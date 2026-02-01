Леннокс - 2084 - Революция ИИ
Что значит быть человеком в эпоху, когда искусственный интеллект стремится превзойти своего создателя? Джон Леннокс, оксфордский математик и философ науки, в своей обновленной книге «2084» проводит глубокое исследование технологической революции сквозь призму христианского мировоззрения. Отсылая читателя к пророческим антиутопиям Оруэлла и Хаксли, Леннокс анализирует, как современные алгоритмы и «Большие данные» превращаются в систему тотального надзора, а трансгуманистические идеи — в попытку создать нового Homo Deus.
Книга разделена на четыре масштабные части, в которых автор последовательно разбирает возможности узкоспециализированного ИИ, этические дилеммы нейробиологии и амбициозные программы по «улучшению» человека. Леннокс не просто критикует технологии, он ставит фундаментальные вопросы о происхождении морального чувства и сознания, утверждая, что никакая цифровая имитация не заменит божественную искру в человеке. Особое внимание уделено Метавселенной и виртуальной реальности как новым формам эскапизма.
В финальных главах автор переходит от науки к эсхатологии, сопоставляя современные технологические тренды с библейскими пророчествами Книги Бытия и Откровения. Леннокс противопоставляет технологический поиск бессмертия истинному Homo Deus — Христу, предлагая читателю надежный компас в навигации по тревожному будущему. Это интеллектуальное приключение для тех, кто хочет понять, как сохранить человечность и веру в мире, где границы между биологическим и синтетическим стремительно стираются.
Джон Леннокс — 2084: Революция ИИ
Искусственный интеллект и будущее человечества. — Алматы - Минск: ESXATOS, 2026. – 648 с. — (Богословие и наука). ISBN: 978-0-310-16665-8 (англ)
Джон Леннокс — 2084: Революция ИИ — Содержание
Предисловие к обновленному изданию и Навигация по книге.
Часть 1. Составление карты территории: Развитие технологий, определение ИИ, вопросы этики и нейробиологии.
Часть 2. Два больших вопроса: Откуда мы пришли? (Происхождение) и Куда мы идем? (Предназначение).
Часть 3. Настоящее и будущее ИИ:
Узкоспециализированный ИИ: светлые и темные стороны.
«Большой Брат» и Большие данные: слежка и контроль.
Виртуальная реальность, Метавселенная и Трансгуманизм.
Общий искусственный интеллект (AGI): перспективы и угрозы.
Часть 4. Быть человеком:
Библейская антропология: Книга Бытия и природа человека.
Происхождение нравственности.
Истинный Homo Deus и Возвращение Человека, Который есть Бог.
Homo Deus в Книге Откровения и Время конца.
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