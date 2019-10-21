Обращаясь к сочинениям выдающего православного богослова пост-Халкидонита, Леонтия Иерусалимского, мы сразу сталкиваемся с затруднением, преодолеть которое уверенно пока не удается. Речь идет о датировке жизни и деятельности Леонтия, которого одни исследователи считают автором первой половины VI в., современником императора Юстиниана, одним из тех, кто в полемике с монофизитами и несторианами отстаивал богословие Халкидона в преддверии V Вселенского Собора, другие же считают православным автором конца VI – первой половины VII в., возможно современником и даже соратником св. Софрония Иерусалимского.

С датировкой второго знаменитого Леонтия, второго, наряду с Леонтием Византийским (произведения которого тоже датируются с немалым разбросом), связан один из наиболее интригующих сюжетов в истории патристических исследований. Мы не будем здесь подробно останавливаться на всех деталях споров вокруг «двух Леонтиев» и их наследия, отметим кратко лишь основные вехи этих споров, особенно имеющие отношение к публикуемым текстам. Подробнее с историей вопроса можно ознакомиться в соответствующих исследованиях, на которые мы ссылаемся ниже.

Леонтий Иерусалимский, Феодор Абу-Курра, Леонтий Византийский - Полемические сочинения

Краснодар: Текст, 2011. 272 с.

ISBN 978-5-903298-07-5

Леонтий Иерусалимский, Феодор Абу-Курра, Леонтий Византийский - Полемические сочинения - Содержание

От составителя

Леонтий Иерусалимский

Предисловие (Г. И. Беневич)

Против монофизитов Апории Свидетельства отцов



Феодор Абу-Курра

Предисловие (Ф. Г. Беневич)

Различение и разъяснение терминов

Леонтий, схоластик Византийский

Предисловие (Г. И. Беневич)

О сектах

Леонтий Иерусалимский, Феодор Абу-Курра, Леонтий Византийский - Полемические сочинения - От составителя

Настоящее издание содержит сочинения православных богословов, полемизировавших с монофизитами в разные периоды истории и при разных обстоятельствах. Леонтий Иерусалимский (VI–VII вв.), представлен двумя текстами: один написан в жанре догматических апорий, а другой является комментированным флорилегием, сопровождаемым апологией Халкидонского Собора и халкидонитов. Другой автор – сирийско-арабский «мелькитский» богослов Феодор Абу-Курра (VIII–IX вв.) – представлен полемическим трактатом философско-догматического характера, отстаивающим православную христологию. При всем различии исторических ситуаций, в которых были написаны эти сочинения, авторы публикуемых текстов, помимо того, что они оба – православные халкидониты, полемизирующие, в данном случае, с монофизитами, имеют и еще нечто общее между собой. Богословское образование Феодора Абу-Курры, согласно целому ряду источников, проходило в Палестине, возможно, в монастыре св. Саввы (здесь в VIII в. подвизался и куда более известный русскому читателю прп. Иоанн Дамаскин), а Леонтий Иерусалимский, как видно из его имени и из многих свидетельств в его сочинениях, жил и творил в Палестине. Было бы опрометчиво говорить о принадлежности обоих богословов одной «Палестинской школе» православного богословия, так как существование подобной «школы» (в отличие от Александрийской и Антиохийской) не является общепризнанным фактом (да она и не была как таковая институализирована), тем не менее, можно, наверно, говорить об определенной духовной и философско-богословской традиции, которой принадлежали оба богослова.

Таким образом, русский читатель сможет познакомиться с сочинениями еще двух представителей этой традиции, отстоящих друг от друга по времени на несколько веков, но объединенных одной верой и наличием предельно артикулированного, в том числе и с помощью философского языка и логики, «догматического сознания», которое выковывалось в непосредственной полемике с пользующимися также философской и логической аргументацией представителями других христианских исповеданий в пограничной для Ромейской империи Палестине, или, как в случае жившего в халифате Абу-Курры, даже за ее границами. Помимо сочинений Леонтия Иерусалимского и Феодора Абу-Курры, мы публикуем перевод трактата VI в., известный под латинским названием De Sectis (О сектах). Он входит в «Патрологии» Миня в «Леонтьевский корпус» и, по мнению ряда ученых, принадлежит еще одному богослову из Палестины – Леонтию Византийскому, хотя атрибутировать его кому-либо из известных Леонтиев в настоящее время с уверенностью нельзя. Этот трактат, являющийся кратким, но весьма емким историко-догматическим обзором основных ересей, известных к VI в., содержит защиту Халкидонского Собора и полемику с монофизитами (в чем-то пересекающуюся, а в чем-то отличную от полемики с ними Леонтия Иерусалимского), которая составляет его важнейшую часть. Публикуемые здесь сочинения на русский язык переводятся впервые и представляют несомненный интерес для всех, изучающих православное богословие и историю Церкви.