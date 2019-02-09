От всего сердца благодарю тех, кто вместе со мной создавал эту книгу. Это Джоэл Килпатрик – талантливый литератор, воплотивший мою мечту в жизнь; Кэрол Трэвер – выпускающий редактор Tyndale House, чьи советы и опыт помогали нам с самого начала; редактор Кара Петерсон – ее проницательность и мастерство оказались бесценны; и Грег Джонсон – мой агент, которому тоже досталась немалая роль.

А еще я искренне признателен всем, кто подавал ценные идеи или поддерживал меня во время работы над рукописью: Дональд Адема, доктор остеопатии; Су Ху Чой, доктор медицины; Дэвид и Анна Клифф; Роберто Куэва, доктор медицины, член американской коллегии хирургов; Диана де Пол; Дебби Формен; Джим Формен, лицензированный терапевт в сфере брака и семейных отношений; Клем Хоффман, доктор медицины; Сандра Лэнгли; Катерина Леви; Вера Леви; Дорин Хан Мар, доктор медицины; Меррил Нанигьян; Мэри Энн Нгуен-Куок; Уильям Рэмбо, доктор медицины; Скотт Рикеттс; Нгуен-Ти Робинсон, доктор медицины; Натали Родригес, доктор медицины; Марк Сломка; Джейми Уилсон; Джордан Зиглер, доктор медицины.

Все истории, приведенные в книге, произошли на самом деле. В целях конфиденциальности имена пациентов и некоторые подробности изменены; описание событий максимально приближено к тому, как они происходили в действительности.

Дэвид Леви, Джоэл Килпатрик - Молитва нейрохирурга

Москва, Эксмо, 2019

пер. с англ. В. А. Измайлова

ISBN 978-5-04-097272-2

Дэвид Леви, Джоэл Килпатрик - Молитва нейрохирурга

От автора

Факторы риска

Первые молитвы

Забота о духовном

Скептики

Чужой среди своих

Механик в докторах

Простившие да исцелятся

Встань и иди

Малышка награни смерти

Вырванная из ада

Когда все очень сложно

О ком я не забываю никогда

Эпилог

Послесловие

Об авторе

Примечания

Дэвид Леви, Джоэл Килпатрик - Молитва нейрохирурга - Послесловие

Молитва возносится ради больных, а не ради врача. Конечно, можно благословить и врачей, и сотрудников больницы, – но прежде всего молитва несет благо больному. В молитве, как и в хирургии, можно совершить великое благо, – но и нанести огромный ущерб. Я не прошу молиться вместе с каждым. Если люди отказываются от молитвы, она ничем не поможет и ничего не даст. Нет ни одного «рецепта» молитвы, – по крайней мере мне они неизвестны. Могу сказать лишь одно: нужно чувствовать и даже предвидеть, когда молитву воспримут как благословение. Давить и настаивать на своем, если дело касается веры, нельзя ни в коем случае.

В то же время предложение помощи, медицинской ли, духовной ли, и внимание к тому, как эту помощь воспримет больной, – это я называю участием. А вот умалчивание о том, что может помочь, – это проявление равнодушия. И именно поэтому я верю, что молитва – одна из высших форм доброты, какую я только могу проявить к своим пациентам. Иным становится не по себе, когда в их присутствии упоминают о Боге. Многим причинили боль в общине или церкви; таких особенно легко ранить, если говорить о Боге властно и непримиримо. Здесь помогает смирение: оно полезно не только в медицине, но и где бы то ни было. Когда люди чувствуют искреннюю заботу, они более открыты. Давайте помнить о том, что все мы в пути и никто еще не прибыл в пункт назначения.

Чем бы мы ни занимались, каким бы ни был наш статус, я верю: все мы хотим внести в этот мир разнообразие. Забота о каждом больном – как о личности – позволила мне обрести судьбоносные откровения, выходящие далеко за пределы моих операций. Да, здесь тоже есть свои затраты, – а где их нет? Вот, например, наше время – оно ограничено: каждому отведена одинаковая мера минут, и мне не раз приходилось менять распорядок дня, чтобы помочь тем, кто в этом нуждался. Но на эту книгу времени хватило. И надеюсь, она вдохновит вас на то, чтобы и в жизни, и в сферах влияния – какими бы они ни были, – вы проявили как можно больше искренности и любви.