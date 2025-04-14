Не финансы. Не стратегии. Не технологии. Командный дух остается главным конкурентным преимуществом, потому что это большая редкость. Мой друг, основатель компании с миллиардными при былями, хорошо сказал об этом: «Добейтесь того, чтобы все сотрудники вашей компании смотрели в одном направлении, и вы победите в любой отрасли, на любом рынке, всегда и везде». Когда я повторял это замечательное изречение руководителям компаний, с которыми мне доводилось работать, они соглашались. Но я чувствовал, что в глубине души они не верили, что подобное осуществимо. Однако именно командному духу принадлежит решающая роль. И хотя на протяжении многих лет этим во просом занимаются ученые, преподаватели, коучи и СМИ, в создании великой команды есть что-то неуловимое. Дело в том, что совместная деятельность людей, каждый из которых обладает собственным характером и недостатками, затруднена по определению. Это совсем не значит, что 9 Пять пороков команды подобная затея обречена на неудачу. Создание сильной команды вполне возможно. Но это болезненный процесс. Работу команды можно описать как согласованную деятельность людей. Достичь согласованности теоретически несложно, но на практике трудноосуществимо. Успех приходит только к тем, кто в процессе кропотливого ежедневного труда преодолел всевозможные недостатки и слабости, свойственные природе человека, которые и порождают проблемы внутри команды. Несколько лет назад я написал книгу «Пять искушений руководителя», в которой рассказал о самых распространенных ловушках менеджмента. Впоследствии я заметил, что некоторые руководители, желая улучшить свою работу, брали на вооружение мои идеи — и достигали успеха! Я понял, что пять искушений подстерегают не толь ко руководителей, но и коллективы в целом, и речь идет не только о корпорациях. Об искушениях и вызываемых ими проблемах мне рассказывали коучи, преподаватели, работники благотворительных организаций.

Ленсиони, Патрик - Пять пороков команды

Бизнес-роман / Патрик Ленсиони ; пер. с англ. И. Э. Коротенко. — 6-е изд. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 256 с.

ISBN 978-5-00146-131-9

Ленсиони, Патрик - Пять пороков команды - Содержание

ЧАСТЬ I. ПРОБЛЕМЫ

Пролог

Кэтрин

Почему она?

Недовольство

Наблюдения

Штат

ЧАСТЬ II. КОНФЛИКТ

Первое испытание

Продолжение

Выработка курса

Напа

Речь

Ответ

Надвигающаяся опасность

Немного о себе

Сближение

У бассейна

Первые результаты

Открытие

Эго

Цели

Ключ к разгадке

Атака

Объяснение

Кино

Практическое занятие

ЧАСТЬ III. ТРУДНЫЙ ПОДЪЕМ

На рабочем месте

Пожарная тревога

Сплетни

Главная команда

Сложная работа

Требовательность

Хорошая работа

Неприятный разговор

Решительный шаг

Трудный подъем

Выздоровление

ЧАСТЬ IV. СПЛОЧЕНИЕ

Первые плоды

Проверка на прочность

Путь команды

ЧАСТЬ V. МОДЕЛЬ

Модель пяти пороков. Обзор

Оценка команды

Понимание и преодоление пяти пороков

Вывод

Фактор времени. Методы Кэтрин

Особые случаи командной работы

Благодарности