Достаточность - Сборник статей о достаточности Писания - Хит Лэмберт, Уэйн Мэк, Дуглас Букмэн, Дэвид Паулисон

Статьи, включенные в книгу, которую вы держите в руках, собраны в честь 40-й годовщины Ассоциации сертифицированных библейских душепопечителей (англ. АСВС). Она была основана в 1976 году под названием Национальная ассоциация вразумляющих душепопечителей (англ. NANC), при этом нашей целью было повысить качество библейского душепопечения, проводя сертификацию как отдельных людей, так и учреждений, которые могли заниматься душепопечением и обучать душепопечителей на образцовом уровне. За последние 40 лет многое изменилось: значительно увеличилось количество членов нашей ассоциации, изменилось ее название, и наш главный офис перемещался из Пенсильвании в Индиану, затем в Кентукки, а теперь находится во Флориде. Но самые главные особенности остались прежними.

В частности, мы верны тем же богословским принципам, которые с самого начала легли в основу нашего подхода к душепопечению. Одно из самых важных богословских убеждений, определяющих наше служение,—приверженность достаточности Писания для душепопечения. Как одно из условий сертификации, все члены нашей ассоциации должны признавать, что Писания Ветхого и Нового Завета обладают всеобъемлющим авторитетом для служения душепопечения.

Мы серьезно относимся к доктрине достаточности Писания, потому что без нее движение библейского душепопечения не может существовать. Есть множество светских психологов, считающих, что консультирование не связано с учением Писания. Также есть множество консервативных евангельских христиан, любящих Библию, но считающих, что ее откровение имеет ограниченные рамки и недостаточно для душепопечения. Только подлинно библейские душепопечители считают, что настоящее душепопечение невозможно без Библии. Лишь богодухновенное Писание открывает представление Бога о том, что с нами не так, объясняет, какими мы должны быть и показывает, как Бог собирается менять нас благодаря труду нашего драгоценного Искупителя Иисуса Христа. И поэтому, по Божьей благодати, мы остаемся приверженными Писанию, поскольку убеждены, что без него невозможно помочь людям, которым мы призваны помогать, и без него наше движение не может, даже не должно устоять.

Хит Лэмберт, Уэйн Мэк, Дуглас Букмэн, Дэвид Паулисон - Достаточность: Сборник статей о достаточности Писания

СПб.: «Библия для всех», 2020.— 160 с.

ISBN 978-5-7454-1588-3

Хит Лэмберт, Уэйн Мэк, Дуглас Букмэн, Дэвид Паулисон - Достаточность: Сборник статей о достаточности Писания - Содержание