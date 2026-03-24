Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, History, Religious Studies Atheism

Ли, Генри Чарльз - История инквизиции - Современная версия

Иллюстрированное издание

Современная версия

Пер. А. В. Башкирова под ред. С. Г. Лозинского

М.: Эксмо, 2007. 512 с: ил.

Серия "Мировая история"

ISBN 978-5-699-20812-8

Ли, Генри Чарльз - История инквизиции - Современная версия - Содержание

Глава I. Церковь

Глава II. Ересь

Глава III. Катары

Глава IV. Крестовые походы против альбигойцев

Глава V. Преследование

Глава VI. Нищенствующие монахи

Глава VII. Установление инквизиции

Глава VIII. Устройство инквизиции

Глава IX. Судопроизводство инквизиции

Глава X. Свидетельские показания

Глава XI. Защита

Глава XII. Приговор

Глава XIII. Конфискация

Глава XIV Костер

Глава XV. Политическая ересь и государство

Эта книга выходила и в трех томах, они представлены в файлах FB2.

Генри Чарльз Ли - История инквизиции - Том 1 «Происхождение и устройство» - Содержание

Генри Чарльз Ли - История инквизиции - Том 2 «Инквизиция в различных христианских землях» - Содержание

Глава 1. ЛАНГЕДОК

Глава 2. ФРАНЦИЯ

Глава 3. ПИРЕНЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

Глава 4. ИТАЛИЯ

Глава 5. СЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ

Глава 6. ГЕРМАНИЯ

Глава 7. ЧЕХИЯ

Глава 8. ГУСИТЫ

Генри Чарльз Ли - История инквизиции - Том 3 «Частные случаи инквизиционной деятельности» - Содержание

Глава 1. ФРАНЦИСКАНЦЫ СПИРИТУАЛЫ

Глава 2. ГИЛЛЕЛЬМА И ДОЛЬЧИНО

Глава З. ФРАТИЧЕЛЛИ

Глава 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЕРЕСЬ И ЦЕРКОВЬ

Глава 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЕРЕСЬ И ГОСУДАРСТВО

Глава 6. МАГИЯ И ОККУЛЬТНЫЕ НАУКИ

Глава 7. КОЛДУНЬИ

Глава 8. РАЗУМ И ВЕРА

Глава 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Z
zalservik 5 days ago
Благодарю.

