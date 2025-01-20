Ли - Обзор Священного Писания - книги и модуль BibleQuote
Данный "Обзор Священного Писания" был подготовлен и предназначен для того, чтобы наглядно раскрыть содержание каждой в отдельности книги Библии. Материал составляет часть пятилетнего курса, который я имел честь преподавать в Midmay Bible School. Большая часть его была написана без малейшего намерения об издании. "Обзор" был опубликован только по настоятельной просьбе миссионеров и христианских тружеников, которые слушали эти уроки, а также друзей и простых членов церкви, которые ознакомились с этими материалами.
Такая система необходима как подготовка к более исчерпывающему изучению Слова Божьего. Чтобы читать 66 книг Библии с некоторым понятием, необходимо знать основные сведенья об их авторах, о целях, которые ставили перед собой, когда писали, о стиле и других особенностях. Полезно привести также мнения других авторитетов, что побудит погрузиться в более молитвенное изучение какой-либо книги Божественной библиотеки, которая до сих пор казалась сухой и неинтересной. Д-р Пирсон, поясняя подобные этим уроки, написал: "В начале изучения книги необходимо просмотреть её содержание в целом так, как мы рассматриваем карту страны или области, которую намерены исследовать, чтобы видеть положение земли, или как мы смотрим с вершины горы, чтобы обозреть весь горизонт".
Нет необходимости пояснять, что эти уроки примерные и ни в коем случае не исчерпывающие.
Ограничение в объеме (только одна страница на каждую книгу) позволило дать только основные пояснения, таким образом, чтобы каждая книга была видна с одного взгляда. Следует также отметить, что для эффективного использования эти уроки надо применять так, как они первоначально были предназначены.
Когда они преподавались, каждый присутствующий на занятиях получал свой экземпляр пособия; во время занятия все имели их перед собою вместе с открытой Библией, а после занятия они брали их домой и тщательно исследовали с их помощью изучаемую книгу Библии.
Роберт Ли - Обзор Священного Писания - Краткое описание, анализ и структура Библии
Издано Ирпенской Библейской семинарией. - Адаптированное и исправленное издание пособия, опубликованного в 20-х годах. - Ирпенская Библейская Семинария, 2001. - Славянское Евангельское Общество. – 69 с.
Роберт Ли - Обзор Священного Писания - Содержание
Предисловие
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
- Книга Бытие
- Книга Исход
- Книга Левит
- Книга Чисел
- Второзаконие
- Книга Иисуса Навина
- Книга Судей
- Книга Руфь
- Первая Книга Царств
- Вторая Книга Царств
- Третья Книга Царств
- Четвертая Книга Царств
- Первая Книга Паралипоменон
- Вторая Книга Паралипоменон
- Книга Ездры
- Книга Неемии
- Книги Есфирь
- Книга Иова
- Псалтирь
- Книга Притчей Соломоновых
- Книга Екклесиаста
- Книга Песни Песней Соломона
- Книга Пророка Исаии
- Книга Пророка Иеремии
- Книга Плач Иеремии
- Книга Пророка Иезекииля
- Книга Пророка Даниила
- Книга Пророка Осии
- Книга Пророка Иоиля
- Книга Пророка Амоса
- Книга Пророка Авдия
- Книга Пророка Ионы
- Книга Пророка Михея
- Книга Пророка Наума
- Книга Пророка Аввакума
- Книга Пророка Софонии
- Книга Пророка Аггея
- Книга Пророка Захарии
- Книга Пророка Малахии
НОВЫЙ ЗАВЕТ
- Евангелие от Матфея
- Евангелие от Марка
- Евангелие от Луки
- Евангелие от Иоанна
- Деяния Апостолов
- Соборное Послание Иакова
- Первое Соборное Послание Петра
- Второе Соборное Послание Петра
- Первое Соборное Послание Иоанна
- Второе Соборное Послание Иоанна
- Третье Соборное Послание Иоанна
- Соборное Послание Иуды
- Послание к Римлянам
- Первое Послание к Коринфянам
- Второе Послание к Коринфянам
- Послание к Галатам
- Послание к Ефесянам
- Послание к Филиппийцам
- Послание к Колоссянам
- Первое Послание к Фессалоникийцам
- Второе Послание к Фессалоникийцам
- Первое Послание к Тимофею
- Второе Послание к Тимофею
- Послание к Титу
- Послание к Филимону
- Послание к Евреям
- Откровение Св. Иоанна Богослова
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