Диспенсационный премилленализм - Диспенсационализм В книге представлен краткий библейский обзор событий последних дней с премилленарной и претрибулационистской точек зрения. Многих христиан интересует, что произойдет в будущем, но у них не хватает информации на этот счет. Цель этой книги — восполнить информационный пробел. Все основные эсхатологические события рассматриваются в хронологическом порядке. По каждому событию приводятся соответствующие библейские отрывки,наиболее значимые из которых анализируются. Библия — авторитетный источник информации, и ее слово должно занимать центральное место при любом рассмотрении подобного рода вопросов. В таком исследовании требуют разъяснения многие термины, ставящие порой христиан в тупик. Их четкое определение дано во второй главе книги. В той же главе содержится краткое описание каждого события, чтобы читатель мог быстро связать их воедино, прежде чем перейти к их более подробному рассмотрению в последующих главах. Каждая глава заканчивается списком обзорных вопросов, которые читатель может использовать для проверки усвоения полученных знаний. Их можно также использовать на совместных занятиях или в учебных группах. Читатель найдет в книге достаточно подробное рассмотрение некоторых наиболее спорных вопросов. Приводимые в этой связи аргументы могут показаться трудными для понимания и выходящими за рамки общедоступного содержания книги. Если читатель захочет пропустить некоторые или все такие места, он может сделать это без особых потерь для постижения общего смысла. Но их изучение даст ему стимул для оценки сравнительных достоинств представленных точек зрения.

Леон Дж. Вуд - Библия и события будущего - Обзор событий последних дней

Издательство «Библия для всех», 2006. - 220 с.

ISBN 5-7454-0970-3

Леон Дж. Вуд - Библия и события будущего - Обзор событий последних дней - Содержание

1. ПРЕДИСЛОВИЕ A. Значение изучения пророчеств Б. Значение исполнившихся пророчеств B. Благотворное влияние изучения пророчеств Г. Знамения времен Д. Ясное знамение современного Израиля Е. Истолкование пророчества

2. ОБЩАЯ КАРТИНА A. Терминология Б. Последовательность событий B. Краткая история основных точек зрения 3. ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ A. Указания Писания Б. Отличие от явления Христа B. Описание в 1 Фес. 4 :13 -18 Г. Воскресение святых церкви Д. Прославленные тела Е. Внезапно и неожиданно Ж. Судилище Христово

3. Брачная вечеря Агнца

4. ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ A. Библейские определения Б. Цель этого периода B. Продолжительность периода Г. Беспрецедентные страдания Д. Ложная и истинная религия

5. ИЗБАВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ВЕЛИКОЙ СКОРБИ A. Понимание великой скорби Б. Места, в которых подразумевается близость восхищения церкви B. Отрывки из 1 и 2 Фессалоникийцам Г. Другие доказательства

6. АНТИХРИСТ A. Название «Антихрист» в Библии Б. «Небольшой рог» в Книге Даниила B. «Зверь» в Откровении Г. «Человек греха» во 2 Фессалоникийцам 2 Д. Выводы

7. ИЗРАИЛЬ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ СКОРБИ A. Даниила 9 : 2 7 Б. Даниила 11:40-45 B. Обращение евреев Г. Гонения на евреев

8. ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕЛИКОЙ СКОРБИ А. Пришествие Христа в силе Б. Подготовка к установлению царства

9. ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО A. Характеристики Б. Система управления B. Подданные Г. Поклонение



Леон Дж. Вуд - Библия и события будущего - Обзор событий последних дней - Предисловие

Некоторые христиане не видят смысла в изучении пророчеств. Они считают пророчества слишком неясными и дающими повод для самых разных истолкований. Они полагают, что разумнее сосредоточить внимание на более «основательных» аспектах изучения Библии, где выводы гораздо надежнее, и отложить события будущего до того времени, когда они произойдут. Такое мышление в определенной мере спровоцировано слишком конкретными заявлениями истолкователей в прошлом. Назывались даты возвращения Христа, и на определенных лиц указывалось как на пророков. Когда эти предсказания неисполнялись, людей охватывало разочарование, а к изучению пророчеств начинали относиться скептически. В таком отношении есть как хорошие, так и плохие стороны. Хорошая сторона выражается в дискредитации такого типа пророческого учения, которое становится слишком конкретным и выходит за рамки самого библейского учения.

Сам Иисус сказал, что о дне и часе Его пришествия не знает никто, кроме Отца(Мф. 24:36). Люди не должны устанавливать даты или называть сами предсказанных лиц. Еще одна хорошая сторона выражается в призыве к сосредоточенности на основополагающих аспектах изучения Библии. Христианин не может уделять слишком много внимания тому, что Писание говорит о Боге, человеке, грехе, Христе, спасении, церкви и т. д. Плохая же сторона выражается в дискредитации всего изучения пророчеств как чего-то ненадежного и не приводящего к вполне определенным выводам. Пророческая истина открывает ясную и определенную перспективу, когда человек следует четким принципам истолкования. Святые авторы не писали бы так много о событиях последних дней, если бы это не было истиной. Бог раскрыл Свое Слово не для того, чтобы сбить людей с толку, и Он не хотел, чтобы его важные аспекты оставались непознанными.

Христианин может приступать к пророческим местам с той же уверенностью в истолковании, как и к другим местам Писания. Более того, человек, изучающий Библию и пропускающий пророческие места, упускает из виду значение, которое сама Библия придает пророчеству. На эту тему много говорил Христос, этому посвящены большие разделы как в Ветхом, так и в Новом Завете. По самой скромной оценке, с пророчеством связано около четверти Библии. Значение пророчества подтверждается также многочисленными местами, в которых христианин призывается быть готовым к пришествию Христа; и от человека, не интересующегося изучением пророческих мест, вряд ли можно ожидать готовности к нему.