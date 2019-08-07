Имя Льва Хиросфакта мало известно широкому читателю, даже из числа интересующихся историей и культурой Византии. Однако в ΙΧ столетии Лев был личностью известной: ученый интеллектуал, поэт и богослов, влиятельный придворный, блестящий дипломат, родственник четвертой жены императора Льва VΙ, в пожилом уже возрасте оклеветанный перед василевсом и даже обвиненный в религиозном нечестии, переживший ссылку, принявший участие в мятеже Константина Дуки, вынужденный постричься в монахи и умерший в столичном Студийском монастыре.

Жизнь и творчество Хиросфакта представляют интерес не только сами по себе, но и как отражение умонастроений византийцев того времени — постиконоборческой эпохи, последовавшей за окончательным торжеством иконопочитания в 843 г.

Лев Хиросфакт - Сочинения

Серия «Новая Византийская библиотека. Источники»

Санкт-Петербург: Алетейя, 2017 г. – 284 с.

ISBN 978-5-906980-56-4

Лев Хиросфакт - Сочинения - Содержание

Лев Хиросфакт: византийский эллинист, поэт и дипломат

1. Биография Льва

1.1. Происхождение и семья

1.2. Государственная служба и дипломатические миссии

1.2.1. Посольства к болгарам 895–904 гг.

1.2.1. Посольство к арабам 905–907 гг.

1.3. Немилость и ссылка

1.4. Последние годы

2. Сочинения Льва

2.1. Анакреонтика

2.1.1. Надгробные стихи дочери Феоктисте

2.1.2. Два стихотворения на свадьбу императора Льва VI с Зоей Зауциной

2.1.3. Стихи на императорскую баню, построенную Львом VI

2.1.4. Стихотворение, посвященное августе Елене, супруге императора Константина VII

2.2. Ямбы: стихи на горячие источники в Пифиях

2.3. Эпиграммы

2.3.1. На Льва Философа

2.3.2. На патриарха Константинопольского Фотия

2.3.3. На патриарха Константинопольского Стефана

2.3.4. На Митрофана, архиепископа Смирнского

2.3.5. На икону Пресвятой Богородицы, держащей Христа

2.4. Поэма «Тысячестишное богословие»

2.4.1. Датировка и адресат поэмы

2.4.2. Обзор содержания поэмы

2.4.3. С кем полемизирует Хиросфакт?

2.4.4. Бог философов

2.4.5. Познание Бога

2.4.6. Иконоборческие мотивы

2.4.6. Оригенистское учение о «пресыщении»

2.5. Гимнография

2.6. Богословские комментарии на Ветхий и Новый Заветы

2.7. Переписка

3. Еще один «чародей»

Стихотворения и эпиграммы

Анакреонтика

1. Надгробные стихи дочери Феоктисте

2. На свадьбу самодержца Льва

3. Другое, на ту же свадьбу самодержца Льва

4. Стихи на баню при императорском дворе, построенную самодержцем Львом

5. На августу Елену, супругу Константина Нового Ямбы

6. На горячие источники в Пифиях

Эпиграммы

7. На Льва Философа

8. На патриарха Фотия, который во святых

9. На патриарха Стефана

10. На Митрофана, святейшего архиепископа Смирнского

11. На икону Пресвятой Богородицы, держащей Христа

Поэма «Тысячестишное Богословие»

Гимнографические произведения

1. Стихиры

1.1. На Введение во храм Пресвятой Богородицы

1.2. Святому апостолу и евангелисту Луке

1.3. Святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

2. Кондак святому Илариону Великому

Извлечение из толкований различных отцов на Бытие

Переписка

Переписка с Симеоном, правителем Болгарии

1. Симеон, правитель Болгарии — магистру Льву, во время его первого посольства туда

2. Магистр Лев — правителю Болгарии

3. Симеон, правитель Болгарии — магистру Льву

4. Магистр Лев — Симеону, правителю Болгарии

5. Симеон, правитель Болгарии — магистру Льву

6. Магистр Лев — Симеону, правителю Болгарии

7. Магистр Лев — Симеону, правителю Болгарии

8. От него же — Симеону, правителю Болгарии

9. От него же — Симеону, правителю Болгарии

10. От него же — Симеону, правителю Болгарии

11. От него же — Симеону, правителю Болгарии

12. От него же — Симеону, правителю Болгарии

13.Лев, магистр, проконсул, патрикий, — Симеону, правителю Болгарии

14. Лев, магистр, проконсул и патрикий, — Симеону, правителю Болгарии

Переписка во время посольства Льва к арабам

15. Лев, магистр, проконсул и патрикий — Генесию, проконусулу, патрикию; из Багдада

