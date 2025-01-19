Лезо - Чтобы иметь жизнь с избытком

Впервые я увидел и услышал его в мае 2001 года на всемирном саммите по управлению ресурсами в США. На этой встрече собрались руководители церкви, чтобы наметить стратегическое развитие отдела. На третий день собрания, когда Жан- Люк Лезо выступал перед нами во время утреннего богослужения, объясняя Гал. 2:20 в свете управления ресурсами, я был вне себя от радости, потому что ранее назревший в моем разуме конфликт касательно данного вопроса начал разрешаться.

Родившись в типичной христианской семье, как и следовало ожидать, я связывал распоряжение ресурсами с деньгами, в частности, с возвращением десятин и принесением пожертвований. Я искренне верил, что роль Отдела управления ресурсами заключалась в том, чтобы собирать деньги на нужды церкви. Однако с момента моего обращения и последовавшего затем близкого знакомства с Иисусом Христом я начал понимать суть Евангелия благодати и всерьез задумался над содержанием записанного во 2 Кор. 5:17. Я осознал, что, когда Христос поселяется в сердце человека, происходит полное изменение и преобразование его жизни.

После избрания меня директором Отдела управления ресурсами в восточноафриканском регионе связь между Евангелием Иисуса Христа и привлечением средств для нужд Церкви от меня ускользнула! Управление рассматривалось мной как один из инструментов финансирования церкви, неприятное занятие «вытягивания» денег из сопротивляющихся членов и бедных вдов, чтобы пополнить церковную казну. Честно говоря, я не был в восторге от своего нового назначения.

Только поймите меня правильно! Мне всегда нравилось проповедовать Евангелие, но я ясно не представлял себе, каким образом смогу сочетать эту радость с неприятным заданием привлечения средств. Как пишет Стивен Кови, те, кто стремится повысить результативность, должны «с самого начала помнить о том, что хотят получить в итоге». Что касается этого итога, я был в полном замешательстве! Мое служение заключалось в том, чтобы призывать людей уподобляться Иисусу, или в том, чтобы наполнить церковную казну?! Конечная цель представлялась мне весьма туманной.

Лезо Ж. - Чтобы иметь жизнь с избытком – Библейская концепция управления ресурсами

Пер. с англ. — Заокский : Источник жизни, 2016. — 224 с.

ISBN 978-5-86847-933-5

Лезо Ж. - Чтобы иметь жизнь с избытком – Содержание