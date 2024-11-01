Левчук – Пробуждение

В недалеком прошлом люди вокруг нас интересовались событиями, которые стали возможны благодаря техническому прогрессу. Во всем, о чем писалось и произносилось в средствах массовой информации, доминировало одно общее мнение. Оно реяло в лозунгах, давало работу художникам, определяло заказ писателям и поэтам, — они должны были бросить в этот бурный поток что-то очень меткое.

И, наконец, хочу напомнить вам о сувенирах, которые без слов увлекали сердца взрослых и детей. Сувениры, изображавшие спутники и ракеты, не залеживались на прилавках.

Это было повсюду, но нас, сознательно верующих, этот триумф прогресса не увлекал, скорее наоборот.

Именно те, знаменательные для страны Советов триумфальные шестидесятые, были оседланы как боевые кони для войны: пропагандистской войны против Бога и репрессивной против народа, верного Его заповедям. Вот только один штрих из многих, которые я помню.

Как-то в те годы нас арестовали во время вечернего богослужения в городе Хмельницком и привезли в отделение милиции. Приятно вспомнить, как нас, тогда еще молодых проповедников, окружили в вестибюле офицеры, и, насмехаясь, задавали много вопросов. Все обратили внимание на вопрос одного офицера молодому брату:

— Где ваш Бог? Вон Гагарин летал в космос — и Бога не видел.

— Если бы вы объехали этот город в радиусе 50 км, то неужели потом сказали бы, что нет Москвы? — спросил наш юноша.

Офицер не нашел, что ответить, а его коллеги рассмеялись:

— Ну, что молчишь? Отвечай!

После этого начался разговор о том, что Бога можно увидеть только чистым сердцем, и что для этого не нужно летать. И уже не было места для насмешек, а на нас стали смотреть по-другому.

С тех пор прошло более сорока лет. И хоть за это время мне пришлось пережить много арестов, вызовов в органы КГБ, следствий, а также десятилетнее заключение в исправительных лагерях, но в сердце живет большая благодарность моему Господу, что Он позвал меня быть одним из наименьших Его воинов и вооружил для духовной брани. Страданиями Господь одел нас в броню праведности, обул ноги наши в готовность бла- говествовать спасение во Христе на свободе и в неволе. Господь дал нам надежный щит веры, ибо огненных стрел в ту пору против нас выпускалось очень много. А радостью спасения, как будто шлемом, защитил наши убеждения в вере. И Слово Божье научил глубоко в сердце сохранять — так, что никакие обыски не могли этот меч духовный отнять у нас.

Все возвращается на круги своя, как сказал в далекой древности Екклесиаст. Потеряли привлекательность сувениры технических достижений, поскольку именно этот прогресс, напротив, вселяет в сердца людей теперь больше тревоги, чем радости. Чтобы что-то все же утешало душу, хочется других сувениров или картин, посредством которых можно перенестись в прошедшие прадедовские времена. Увидеть аистов на покрытой соломой хате, «журавля» над колодцем, изготовленный из лозы плетень и ряд кувшинов на нем. Или, может, девушку- украинку в вышитой одежде с коромыслом на плече?

Левчук, А. – Пробуждение

Черкассы: Смирна, 2009. — 192 с.

ISBN 978-966-8617-56-0

Левчук, А. – Пробуждение – Содержание

От автора

КТО СТАРШИЙ

МЕСТЬ

НАШ ЗАХАРИЙ

КРЕЩЕНИЕ ЗИМОЙ

НАСЛЕДСТВО

ПРОБУЖДЕНИЕ

Биография автора