16. Генесий, магистр, проконусул и патрикий — магистру Льву, в Багдад

17. Квестор Анастасий — магистру Льву, из Города в Багдад

18. Патрикий Фома — магистру Льву, из Города в Багдад

19. Прокопий, спафарий и двоюродный брат асикрита — магистру Льву, из Города в Багдад

Письма к императору Льву VI

20. Лев, магистр, проконсул и патрикий — самодержцу Льву, из ссылки

21. Лев, магистр, проконсул и патрикий — Льву, самодержцу ромеев

22. Лев, магистр, проконсул и патрикий — Льву, самодержцу ромеев

23. Лев, магистр, проконсул и патрикий — Льву, самодержцу ромеев

24. Лев, магистр, проконсул и патрикий — Льву, самодержцу ромеев

25. Лев, магистр, проконсул и патрикий — Льву, самодержцу ромеев

Письма к друзьям времен ссылки

26. Лев, магистр, проконсул и патрикий — Стефану, магистру, проконсулу и патрикию

27. От него же — к сыну патрикия Никиты Мон(омаха)

Приложение I

Константин Родий. На Льва Хиросфакта

Приложение II

Арефа, архиепископ Кесарийский. Хиросфакт, или Чародеененавистник

Список сокращений

Библиография

Указатели

Исторические лица и древние авторы

Библейские и апокрифические персонажи

Мифологические и легендарные имена и названия

Географические и топографические названия

Современные авторы, издатели и переводчики

Лев Хиросфакт - Сочинения - 1. Биография Льва. 1.1. Происхождение и семья

Дата рождения Льва точно не известна, но ее традиционно относят к началу 840-х годов, поскольку в 910 г., судя по его письмам того времени, он был уже в преклонном возрасте и называл себя стариком. Родился он не в Константинополе, поскольку в одном из писем императору называет себя «чужеземцем». Семейство Хиросфактов было известно на Пелопоннесе в Х–ХI веках, так что, вероятно, оттуда происходил и Лев.

Учиться он должен был в столице, как и другие юноши из богатых семей в ту эпоху. Хотя достоверных сведений об этом у нас нет, однако, скорее всего, он учился у Льва Философа, ходил на занятия в открытом после 855 г. Константинопольском Университете и, возможно, посещал ученый кружок патриарха Фотия — на смерть обоих он написал хвалебные эпиграммы. Как бы то ни было, образование Лев получил прекрасное, и его семья уже тогда должна была занимать высокое положение в обществе, ведь жена Льва происходила из знатного рода и даже принадлежала к императорской семье, а сам Хиросфакт был в родстве с четвертой женой Льва VI Зоей Черноокой. Сестра Хиросфакта была замужем за протоспафарием Львом Равдухом, стратигом Диррахия. У Льва также был брат по имени Палати’н, на чью смерть Хиросфакт написал стихотворение, до нас не дошедшее.

У Льва и его супруги, чье имя неизвестно, было две дочери. Одна из них, Феоктиста, умерла в совсем юном возрасте, и отец написал на ее смерть трогательное стихотворение, полное скорби. Другая дочь, имени которой мы не знаем, возможно, родилась уже после смерти Феоктисты, поскольку в 910 г. Лев пишет о своем зяте, что тот «недавно женился». Хотя к тому времени дочь Хиросфакта уже успела родить в браке троих детей, едва ли ей было тогда больше 25 лет. Правда, она могла выйти замуж и повторно, однако узнать что-либо об этом невозможно. Когда Льва постигла императорская немилость, его зять перешел на сторону его врагов и начал вместе с ними клеветать на тестя, надеясь завладеть его состоянием. Из писем и стихотворений Хиросфакта видно, что он был нежным отцом и преданным мужем — так, он шесть лет ухаживал за своей женой, которая была больна эпилепсией. В ссылке он очень страдал от разлуки с родными.