом: История личного знакомства автора.
2. Одинаковые детеныши, разные норки: Понимание различий в характерах.
3. Самое интимное свидание из всех возможных: Путь к эмоциональной близости.
4-5. Как совершаются браки (Части I и II): Поиск «своего» и «чужого» человека.
6-7. Предупредительные сигналы: Как разглядеть принца на болоте и вовремя заметить «красный свет».
8-9. Мотивация и чувства: Проверка искренности побуждений для брака.
10-11. Сложить все вместе: Важные вопросы и осознание силы супружеской пары.
12-13. Любовь всей жизни: Как сохранить чувства и найти любовь во второй раз.
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