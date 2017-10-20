Большинство людей, пытаясь разговаривать на иврите, переводят с родного языка. Не будем дискутировать на тему "хорошо это или плохо", но будем помнить, что эти переводы могут создать массу ошибок и недоразумений по той простой причине, что логика иврита отличается от логики любого другого языка. Кроме того, каждый язык своеобразен и имеет свои законы, которые не всегда логичны, но этого не замечают люди, для которых этот язык является родным.

Одной из самых распространенных ошибок людей, переводящих с русского на иврит, является перевод форм "меня", "у меня", "от меня", "про меня", "из-за меня", "для меня" и так далее. Обратите внимание на то, как построены эти формы в русском языке: предлог + постоянно добавляющееся к нему "меня". Логично ли это? По-моему, совсем нет. По крайней мере, по сравнению с железной логикой иврита. В иврите местоимения строятся от предлога, без никаких исключений.

К предлогу добавляются определенные окончания, образующие местоимения того или иного лица и рода. Попытаемся понять это через русский. Возьмем предлог "из-за". Чтобы образовать форму "из-за меня", добавим к этому предлогу какое-нибудь окончание. Для примера, примем окончание "ба" за окончание, образуюшее местоимения единственного числа первого лица. Добавив "ба" к "из-за", мы получим форму "из-за меня": "из-заба".

Примем окончание "бу" за окончание мужского рода второго лица. При добавлении его к нашему предлогу получится "из-забу", "из-за тебя" то есть. Примем окончание "бэ" за окончание мужского рода третьего лица и получим: "из-забэ".А теперь возьмем любой другой предлог, например, "для" и построим местоимения вышеупомянутых форм по принципу "из-заба" — "из-забу" — "из-забэ". "Для-ба" (для меня), "длябу" (для тебя), "длябэ" (для него). То же самое произойдет с предлогом "у": "уба", "убу'\ "убэ" и со всеми другими предлогами.

Мэри Левит - Легкий иврит с Мэри Левит

Израиль ,2007

Герцлия: издательство «ISRADON»

ISBN 978-5-94467-051-9

257с.

Мэри Левит - Легкий иврит с Мэри Левит - Оглавление

Предисловие

Глава первая. Как запомнить местоимения на иврите, или "что ты со мной сделала, дорогая?!?"

Глава вторая. Отвлечемся, или как читать на иврите?

Глава третья. Когда, с кем и куда?, или как задать вопрос на иврите?

Глава четвертая. Местоимения первого лица, или о себе, любимом

Глава пятая. Местоимения третьего лица, или почему он такой худой?

Глава шестая. "Он сказал, что он хочет ПИТЬ" "Он сказал, ЧТО он хочет пить", или разница между "МА" и "ШЭ"

Глава седьмая. Куда делись наречия,или как определить род существительных и прилагательных в иврите

Глава восьмая. Мы с вами, или с ними,или местоимения множественного числа

Глава девятая. Глаголы иврита

Часть первая. Спряжение глаголов

Спряжение глаголов Часть вторая. Группы глаголов иврита

Группы глаголов иврита Часть третья. 130 самых употребительных глаголов иврита в таблицах и предложениях

130 самых употребительных глаголов иврита в таблицах и предложениях Часть четвертая. Глаголы, имеющие несколько значений, а также глаголы, похожие по звучанию

Глаголы, имеющие несколько значений, а также глаголы, похожие по звучанию Глава десятая. 750 предложений, включающих самые употребительные слова и словосочетания иврита

Мэри Левит - Легкий иврит с Мэри Левит - Глава первая

Как запомнить местоимения на иврите, или "что ты со мной сделала, дорогая?!?"

Для того, чтобы окончательно и бесповоротно запомнить местоимения на иврите, Вам придется, во-первых, хотя бы на время согласиться с тем, что женщины прекрасны, и, во-вторых, запомнить, что в иврите нет падежей, и поэтому окончания местоимений одного лица не изменяются, т.е. нет: меня , мной , мне . Как Вы видите, в русском языке принадлежность к первому лицу обозначается первой буквой м, принадлежность ко второму лицу обозначается постоянно присутствующей в начале слова буквой т: тебя , тобой , тебе и т.д. А теперь вспомните, что на иврите читают наоборот, т.е. справа налево. Попробуйте прочитать меня , мной , мне справа налево.У Вас получится: янем , йонм , енм. И теперь все стало на свои места: в иврите принадлежность к первому лицу образуется постоянной и неизменяющейся последней буквой местоимения! Если бы мы строили иврит по принципу перевернутого слева направо русского языка, то все местоимения первого лица заканчивались бы неизменяемой буквой м, местоимения второго лица заканчивались бы буквой т, местоимения множественного числа второго лица заканчивались бы буквой в: вам , вами , вас т.е. мав, имав, сав, если прочитать наоборот. Итак, достаточно Вам запомнить неизменяющиеся окончания местоимений одного и того же лица в иврите и...