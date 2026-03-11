Вниманию читателей предлагается вторая коллективная монография, написанная участниками семинара, который проводится Государственным музеем Л.Н. Толстого совместно с Институтом философии РАН. Первая книга - «Лев Толстой: литература и философия» — вышла в издательстве «Центр гуманитарных инициатив» в 2020 году и вызвала живой интерес у всех, кто неравнодушен к творческому наследию и поискам гения русской и мировой литературы.

Лев Толстой: философская перспектива

(Серия «Humanitas»)

СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. — 308 с.

ISBN 978-5-98712-349-2

Лев Толстой: философская перспектива - Содержание

Предисловие

Раздел 1. Лев Толстой и мировая философская мысль

Г. В. Алексеева - Бенджамин Франклин как представитель Американского Просвещения в восприятии Льва Толстого

К.В. Ворожихина - Лев Шестов о вере Льва Толстого

O. А. Жукова - Писатель vs мыслитель: Николай Бердяев об учении Льва Толстого

Н.А. Касавина - Человек в его бытии-к-смерти

Д.А. Леонтьев - Жизнетворческие уроки Л.Н. Толстого

С.А. Нижников - Лев Толстой и Иммануил Кант: pro et contra

С. В. Панов, С. Н. Ивашкин - Руссо, Толстой, Достоевский: аффективная природа и прагматика романа

Раздел 2. Религиозно-нравственные поиски

P. Г. Апресян - Трудность милосердия. Практический опыт благотворительности Льва Толстого: сомнения, разъяснения, надежды

И. И. Евлампиев - От «Войны и мира» к религиозному учению: размышления о причинах перелома в мировоззрении Л.Н. Толстого

М.Л. Гельфонд - Антропология Л.Н. Толстого: манифест отречения от личности

Ю. В. Прокотук - Религиозность Льва Толстого и Альберта Швейцера

Раздел 3. Художественное творчество Льва Толстого в оптике философского исследования

Л.А. Булавка-Бузгалина - Анна Каренина: иметь или быть? Контрапункты трагедии (перечитывая Льва Толстого)

И.Ю. Матвеева - Царство Божье на земле и путь к нему: модернистская эстетика на службе религиозной философии в поздних произведениях Л. Н. Толстого

А. К. Куликов - Проблема судьбы и героизма у М.Ю. Лермонтова и Л. Н. Толстого

Ю.В. Прокотук - «Роман о русских богатырях»: загадки неоконченного произведения Л. Н. Толстого

И. Н. Сиземская - Л.Н. Толстой об исторической необходимости и воле масс в истории

Сведения об авторах

Указатель имен. Составитель Е.Н. Балашова