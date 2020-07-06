Василий Васильевич Зеньковский родился 4 (16) июля 1881 года в г. Проскурове (ныне Хмельницкий) на Подолье в семье педагогов. Внук священника и сын учителя, состоявшего также церковным старостой, он с детства был религиозным ребенком. Посещая с отцом церковь, он рано соприкоснулся с церковной жизнью, с богослужением. И, хотя, детская (непосредственная) религиозность не оставила у него ярких впечатлений, несколько значимых религиозных переживаний, все же, глубоко запали ему в душу, оставив там след на всю жизнь...

Виктор Летцев - «Прежде всего, он искал подлинности»: Очерк жизненного и творческого пути В.В. Зеньковского

Київ: ДУХ I ЛІТЕРА, 2014 г. - 184 с.

ISBN 978-966-378-346-8

Виктор Летцев - «Прежде всего, он искал подлинности»: Очерк жизненного и творческого пути В.В. Зеньковского – Содержание

Предисловие

Жизненный и творческий путь В.В. Зеньковского:

I. Профессиональное становление, оформление мировоззрения. Киевский период, 1892-1920 гг

II. Трагический «отрыв», возвращение к истокам. Эмигрантский период, 1920-1962 гг

Пути и контексты дальнейшего изучения творчества В.В. Зеньковского. Вместо послесловия

Приложение:

1. В.В. Зеньковский: Книги, статьи, рецензии, очерки, мемуары (1905-2006 гг.)

2. В.В. Зеньковском: Воспоминания. Статьи. Исследования

Виктор Летцев - «Прежде всего, он искал подлинности»: Очерк жизненного и творческого пути В.В. Зеньковского - Предисловие

Василий Васильевич Зеньковский (1881-1962) является одной из самых значительных фигур русского «религиозно-философского Ренессанса» XX столетия. В его личности цельность поразительным образом соединялась с многогранностью дарований и многообразием интересов. Он - христианский философ, психолог, историк философии, педагог, литературовед, церковный и общественный деятель, пастырь. Начав свой творческий путь в Киеве (в 1900 году В.В. Зеньковский становится студентом, а в 1915 - году профессором философии Киевского ун-та Св. Владимира), в 1920 году он вынужден был покинуть родину. Эмиграция, а фактически изгнание, ставшее уделом большинства крупнейших российских философов той поры, круто изменили дотоле ровную линию его судьбы, наложили незримую печать избранничества на всю последующую его деятельность...

Сегодня имя и произведения мыслителя уже не являются ни запретными, как это было в советские времена, ни малоизвестными, как это было сразу после снятия этих запретов. Однако, мы пока еще не имеем достаточно целостного (т.е. в равной мере освещающего все периоды жизни и творчества мыслителя) и более менее развернутого очерка жизненного и творческого его пути. Это обстоятельство и послужило мотивацией для написания данной работы.

При написании очерка, кроме решения нашей главной задачи - последовательного изложения основных фактов биографии В.В. Зеньковского (с обязательным уточнением, приводимых ранее данных) и увязанного с ним освещения основных направлений его многоаспектного творчества, - мы стремились также, не разрывая, по возможности, хронологической последовательности этого изложения, расширенно комментировать те темы, которые нам представляются ключевыми и акцентуированными как в контексте биографии мыслителя, так и в контексте становления и развития его взглядов. Для решения этой задачи мы, наряду с прочими, в полной мере использовали инструмент примечаний, которые, составив значительную часть очерка, стали, таким образом, важным содержательным дополнением основного текста.

Конечно, избранный нами способ подачи материала, а именно, тесное увязывание в одной хронологической линии двух различных и не всегда синхронных рядов событий (жизненных и интеллектуальных), - не самый удобный и, возможно, не самый удачный вариант изложения, однако, в некоторых случаях именно такое соположение позволяет лучше уяснять те глубинные мотивации, которые приводят к существенной смене акцентов в творчестве мыслителя. И эта мотивированность или зависимость событий интеллектуального ряда от событий ряда жизненного становится особенно значительной и выразительной, когда последние сплошь проникаются (вольно или невольно) эпохальными и поворотными событиями жизни общеисторической.