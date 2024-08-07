Либенко - Во свете Твоем
Библия говорит: на земле царит тьма. И сами люди — тьма, и во тьме они живут. Это произошло с нами с тех пор, как мы однажды сказали Богу: «Отойди от нас» (Иов. 22:17). Сказав такое Богу, Который является источником света, мы сами себя лишили света и оказались во тьме — в духовной, непроницаемой тьме.
Но Господь не оставил и не отвернулся от нас. Он не мог оставить — несвойственно Ему это: любовь так не поступает.
Господь всегда проявлял заботу о каждом человеке: Он, будучи Светом, «просвещает всякого человека, приходящего в мир».
И каждый человек, который хочет, чтобы лучи Божьей славы осветили тайники его души, обязательно испытает это величайшее благословение. Он скажет, как некогда в глубокой древности сказал псалмопевец: «Ты возжигаешь светильник мой. Господи; Бог мой просвещает тьму мою» (Пс. 17:29).
Мир сегодня погружается во тьму. И, чтобы видеть это, вовсе не надо обладать пророческим даром. Это очевидно, наглядно. Ныне исполняется древнее предсказание: «Ибо вот, тьма покроет землю и мрак — народы».
И такое состояние мира не случайное явление, это закономерный результат деятельности власти тьмы на нашей планете.
Провидением Божьим нам суждено жить в это время — время конца.
Только во свете Его, Господа нашего, мы увидим, что происходит вокруг нас в глобальном масштабе.
Только во свете Его мы увидим, что совершается в церкви.
Только во свете Его мы увидим, что происходит в нас самих.
В нашей жизни должно исполниться Божественное откровение: «Ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет».
Это от нас зависит. Господь со Своей стороны все сделал и сделает, чтобы мы не оставались во тьме, не стали жертвою власти тьмы и сами не были тьмою.
Иисус сказал: «Я — свет мира; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12).
Устремимся к Господу!
Откликнемся на Его зов!
* * *
Затронутые темы, стиль изложения и оформление книги «Во свете Твоем» — все говорит о том, что она фактически является продолжением трилогии «Господь — свет мой».
При работе над книгой для более глубокого понимания текстов Библии приходилось пользоваться новейшими современными переводами: ИПБ — перевод Института перевода Библии в Заокском; РБО — перевод Российского Библейского Общества.
Либенко Н. - Во свете Твоем
Заокский: Источник жизни, 2017.-576 с.
ISBN 978-5-86847-984-7
Либенко Н. - Во свете Твоем - Содержание
Предисловие
Часть I «ЭТО И ЕСТЬ ЖИЗНЬ?»
- 1. «ЭТО И ЕСТЬ ЖИЗНЬ?»
- 2. «ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ»
Часть II «ВСЯКАЯ ЛОЖЬ - НЕ ОТ ИСТИНЫ»
- 1. «ВСЯКАЯ ЛОЖЬ - НЕ ОТ ИСТИНЫ»
- 2. «Я СЛЫШАЛ ТОЛЬКО ОДНУ ЛОЖЬ»
- 3. «ХОЧУ, ЧТОБ ЖИЛ ОН!»
Часть III ИЩИТЕ НЕПРЕСТАННО
- 1. ИЩИТЕ НЕПРЕСТАННО
- 2. ИЩУЩИЙ НАХОДИТ
- 3. «ДИСТАНЦИЮ Я ПРОБЕЖАЛ»
- 4. ПОЧЕМУ МАРК ТВЕН МОЛИЛСЯ?
- 5. «В КАРЦЕР ЕГО!»
Часть IV ПОЧЕМУ РАДЖА ХОТЕЛ УЗНАТЬ ОБ ИИСУСЕ?
- 1. ПОЧЕМУ РАДЖА ХОТЕЛ УЗНАТЬ ОБ ИИСУСЕ?
