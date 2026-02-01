Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Леннокс - 2084 - Революция ИИ

Леннокс - 2084 - Революция ИИ
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, **Theology and Science, Science and Technology, **Eschatology
Series Богословие и наука (13 books)

Что значит быть человеком в эпоху, когда искусственный интеллект стремится превзойти своего создателя? Джон Леннокс, оксфордский математик и философ науки, в своей обновленной книге «2084» проводит глубокое исследование технологической революции сквозь призму христианского мировоззрения. Отсылая читателя к пророческим антиутопиям Оруэлла и Хаксли, Леннокс анализирует, как современные алгоритмы и «Большие данные» превращаются в систему тотального надзора, а трансгуманистические идеи — в попытку создать нового Homo Deus.

Книга разделена на четыре масштабные части, в которых автор последовательно разбирает возможности узкоспециализированного ИИ, этические дилеммы нейробиологии и амбициозные программы по «улучшению» человека. Леннокс не просто критикует технологии, он ставит фундаментальные вопросы о происхождении морального чувства и сознания, утверждая, что никакая цифровая имитация не заменит божественную искру в человеке. Особое внимание уделено Метавселенной и виртуальной реальности как новым формам эскапизма.

В финальных главах автор переходит от науки к эсхатологии, сопоставляя современные технологические тренды с библейскими пророчествами Книги Бытия и Откровения. Леннокс противопоставляет технологический поиск бессмертия истинному Homo Deus — Христу, предлагая читателю надежный компас в навигации по тревожному будущему. Это интеллектуальное приключение для тех, кто хочет понять, как сохранить человечность и веру в мире, где границы между биологическим и синтетическим стремительно стираются.

Джон Леннокс — 2084: Революция ИИ

Искусственный интеллект и будущее человечества. — Алматы - Минск: ESXATOS, 2026. – 648 с. — (Богословие и наука). ISBN: 978-0-310-16665-8 (англ)

Джон Леннокс — 2084: Революция ИИ — Содержание

  • Предисловие к обновленному изданию и Навигация по книге.

  • Часть 1. Составление карты территории: Развитие технологий, определение ИИ, вопросы этики и нейробиологии.

  • Часть 2. Два больших вопроса: Откуда мы пришли? (Происхождение) и Куда мы идем? (Предназначение).

  • Часть 3. Настоящее и будущее ИИ:

    • Узкоспециализированный ИИ: светлые и темные стороны.

    • «Большой Брат» и Большие данные: слежка и контроль.

    • Виртуальная реальность, Метавселенная и Трансгуманизм.

    • Общий искусственный интеллект (AGI): перспективы и угрозы.

  • Часть 4. Быть человеком:

    • Библейская антропология: Книга Бытия и природа человека.

    • Происхождение нравственности.

    • Истинный Homo Deus и Возвращение Человека, Который есть Бог.

    • Homo Deus в Книге Откровения и Время конца.

Views 761
Rating 5.0 / 5
Added 01.02.2026
Author valeriyD
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

S
synapsssss 5 months ago
Вау! А як я можу придбати? Маю лише укр картку
V
valeriyD 6 months ago
Спасибо Джону Ленноксу за прекрасную книгу! Лучшее введение по данной теме!

Related Books

All Books