Предлагаемая книга является продолжением основополагающего труда Е. Левенталь «Характеры и роли» и адресована в первую очередь родителям.

Книга написана на основе собственной 25-летней психотерапевтической практики автора.

Трудно найти столь блестяще изложенную концепцию воспитания ребенка, сочетающую уважение к его индивидуальности с грамотно дозированным принуждением по привитию социальных норм и развитию социального интеллекта. Детально описаны ошибки в воспитании детей, совершаемые родителями и их родственниками в зависимости от типов их характеров и характеров самих детей.

Дан глубокий анализ программирования детской психики, индивидуализации ребенка и становления детских социальных ролей. Особый упор сделан на то, что все эти процессы протекают гораздо раньше, чем думают большинство родителей.



Книга, несомненно, займет достойное место в дошкольном образовании и подготовке педагогических кадров.

Левенталь Елена - Мы и характеры детей: как родителям не испортить жизнь детям

Елена Левенталь.-2-е, доп.-М.:ИП Чижиков Г.В.,2010.- 320 с. : ил.

ISBN 978-5-94881-100-0

Левенталь Елена - Мы и характеры детей: как родителям не испортить жизнь детям - Выбор жанра



Взаимоотношения родителей и детей наполнены примерами удивительной, почти безграничной любви, самопожертвования и прочих величественных порывов.

Однако они сосуществуют с примерами ограниченного разума, безграничной глупости, безответственности, бесконечного самомнения и эгоизма старшего поколения.

Перед автором стояла нелегкая задача выбора жанра.



Порой ее сносило в драму и море трагедии и она соскальзывала в патетику и дидактику. Однако автора больше привлекла позиция спокойного и дружелюбного наблюдателя, пытающихся разобраться в хитросплетениях отношений родителей и детей.



Улыбка и юмор — великие союзники для каждого из нас. Именно с их помощью она попыталась оттолкнуться от грусти, драматизма, трагической обреченности, которые так часто заполняют разрыв между поколениями.



Автор старалась перекинуть между родителями и детьми мост, построенный из позитивного взгляда на жизнь, попытки лучше понять другого человека и улыбнуться нашему неумению счастливо прожить столь короткую жизнь. Улыбка поможет нам преодолеть внутреннее сопротивление в признании наших родительских просчетов.



И оставляя за собой право на ошибки, все-таки признать их, постараться в чем-то изменить отношения с детьми для того, чтобы наполнить нашу и их жизнь большим ощущением счастья.

