В этой книге собраны работы двух самых творческих мыслителей в области психологии и теологии XX века, Карла Густава Юнга и Ганса Урса фон Бальтазара, с целью критического сравнения их идей относительно причастности Бога к злу.

В достаточно зрелом возрасте Юнг начал свой «христианский проект» с психотерапевтическими и теологическими намерениями, и позднее сформировал сборник эссе Symbolik des Geistes («Символика духов»), в котором отношения Бога со злом были главной темой. Бальтазар уделил значительное внимание психологии Юнга в своей собственной теологической трилогии, но выступил против его подхода к Богу и злу.

В этой книге Лес Оглсби проводит тщательное исследование сходств и различий в мышлении Юнга и Бальтазара, их различных подходов к происхождению и реальности зла, а также взаимоисключающих теологических стремлений этих мыслителей. Кульминацией книги является изучение понимания каждым человеком центрального события христианства, смерти Христа на кресте и его сошествия к мертвым; в центре внимания находится то, как «вертикальный» подход Бальтазара и «горизонтальный» подход Юнга к этому важному событию могут сочетаться вместе, в то же время обогащая друг друга.

Данная работа является примером того, как аналитическая психология и христианское богословие могут взаимно влиять друг на друга в обоюдном творческом напряжении. Кроме того, книга побуждает к размышлению о значении центрального символа христианства и связи Бога со злом как подспорью в интегрированной психологической жизни и теологической зрелости. Она окажется увлекательной для изучающих психологию и религию, а также для юнгианских аналитиков и теологов-практиков.

Лес Оглсби был главным епископом в епархии Эли, Кентербери, и ныне уже вышел на пенсию. В 2012 году он получил докторскую степень в области психологии и богословия в Ламбете, Великобритания.

Лес Оглсби - Карл Густав Юнг и Ганс Урс фон Бальтазар. Бог и зло - Критическое сравнение

М.: Касталия. 2024.- 366 с.

ISBN 978-5-521-23968-9

Лес Оглсби - Карл Густав Юнг и Ганс Урс фон Бальтазар. Бог и зло – Содержание

К. Г. Юнг и Ганс Урс фон Бальтазар

Комментарий эксперта

Предисловие

Список сокращений

Глава I. Введение

Часть I. Создание основы для критического сравнения

Глава 2. Знакомство с Юнгом и Бальтазаром

Глава 3. Основа для критического сравнения

Часть II. Примеры для критического сравнения

Глава 4. Подходы в теологии и антропологии

Глава 5. Аналогия и полярность

Часть III. Причастность Бога к злу

Глава 6. Зло: истоки и реальность

Глава 7. Юнг — о причастности Бога к злу

Глава 8. Крест для Юнга и Бальтазара

Часть IV. Заключение

Глава 9. Крестообразная модель причастности Бога к злу

Глава 10. Подведение итогов

Библиография