Лэйнг - Друзья и влюбленные
Ранней весной, когда мне шел девятнадцатый год, я повстречал двоих моих лучших друзей. Они и по сей день остаются таковыми. Первый друг свел меня со вторым — с девушкой, о которой я собираюсь вам рассказать, — и я перед ним в вечном долгу.
Без моего ведома он устроил нам встречу на собрании студентов — христиан. Я частенько ходил на подобные собрания, и не из-за того только, что меня волновали духовные вопросы, но и потому, что это была отличная возможность познакомиться с какой-нибудь симпатичной девушкой. Но в тот вечер я был сам не свой. По дороге на собрание меня мучила совесть. Ведь всего две недели назад я решил стать учеником Христа, похоронив свое старое «я», а теперь оказывается, что оно вновь дает о себе знать. Я попросил притормозить, мой приятель остановил машину, и я исповедовался ему в своем двуличии. Мне было стыдно до слез, и я решил, что отныне все будет по-другому — я стану духовным, буду думать только о Боге, и больше никаких симпатичных девушек!
Я вернулся домой и переоделся: сменил замшевые ковбойские ботинки и стильную рубашку на старые кеды и скромную, почти до дыр затертую тренировочную куртку. Я был уверен, что так надо.
Приехал я счастливым, без чувства вины, безо всяких посторонних мыслей, готовый учиться. Постепенно приходили все новые и новые люди.
И тут я впервые увидел ее. У меня остановилось дыхание. Я не мог отвести глаз. Она была прекрасна. Ее глаза сияли, вся она искрилась радостью и дружелюбием. Чистая, полная жизни. Я ощущал ее сияние сквозь переполненную комнату. Когда она улыбалась, вокруг становилось светлее. Ее смех казался мне чудесной мелодией. Никогда в жизни я не видел никого прекраснее. Но тут я почувствовал острый укол совести: «А как же твое обещание? Уже забыл? Ты пришел сюда служить Богу или самому себе?». Все мое воодушевление тотчас пропало, но я понимал, что нужно сдерживать обещания. Я «собрался», отвернулся и сделал вид, что ничего не произошло. Потом кто-то нас коротко познакомил, но я быстро ретировался и постарался сосредоточиться на чем-то другом.
Встреча прошла замечательно. Я чувствовал себя духовно окрепшим и ближе подружился с горячими и преданными Богу студентами.
В субботу я позволил себе провести с ней несколько минут. Мы рассказали друг другу о том, чему учимся и что каждый из нас собирается в себе изменить. Я — о том, как долгое время пребывал в безжизненной религии, как недавно обнаружил, что погряз в эгоизме и высокомерии, о своей борьбе и о том, как, наконец, заново обрел веру. Она внимательно меня выслушала, сказав, что находится в том же поиске и мечтает найти то же, что и я.
Я вернулся в общежитие и нечеловеческим усилием воли подавил в себе желание позвонить ей и договориться о встрече (она приехала из другого города и собиралась вернуться туда на следующий день). Я решил ждать. Утром мы увиделись на службе, поговорили о том о сем, наскоро попрощались — и она уехала.
Сэм и Джери Лэйнг - Друзья и влюбленные - Супружество, задуманное Богом
Издание 2-е, исправленное и дополненное. — Перевод с англ. — М: Региональный общественный фонд духовного возрождения «Ученик», 2002. — 208 с.
ISBN5-86591-031-0 (рус.)
Сэм и Джери Лэйнг - Друзья и влюбленные – Содержание
Слова благодарности
Введение
Часть 1 Взаимоотношения·
- ГЛАВА 1 Друзья и влюбленные
- ГЛАВА 2 Давай поговорим
- ГЛАВА 3 Когда мужчина любит женщину
- ГЛАВА 4 УВАЖЕНИЕ
- Небольшое дополнение
Часть 2 Романтика·
- Глава 5 Замысел
- Глава 6 Трудности
- Глава 7 Обещание
- Небольшое дополнение
Часть 3 Повседневность
- Глава 8 Это всего лишь деньги
- Глава 9 Мир и согласие
- Глава 10 Долгий путь
- Глава 11 Как победить поражение
- Небольшое дополнение
Эпилог
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Ухаживания, свидания и помолвка
- Сноски на отрывки из Библии, упоминавшиеся в книге
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