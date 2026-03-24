Лейн - Потерянный лозунг Реформации

Союз с Христом (лат. unio cum Christo) — это ключ к пониманию спасения. Джеймс Стюарт в своей знаменитой книге, посвященной богословию Павла, утверждает, что «подлинный ключ к пониманию жизни и учения Павла — это не оправдание, не избрание, не эсхатология и никакая другая из тем, о которых он писал, а союз с Христом».

Шотландский богослов Джон Мюррей назвал союз с Христом «центральной истиной всего учения о спасении». Это типично реформатский подход. Лютеране, например, утверждают, что суть Евангелия — это оправдание по вере, что именно через призму этой доктрины нужно смотреть на все остальные. Но такая позиция идет вразрез с Новым Заветом. Павел подробно обсуждает оправдание лишь в посланиях к римлянам и галатам. Также он затрагивает его мимоходом в Послании к филиппийцам. Выражение «в Христе» и ему подобные, в свою очередь, встречаются 216 раз в посланиях Павла и 26 раз у Иоанна. Несомненно, оправдание по вере — важная доктрина, но в учении о спасении она не занимает то центральное место, которое принадлежит союзу с Христом. Майкл Хортон описывает союз с Христом так: «Это колесо, которое объединяет все спицы спасения и удерживает каждую из них на своем месте».

Я постараюсь доказать первостепенную важность этой доктрины сначала на примере трудов Жана Кальвина, величайшего реформатского богослова XVI века. Затем мы кратко рассмотрим Вестминстерское исповедание веры (1647), классическое вероисповедание британских пресвитериан, а также связанные с ним Пространный и Краткий катехизисы.

Энтони Лейн - Unio cum Christo - Потерянный лозунг Реформации

Unio cum Christo. / Пер.с англ. — Минск: Позитив-центр, 2017. — 72 с.

Энтони Лейн - Unio cum Christo - Потерянный лозунг Реформации - Содержание