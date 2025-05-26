Подумать только: в эту самую минуту вы занимаетесь чем-то совершенно потрясающим, почти ошеломительным. Вы читаете книгу доктора Кевина Лемана. Вы либо взяли ее на время из библиотеки (ну и скряга!), позаимствовали у друга, получили в подарок или все-таки истратили свои нажитые непосильным трудом денежки, чтобы выяснить, что же я хочу сказать. Что в этой книге такого замечательного? Я объясню. Я был одним из тех детей, которые направляются в никуда, и я не спешил там оказаться. Если бы не трое еще более бестолковых двоечников, то я окончил бы школу с самыми худшими оценками среди выпускников. Все вокруг, включая меня самого, давно смекнули, что Кевин Леман всю жизнь будет горбатиться, латая спущенные шины и меняя покрышки на местной бензоколонке, продавая газеты в киоске за углом или даже подбирая мусор вдоль дороги. По правде сказать, я считал себя тупым как пробка. А потом в один прекрасный, почти волшебный апрельский день в 1961 году со мной поговорила седовласая учительница математики, которая изменила мою жизнь. Это была довольно объемистая старушенция, в возрасте приблизительно между климаксом и смертным одром, с седыми волосами на грани посинения. На своем веку ей довелось видеть, как буквально тысячи учеников поступали в школу и выпускались из нее, в числе коих моя безупречная сестрица Сэлли и братец Джек, о котором все говорили, что «он непременно добьется успеха». Так вот эта бабуля прижала меня.

Леман Кевин - Кто ты есть на самом деле

Пер. с англ. - СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2008. — 256 с.

ISBN 978-5-8445-0201-9

Леман Кевин - Кто ты есть на самом деле - Содержание

1. Преобразование личности

ЧАСТЬ 1 ЧЕТЫРЕ ТИПА ЛИЧНОСТИ

2. Много людей — четыре разновидности

ЧАСТЬ 2 ПОРЯДОК РОЖДЕНИЯ

3. Понять свое место в семейной иерархии

4. Извлечь максимум пользы

5. В чем смысл порядка рождения

ЧАСТЬ 3 ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ РАННЕГО ДЕТСТВА

6. Вы по-прежнему остаетесь тем ребенком, которым были когда-то

7. Ваша «инструкция»

8. Складывается ли ваша жизнь?

ЧАСТЬ 4 ВАШ ЯЗЫК ЛЮБВИ