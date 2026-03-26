Левин - Интернет как оружие

Category Sociology Political Science

Яша Левин - Интернет как оружие. Что скрывают Google, Tor и ЦРУ

«Popcorn Books», 2018

ISBN 978-5-6042628-0-1

Яша Левин - Интернет как оружие. Что скрывают Google, Tor и ЦРУ - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Пролог

Часть I

  • Глава 1 - Америка взмывает вверх - Война будущего - Жучки на поле боя - Знай врага в лицо

  • Глава 2 - Советские атомные бомбы - Киборги и кибернетика - О мышах и клавиатурах - Компьютерные сети: темная сторона - ARPANET - «Компьютер-осьминог: на службе у правящего класса»

  • Глава 3 - Подавление беспорядков в родной стране - Тоталитаризм больших данных - Слежка через ARPANET - Военный интернет

Часть II

  • Глава 4 - Хиппи в ARPA - Культы и кибернетика - Ребрендинг Бранда - Человек, который приватизировал интернет - Whole Earth 2.0

  • Глава 5 - Электронная библиотека - Прослушка мозга - Поджаренное мясо девушек - Вам шпионское письмо - Особое мнение - Правительство Google - Пронизывая всё и вся

  • Глава 6 - Подключи и работай - Появление угрозы - Боевая готовность - Конец правительства Сноуден - Tor - Вниз по кроличьей норе

  • Глава 7 - Коробка - Шпионам нужна анонимность - За свободу нужно платить - Я. Б. Левин. «Интернет как оружие. Что скрывают Google, Tor и ЦРУ» - Секретные операции - Свобода интернета - Русский план развертывания - Рождение героя - Радикализация Tor - Социальные медиа как оружие - Удивительные союзы - Ложное чувство безопасности - Кому выгодна криптовойна?

Эпилог

Благодарности

Комментарии

