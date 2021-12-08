С прошедшей осени и до весны гостила у меня Людмила Осиповна Раевская и, так как я всю зиму никого не принимал и ни к кому почти не ездил, то ей эта однообразная и скучная жизнь надоела и она, оказавшись негодной к продолжению службы, с милостивым Манифестом вышла в отставку. С большой благодарностью и большим удовольствием вспоминаю ее шестилетнюю безоблачную службу; горжусь немного своим предвидением. Я всегда говорил, что эта женщина много волноваться не станет, а когда ей человек надоест — она его бросит без разговоров и только ! Это имеет свои удобства и прилично, — но зато кроме равнодушия за это ничем другим заплатить нельзя.

Маша вернулась из Камчатки, в которую она себя сослала за разные преступления de lese majeste. «Вознеслась, смирилась и изнемогла». Воображает, что может всю остальную часть моей жизни провести около меня; а мне приходится заставлять себя верить в это, потому что я этого всегда желал. Я очень серьезно теперь хочу заняться, с ее помощью, всем тем, что в моей жизни, мыслях и воспоминаниях заслуживает названия посмертного. Меня очень тронуло, что вы с таким участием спросили о моих любимцах — Николае и Варе. Их история за эти два года очень сложна и могла бы послужить сюжетом для очень хорошенькой повести, гораздо более свежей и оригинальной, чем все, что пишется у нас и за границей. Ничего даже и поэтизировать не нужно было бы, а только понимать.

Константин Леонтьев - Собрание сочинений - Том 12 - Книга 1 - Письма 1883-1887 годов

Санкт-Петербург, Издательство «Владимир Даль», 2020

ISBN 5-93615-011-9

Константин Леонтьев - Собрание сочинений - Том 12 - Книга 1 - Письма 1883-1887 годов - Содержание

Письма 1883—1887 годов

1883

1884

1885

1886

1887

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Список сокращений

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