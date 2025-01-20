Данный "Обзор Священного Писания" был подготовлен и предназначен для того, чтобы наглядно раскрыть содержание каждой в отдельности книги Библии. Материал составляет часть пятилетнего курса, который я имел честь преподавать в Midmay Bible School. Большая часть его была написана без малейшего намерения об издании. "Обзор" был опубликован только по настоятельной просьбе миссионеров и христианских тружеников, которые слушали эти уроки, а также друзей и простых членов церкви, которые ознакомились с этими материалами.

Такая система необходима как подготовка к более исчерпывающему изучению Слова Божьего. Чтобы читать 66 книг Библии с некоторым понятием, необходимо знать основные сведенья об их авторах, о целях, которые ставили перед собой, когда писали, о стиле и других особенностях. Полезно привести также мнения других авторитетов, что побудит погрузиться в более молитвенное изучение какой-либо книги Божественной библиотеки, которая до сих пор казалась сухой и неинтересной. Д-р Пирсон, поясняя подобные этим уроки, написал: "В начале изучения книги необходимо просмотреть её содержание в целом так, как мы рассматриваем карту страны или области, которую намерены исследовать, чтобы видеть положение земли, или как мы смотрим с вершины горы, чтобы обозреть весь горизонт".

Нет необходимости пояснять, что эти уроки примерные и ни в коем случае не исчерпывающие.

Ограничение в объеме (только одна страница на каждую книгу) позволило дать только основные пояснения, таким образом, чтобы каждая книга была видна с одного взгляда. Следует также отметить, что для эффективного использования эти уроки надо применять так, как они первоначально были предназначены.

Когда они преподавались, каждый присутствующий на занятиях получал свой экземпляр пособия; во время занятия все имели их перед собою вместе с открытой Библией, а после занятия они брали их домой и тщательно исследовали с их помощью изучаемую книгу Библии.

Роберт Ли - Обзор Священного Писания - Краткое описание, анализ и структура Библии

Издано Ирпенской Библейской семинарией. - Адаптированное и исправленное издание пособия, опубликованного в 20-х годах. - Ирпенская Библейская Семинария, 2001. - Славянское Евангельское Общество. – 69 с.

Роберт Ли - Обзор Священного Писания - Содержание

Предисловие

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Книга Бытие

Книга Исход

Книга Левит

Книга Чисел

Второзаконие

Книга Иисуса Навина

Книга Судей

Книга Руфь

Первая Книга Царств

Вторая Книга Царств

Третья Книга Царств

Четвертая Книга Царств

Первая Книга Паралипоменон

Вторая Книга Паралипоменон

Книга Ездры

Книга Неемии

Книги Есфирь

Книга Иова

Псалтирь

Книга Притчей Соломоновых

Книга Екклесиаста

Книга Песни Песней Соломона

Книга Пророка Исаии

Книга Пророка Иеремии

Книга Плач Иеремии

Книга Пророка Иезекииля

Книга Пророка Даниила

Книга Пророка Осии

Книга Пророка Иоиля

Книга Пророка Амоса

Книга Пророка Авдия

Книга Пророка Ионы

Книга Пророка Михея

Книга Пророка Наума

Книга Пророка Аввакума

Книга Пророка Софонии

Книга Пророка Аггея

Книга Пророка Захарии

Книга Пророка Малахии

НОВЫЙ ЗАВЕТ