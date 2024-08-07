Либенко - Во свете Твоем

Библия говорит: на земле царит тьма. И сами люди — тьма, и во тьме они живут. Это произошло с нами с тех пор, как мы однажды сказали Богу: «Отойди от нас» (Иов. 22:17). Сказав такое Богу, Который является источником света, мы сами себя лишили света и оказались во тьме — в духовной, непроницаемой тьме.

Но Господь не оставил и не отвернулся от нас. Он не мог оставить — несвойственно Ему это: любовь так не поступает.

Господь всегда проявлял заботу о каждом человеке: Он, будучи Светом, «просвещает всякого человека, приходящего в мир».

И каждый человек, который хочет, чтобы лучи Божьей славы осветили тайники его души, обязательно испытает это величайшее благословение. Он скажет, как некогда в глубокой древности сказал псалмопевец: «Ты возжигаешь светильник мой. Господи; Бог мой просвещает тьму мою» (Пс. 17:29).

Мир сегодня погружается во тьму. И, чтобы видеть это, вовсе не надо обладать пророческим даром. Это очевидно, наглядно. Ныне исполняется древнее предсказание: «Ибо вот, тьма покроет землю и мрак — народы».

И такое состояние мира не случайное явление, это закономерный результат деятельности власти тьмы на нашей планете.

Провидением Божьим нам суждено жить в это время — время конца.

Только во свете Его, Господа нашего, мы увидим, что происходит вокруг нас в глобальном масштабе.

Только во свете Его мы увидим, что совершается в церкви.

Только во свете Его мы увидим, что происходит в нас самих.

В нашей жизни должно исполниться Божественное откровение: «Ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет».

Это от нас зависит. Господь со Своей стороны все сделал и сделает, чтобы мы не оставались во тьме, не стали жертвою власти тьмы и сами не были тьмою.

Иисус сказал: «Я — свет мира; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12).

Устремимся к Господу!

Откликнемся на Его зов!

* * *

Затронутые темы, стиль изложения и оформление книги «Во свете Твоем» — все говорит о том, что она фактически является продолжением трилогии «Господь — свет мой».

При работе над книгой для более глубокого понимания текстов Библии приходилось пользоваться новейшими современными переводами: ИПБ — перевод Института перевода Библии в Заокском; РБО — перевод Российского Библейского Общества.

Либенко Н. - Во свете Твоем

Заокский: Источник жизни, 2017.-576 с.

ISBN 978-5-86847-984-7

Либенко Н. - Во свете Твоем - Содержание

Предисловие

Часть I «ЭТО И ЕСТЬ ЖИЗНЬ?»

1. «ЭТО И ЕСТЬ ЖИЗНЬ?»

2. «ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ»

Часть II «ВСЯКАЯ ЛОЖЬ - НЕ ОТ ИСТИНЫ»

1. «ВСЯКАЯ ЛОЖЬ - НЕ ОТ ИСТИНЫ»

2. «Я СЛЫШАЛ ТОЛЬКО ОДНУ ЛОЖЬ»

3. «ХОЧУ, ЧТОБ ЖИЛ ОН!»

Часть III ИЩИТЕ НЕПРЕСТАННО

1. ИЩИТЕ НЕПРЕСТАННО

2. ИЩУЩИЙ НАХОДИТ

3. «ДИСТАНЦИЮ Я ПРОБЕЖАЛ»

4. ПОЧЕМУ МАРК ТВЕН МОЛИЛСЯ?

5. «В КАРЦЕР ЕГО!»

Часть IV ПОЧЕМУ РАДЖА ХОТЕЛ УЗНАТЬ ОБ ИИСУСЕ?

1. ПОЧЕМУ РАДЖА ХОТЕЛ УЗНАТЬ ОБ ИИСУСЕ?

2. «У НЕГО НЕТ НИКАКИХ ШАНСОВ»

3. СТРАННЫЙ АУКЦИОН

4. «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ И НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ»

5. «МНЕ ЕГО ТАК НЕ ХВАТАЕТ...»

Часть V СВЕТ ВО ТЬМЕ

1. СВЕТ ВО ТЬМЕ

2. ВЫСОКОЕ «НАСТРОЙСТВО ДУШИ»

3. «ВСЕ МЫ ПРЕСТУПНИКИ...»

4. «ВЫ БУДЕТЕ СОЖАЛЕТЬ...»

Часть VI ОНИ НЕ ОТ МИРА

1. ОНИ НЕ ОТ МИРА

2. ПОЧЕМУ ИМПЕРАТОР ОБЛИЧИЛ КУПЦОВ?

3. «ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ СО МНОЙ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ...»

4. «ЧТО ВИДИШЬ ТЫ?»

5. «ВОЗЬМИ ДРОЖЖИ И ОТНЕСИ»

6. «У ЛЮДЕЙ, МАМА, НЕСЧАСТЬЕ...»

7. 26 ЛЕТ НА ОБОЧИНЕ ДОРОГИ

Часть VII ГРЯДЕТ ДЕНЬ ГОСПОДА

1. ГРЯДЕТ ДЕНЬ ГОСПОДА

2. «Я ПРИДУ! Я СКОРО ПРИДУ!»

3.8000 и 100 000

4. «НАДЛЕЖИТ ВСЕМУ ТОМУ БЫТЬ»

5. «...И ЩЕЛКНУЛ ПАЛЬЦАМИ»

6. «...И ГОВОРИЛ КАК ДРАКОН»

Часть VIII «ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАКАТИТСЯ СОЛНЦЕ»

1. «ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАКАТИТСЯ СОЛНЦЕ»

2. «ВСЕ ДРУГОЕ - ПОТОМ»

3. «ВОН ИЗ МОЕЙ КАМЕРЫ!»

4. ОН ХОЧЕТ

5. «ЭТО И ЕСТЬ МОЕ ДЕЛО»

6. «ТЫ СДЕЛАЕШЬ ЭТО!»

Часть IX «Я ТРЕПЕЩУ И ПРОКЛИНАЮ»

1. «Я ТРЕПЕЩУ И ПРОКЛИНАЮ...»

2. «КАК Я УЗНАЮ. КУДА Я ЕДУ?»

3. АХ, ЛАОДИКИЯ, ЛАОДИКИЯ

4. «ЭТО НЕ РЕЛИГИЯ, ЭТО КОЩУНСТВО»

5. «Я УЖЕ УМЕР»

6. «МЕНЯ ВСЮ ПЕРЕДЕРГИВАЕТ...»

7. «Я БЫ СМЕШАЛСЯ С ТОЛПОЙ»

Часть X «УЗНАЙТЕ, ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВА»

1. «УЗНАЙТЕ, ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВА»

2. МОЛИТВЫ, КОТОРЫЕ СЛЫШНЫ НА НЕБЕ

Часть XI ВЕЧНЫЙ ЗНАК

ВЕЧНЫЙ ЗНАК

Часть XII «...Α УРАЗУМЕЕШЬ ПОСЛЕ»