Что значит быть человеком в эпоху, когда искусственный интеллект стремится превзойти своего создателя? Джон Леннокс, оксфордский математик и философ науки, в своей обновленной книге «2084» проводит глубокое исследование технологической революции сквозь призму христианского мировоззрения. Отсылая читателя к пророческим антиутопиям Оруэлла и Хаксли, Леннокс анализирует, как современные алгоритмы и «Большие данные» превращаются в систему тотального надзора, а трансгуманистические идеи — в попытку создать нового Homo Deus.

Книга разделена на четыре масштабные части, в которых автор последовательно разбирает возможности узкоспециализированного ИИ, этические дилеммы нейробиологии и амбициозные программы по «улучшению» человека. Леннокс не просто критикует технологии, он ставит фундаментальные вопросы о происхождении морального чувства и сознания, утверждая, что никакая цифровая имитация не заменит божественную искру в человеке. Особое внимание уделено Метавселенной и виртуальной реальности как новым формам эскапизма.

В финальных главах автор переходит от науки к эсхатологии, сопоставляя современные технологические тренды с библейскими пророчествами Книги Бытия и Откровения. Леннокс противопоставляет технологический поиск бессмертия истинному Homo Deus — Христу, предлагая читателю надежный компас в навигации по тревожному будущему. Это интеллектуальное приключение для тех, кто хочет понять, как сохранить человечность и веру в мире, где границы между биологическим и синтетическим стремительно стираются.

Джон Леннокс — 2084: Революция ИИ

Искусственный интеллект и будущее человечества. — Алматы - Минск: ESXATOS, 2026. – 648 с. — (Богословие и наука). ISBN: 978-0-310-16665-8 (англ)

Джон Леннокс — 2084: Революция ИИ — Содержание