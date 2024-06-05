Лэйнг - Друзья и влюбленные

Ранней весной, когда мне шел девятнадцатый год, я повстречал двоих моих лучших друзей. Они и по сей день остаются таковыми. Первый друг свел меня со вторым — с девушкой, о которой я собираюсь вам рассказать, — и я перед ним в вечном долгу.

Без моего ведома он устроил нам встречу на собрании студентов — христиан. Я частенько ходил на подобные собрания, и не из-за того только, что меня волновали духовные вопросы, но и потому, что это была отличная возможность познакомиться с какой-нибудь симпатичной девушкой. Но в тот вечер я был сам не свой. По дороге на собрание меня мучила совесть. Ведь всего две недели назад я решил стать учеником Христа, похоронив свое старое «я», а теперь оказывается, что оно вновь дает о себе знать. Я попросил притормозить, мой приятель остановил машину, и я исповедовался ему в своем двуличии. Мне было стыдно до слез, и я решил, что отныне все будет по-другому — я стану духовным, буду думать только о Боге, и больше никаких симпатичных девушек!

Я вернулся домой и переоделся: сменил замшевые ковбойские ботинки и стильную рубашку на старые кеды и скромную, почти до дыр затертую тренировочную куртку. Я был уверен, что так надо.

Приехал я счастливым, без чувства вины, безо всяких посторонних мыслей, готовый учиться. Постепенно приходили все новые и новые люди.

И тут я впервые увидел ее. У меня остановилось дыхание. Я не мог отвести глаз. Она была прекрасна. Ее глаза сияли, вся она искрилась радостью и дружелюбием. Чистая, полная жизни. Я ощущал ее сияние сквозь переполненную комнату. Когда она улыбалась, вокруг становилось светлее. Ее смех казался мне чудесной мелодией. Никогда в жизни я не видел никого прекраснее. Но тут я почувствовал острый укол совести: «А как же твое обещание? Уже забыл? Ты пришел сюда служить Богу или самому себе?». Все мое воодушевление тотчас пропало, но я понимал, что нужно сдерживать обещания. Я «собрался», отвернулся и сделал вид, что ничего не произошло. Потом кто-то нас коротко познакомил, но я быстро ретировался и постарался сосредоточиться на чем-то другом.

Встреча прошла замечательно. Я чувствовал себя духовно окрепшим и ближе подружился с горячими и преданными Богу студентами.

В субботу я позволил себе провести с ней несколько минут. Мы рассказали друг другу о том, чему учимся и что каждый из нас собирается в себе изменить. Я — о том, как долгое время пребывал в безжизненной религии, как недавно обнаружил, что погряз в эгоизме и высокомерии, о своей борьбе и о том, как, наконец, заново обрел веру. Она внимательно меня выслушала, сказав, что находится в том же поиске и мечтает найти то же, что и я.

Я вернулся в общежитие и нечеловеческим усилием воли подавил в себе желание позвонить ей и договориться о встрече (она приехала из другого города и собиралась вернуться туда на следующий день). Я решил ждать. Утром мы увиделись на службе, поговорили о том о сем, наскоро попрощались — и она уехала.

Сэм и Джери Лэйнг - Друзья и влюбленные - Супружество, задуманное Богом

Издание 2-е, исправленное и дополненное. — Перевод с англ. — М: Региональный общественный фонд духовного возрождения «Ученик», 2002. — 208 с.

ISBN5-86591-031-0 (рус.)

Сэм и Джери Лэйнг - Друзья и влюбленные – Содержание

Слова благодарности

Введение

Часть 1 Взаимоотношения·

ГЛАВА 1 Друзья и влюбленные

ГЛАВА 2 Давай поговорим

ГЛАВА 3 Когда мужчина любит женщину

ГЛАВА 4 УВАЖЕНИЕ

Небольшое дополнение

Часть 2 Романтика·

Глава 5 Замысел

Глава 6 Трудности

Глава 7 Обещание

Небольшое дополнение

Часть 3 Повседневность

Глава 8 Это всего лишь деньги

Глава 9 Мир и согласие

Глава 10 Долгий путь

Глава 11 Как победить поражение

Небольшое дополнение

Эпилог

ПРИЛОЖЕНИЕ