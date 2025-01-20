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Ли - Обзор Священного Писания - книги и модуль BibleQuote

Роберт Ли - Обзор Священного Писания - Краткое описание, анализ и структура Библии
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Модуль для программы BibleQuote - 20/01/2025
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Category ESXATOS BOOKS, BIBLEQUTE MODULES, Theology mod, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, Reference
Данный "Обзор Священного Писания" был подготовлен и предназначен для того, чтобы наглядно раскрыть содержание каждой в отдельности книги Библии. Материал составляет часть пятилетнего курса, который я имел честь преподавать в Midmay Bible School. Большая часть его была написана без малейшего намерения об издании. "Обзор" был опубликован только по настоятельной просьбе миссионеров и христианских тружеников, которые слушали эти уроки, а также друзей и простых членов церкви, которые ознакомились с этими материалами.
Такая система необходима как подготовка к более исчерпывающему изучению Слова Божьего. Чтобы читать 66 книг Библии с некоторым понятием, необходимо знать основные сведенья об их авторах, о целях, которые ставили перед собой, когда писали, о стиле и других особенностях. Полезно привести также мнения других авторитетов, что побудит погрузиться в более молитвенное изучение какой-либо книги Божественной библиотеки, которая до сих пор казалась сухой и неинтересной. Д-р Пирсон, поясняя подобные этим уроки, написал: "В начале изучения книги необходимо просмотреть её содержание в целом так, как мы рассматриваем карту страны или области, которую намерены исследовать, чтобы видеть положение земли, или как мы смотрим с вершины горы, чтобы обозреть весь горизонт".
Нет необходимости пояснять, что эти уроки примерные и ни в коем случае не исчерпывающие.
Ограничение в объеме (только одна страница на каждую книгу) позволило дать только основные пояснения, таким образом, чтобы каждая книга была видна с одного взгляда. Следует также отметить, что для эффективного использования эти уроки надо применять так, как они первоначально были предназначены.
Когда они преподавались, каждый присутствующий на занятиях получал свой экземпляр пособия; во время занятия все имели их перед собою вместе с открытой Библией, а после занятия они брали их домой и тщательно исследовали с их помощью изучаемую книгу Библии.

Роберт Ли - Обзор Священного Писания - Краткое описание, анализ и структура Библии

Издано Ирпенской Библейской семинарией. - Адаптированное и исправленное издание пособия, опубликованного в 20-х годах. - Ирпенская Библейская Семинария, 2001. - Славянское Евангельское Общество. – 69 с.

Роберт Ли - Обзор Священного Писания - Содержание

Предисловие
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
  • Книга Бытие
  • Книга Исход
  • Книга Левит
  • Книга Чисел
  • Второзаконие
  • Книга Иисуса Навина
  • Книга Судей
  • Книга Руфь
  • Первая Книга Царств
  • Вторая Книга Царств
  • Третья Книга Царств
  • Четвертая Книга Царств
  • Первая Книга Паралипоменон
  • Вторая Книга Паралипоменон
  • Книга Ездры
  • Книга Неемии
  • Книги Есфирь
  • Книга Иова
  • Псалтирь
  • Книга Притчей Соломоновых
  • Книга Екклесиаста
  • Книга Песни Песней Соломона
  • Книга Пророка Исаии
  • Книга Пророка Иеремии
  • Книга Плач Иеремии
  • Книга Пророка Иезекииля
  • Книга Пророка Даниила
  • Книга Пророка Осии
  • Книга Пророка Иоиля
  • Книга Пророка Амоса
  • Книга Пророка Авдия
  • Книга Пророка Ионы
  • Книга Пророка Михея
  • Книга Пророка Наума
  • Книга Пророка Аввакума
  • Книга Пророка Софонии
  • Книга Пророка Аггея
  • Книга Пророка Захарии
  • Книга Пророка Малахии
НОВЫЙ ЗАВЕТ
  • Евангелие от Матфея
  • Евангелие от Марка
  • Евангелие от Луки
  • Евангелие от Иоанна
  • Деяния Апостолов
  • Соборное Послание Иакова
  • Первое Соборное Послание Петра
  • Второе Соборное Послание Петра
  • Первое Соборное Послание Иоанна
  • Второе Соборное Послание Иоанна
  • Третье Соборное Послание Иоанна
  • Соборное Послание Иуды
  • Послание к Римлянам
  • Первое Послание к Коринфянам
  • Второе Послание к Коринфянам
  • Послание к Галатам
  • Послание к Ефесянам
  • Послание к Филиппийцам
  • Послание к Колоссянам
  • Первое Послание к Фессалоникийцам
  • Второе Послание к Фессалоникийцам
  • Первое Послание к Тимофею
  • Второе Послание к Тимофею
  • Послание к Титу
  • Послание к Филимону
  • Послание к Евреям
  • Откровение Св. Иоанна Богослова
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Rating 5.0 / 5
Added 20.01.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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