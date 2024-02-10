Лес Оглсби - Карл Густав Юнг и Ганс Урс фон Бальтазар - Бог и зло - Критическое сравнение
В этой книге собраны работы двух самых творческих мыслителей в области психологии и теологии XX века, Карла Густава Юнга и Ганса Урса фон Бальтазара, с целью критического сравнения их идей относительно причастности Бога к злу.
В достаточно зрелом возрасте Юнг начал свой «христианский проект» с психотерапевтическими и теологическими намерениями, и позднее сформировал сборник эссе Symbolik des Geistes («Символика духов»), в котором отношения Бога со злом были главной темой. Бальтазар уделил значительное внимание психологии Юнга в своей собственной теологической трилогии, но выступил против его подхода к Богу и злу.
В этой книге Лес Оглсби проводит тщательное исследование сходств и различий в мышлении Юнга и Бальтазара, их различных подходов к происхождению и реальности зла, а также взаимоисключающих теологических стремлений этих мыслителей. Кульминацией книги является изучение понимания каждым человеком центрального события христианства, смерти Христа на кресте и его сошествия к мертвым; в центре внимания находится то, как «вертикальный» подход Бальтазара и «горизонтальный» подход Юнга к этому важному событию могут сочетаться вместе, в то же время обогащая друг друга.
Данная работа является примером того, как аналитическая психология и христианское богословие могут взаимно влиять друг на друга в обоюдном творческом напряжении. Кроме того, книга побуждает к размышлению о значении центрального символа христианства и связи Бога со злом как подспорью в интегрированной психологической жизни и теологической зрелости. Она окажется увлекательной для изучающих психологию и религию, а также для юнгианских аналитиков и теологов-практиков.
Лес Оглсби был главным епископом в епархии Эли, Кентербери, и ныне уже вышел на пенсию. В 2012 году он получил докторскую степень в области психологии и богословия в Ламбете, Великобритания.
Лес Оглсби - Карл Густав Юнг и Ганс Урс фон Бальтазар. Бог и зло - Критическое сравнение
М.: Касталия. 2024.- 366 с.
ISBN 978-5-521-23968-9
Лес Оглсби - Карл Густав Юнг и Ганс Урс фон Бальтазар. Бог и зло – Содержание
К. Г. Юнг и Ганс Урс фон Бальтазар
Комментарий эксперта
Предисловие
Список сокращений
- Глава I. Введение
Часть I. Создание основы для критического сравнения
- Глава 2. Знакомство с Юнгом и Бальтазаром
- Глава 3. Основа для критического сравнения
Часть II. Примеры для критического сравнения
- Глава 4. Подходы в теологии и антропологии
- Глава 5. Аналогия и полярность
Часть III. Причастность Бога к злу
- Глава 6. Зло: истоки и реальность
- Глава 7. Юнг — о причастности Бога к злу
- Глава 8. Крест для Юнга и Бальтазара
Часть IV. Заключение
- Глава 9. Крестообразная модель причастности Бога к злу
- Глава 10. Подведение итогов
Библиография
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