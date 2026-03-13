Леман - Преимущества домашнего воспитания
Книга Кевина Лемана «Преимущества домашнего воспитания — Подготовка детей к победоносной жизни» представляет собой практическое руководство для родителей, которые стремятся создать в семье атмосферу, способствующую гармоничному развитию личности ребенка. Автор, известный психолог и эксперт по вопросам семьи, ставит задачу показать, что дом должен быть не просто местом проживания, а основной образовательной и воспитательной площадкой. Главная идея произведения заключается в том, что именно в семье закладывается фундамент для «победоносной жизни», под которой Леман понимает не только внешний успех, но и внутреннюю целостность, уверенность в себе и умение брать на себя ответственность.
Содержательная часть книги фокусируется на методах позитивной дисциплины и воспитании характера. Леман подробно разбирает концепцию «реального воспитания», которая предполагает отказ от авторитарного давления в пользу естественных последствий поступков. Автор объясняет, как развивать в детях самостоятельность, уважение к окружающим и здоровую самооценку, учитывая их уникальные таланты и порядок рождения в семье. Значительное внимание уделяется защите детей от негативного влияния массовой культуры и созданию прочных эмоциональных связей между родителями и детьми, что является лучшей страховкой от подростковых кризисов.
Текст написан в характерном для Кевина Лемана легком, ироничном и доступном стиле, наполненном живыми примерами из его собственной многодетной семьи и психологической практики. Автор предлагает родителям не стремиться к идеальности, а сосредоточиться на искренности и последовательности. Работа служит отличным ресурсом для тех, кто ищет альтернативу традиционным школьным подходам или хочет усилить воспитательный потенциал своего дома. Это чтение вселяет уверенность в том, что при правильном подходе родители могут стать лучшими учителями и наставниками для своих детей, готовя их к взрослой жизни с любовью и мудростью.
Леман К. - Преимущества домашнего воспитания – Подготовка детей к победоносной жизни
Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2010. — 288 с.
ISBN 978-5-8445-0234-7
Леман К. - Преимущества домашнего воспитания – Содержание
Часть I. Твое сердце находится дома
1. Москва не сразу строилась. Определение проблемы
2. Обращено ли твое сердце к дому
3. Занятые дети — счастливые дети. И другие современные мифы, часть I
4. Мой ребенок может сделать все, если захочет
И другие современные мифы, часть II
5. Кошелек или жизнь. Как трата времени и денег влияет на семейную жизнь
Часть II. Родной дом
6. Дело не в том, чем ты занимаешься, а в том, кто ты есть. Воспитание детей изнутри наружу
7. Чему научил меня Энди Тейлор, шериф из Мейберри. О преимуществах домашнего воспитания
8. Сила позитивных ожиданий
9. Снова в школу. Подход к обучению вне дома с позиций домашнего воспитания
10. Равновесие между работой и семьей
11. Дети-подкидыши
12. Дайте передохнуть. Преимущества домашнего воспитания для одиноких родителей
Часть III. Свободен от дома (И что теперь?)
13. Как осуществить переход к преимуществам домашнего воспитания
14. К победе через бездействие. Творчество и ценность скуки
15. Брак с преимуществами домашнего воспитания. Основание семьи с преимуществами домашнего воспитания
16. Преимущества домашнего воспитания. Практические советы для семейных обедов, совместного времени и так далее
Эпилог
Шестидесятая годовщина со дня рождения
Comments (1 comment)