- 2. «У НЕГО НЕТ НИКАКИХ ШАНСОВ»
- 3. СТРАННЫЙ АУКЦИОН
- 4. «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ И НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ»
- 5. «МНЕ ЕГО ТАК НЕ ХВАТАЕТ...»
Часть V СВЕТ ВО ТЬМЕ
- 1. СВЕТ ВО ТЬМЕ
- 2. ВЫСОКОЕ «НАСТРОЙСТВО ДУШИ»
- 3. «ВСЕ МЫ ПРЕСТУПНИКИ...»
- 4. «ВЫ БУДЕТЕ СОЖАЛЕТЬ...»
Часть VI ОНИ НЕ ОТ МИРА
- 1. ОНИ НЕ ОТ МИРА
- 2. ПОЧЕМУ ИМПЕРАТОР ОБЛИЧИЛ КУПЦОВ?
- 3. «ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ СО МНОЙ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ...»
- 4. «ЧТО ВИДИШЬ ТЫ?»
- 5. «ВОЗЬМИ ДРОЖЖИ И ОТНЕСИ»
- 6. «У ЛЮДЕЙ, МАМА, НЕСЧАСТЬЕ...»
- 7. 26 ЛЕТ НА ОБОЧИНЕ ДОРОГИ
Часть VII ГРЯДЕТ ДЕНЬ ГОСПОДА
- 1. ГРЯДЕТ ДЕНЬ ГОСПОДА
- 2. «Я ПРИДУ! Я СКОРО ПРИДУ!»
- 3.8000 и 100 000
- 4. «НАДЛЕЖИТ ВСЕМУ ТОМУ БЫТЬ»
- 5. «...И ЩЕЛКНУЛ ПАЛЬЦАМИ»
- 6. «...И ГОВОРИЛ КАК ДРАКОН»
Часть VIII «ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАКАТИТСЯ СОЛНЦЕ»
- 1. «ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАКАТИТСЯ СОЛНЦЕ»
- 2. «ВСЕ ДРУГОЕ - ПОТОМ»
- 3. «ВОН ИЗ МОЕЙ КАМЕРЫ!»
- 4. ОН ХОЧЕТ
- 5. «ЭТО И ЕСТЬ МОЕ ДЕЛО»
- 6. «ТЫ СДЕЛАЕШЬ ЭТО!»
Часть IX «Я ТРЕПЕЩУ И ПРОКЛИНАЮ»
- 1. «Я ТРЕПЕЩУ И ПРОКЛИНАЮ...»
- 2. «КАК Я УЗНАЮ. КУДА Я ЕДУ?»
- 3. АХ, ЛАОДИКИЯ, ЛАОДИКИЯ
- 4. «ЭТО НЕ РЕЛИГИЯ, ЭТО КОЩУНСТВО»
- 5. «Я УЖЕ УМЕР»
- 6. «МЕНЯ ВСЮ ПЕРЕДЕРГИВАЕТ...»
- 7. «Я БЫ СМЕШАЛСЯ С ТОЛПОЙ»
Часть X «УЗНАЙТЕ, ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВА»
- 1. «УЗНАЙТЕ, ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВА»
- 2. МОЛИТВЫ, КОТОРЫЕ СЛЫШНЫ НА НЕБЕ
Часть XI ВЕЧНЫЙ ЗНАК
- ВЕЧНЫЙ ЗНАК
Часть XII «...Α УРАЗУМЕЕШЬ ПОСЛЕ»
- 1. ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
- 2. «КТО Ж НАС ПУСТИТ В НЕГО С НАШИМИ СВИНЬЯМИ?». .
- 3. «ГОРЬКИМИ СЛЕЗАМИ ЗАЛИВАЛСЯ...»
- 4. «НИЧЕГО!»
- 5. «ДАЙ БАЯН ПОСЛУШАТЬ»
- 6. ПОЧЕМУ УМЕР ЖАН РАСИН?
- 7. «...Α УРАЗУМЕЕШЬ ПОСЛЕ»
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