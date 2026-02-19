Леман - Мама в первый раз
Первое материнство часто сопровождается страхом сделать что-то не так. Кевин Леман в своей характерной манере развенчивает мифы об «идеальной маме» и помогает женщинам сохранить собственную идентичность в круговороте пеленок и детского плача. Автор акцентирует внимание на психологическом здоровье матери, утверждая, что спокойная и уверенная мама — это лучший подарок для ребенка.
Книга охватывает важнейший период формирования базового доверия к миру: от рождения до поступления в школу. Леман учит, как устанавливать границы, как справляться с капризами и, самое главное, как наслаждаться этим неповторимым временем, не превращая воспитание в изнурительную работу.
Леман К. - Мама в первый раз - Шагать по верному пути - от рождения до первого класса
Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2008. — 272 с.
ISBN 978-5-8445-0206-4
Леман К. - Мама в первый раз – Содержание
Введение. Путешествие длиною в жизнь
Глава 1. Добро пожаловать домой
Глава 2. Первые десять дней
Глава 3. Большая тройка: кушать, спать и плакать
Глава 4. Первый год
Глава 5. Десять самых распространенных ошибок родителей
Глава 6. Работать или не работать (вне дома)?
Глава 7. Забота о «еще одном ребенке»
Глава 8. А вот и первенец: начало очередности рождения
Глава 9. Пора первых шагов
Глава 10. Излюбленные уловки
Глава 11. Про птичек и пчелок
Глава 12. Когда в доме появляется «Оно»
Эпилог. Нет ничего лучше, чем быть любимым
Любимые игры малышей
Десять заповедей ребенка для родителей
О докторе Кевине Лемане
