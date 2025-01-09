Либерман - Смоковница распустила свои почки
Что, если события на Ближнем Востоке — это не просто геополитика, а ожившие страницы древних текстов? В своей знаменитой книге «Смоковница распустила свои почки» Поль Либерман приглашает читателя к исследованию одного из самых захватывающих библейских символов.
Поль Либерман – Смоковница распустила свои почки
Пер. с иврита. - Подготовлено к печати издательством ”Агефен”. Отпечатано в Израиле, 1997. – Netania: Beit Asaf, 1997. – 132 с.
Поль Либерман – Смоковница распустила свои почки – Содержание
Предисловие
1. Мессианский иудаизм: общий обзор
2. Библия достоверна
3. Ожидаемый Мессия
4. Ранняя еврейско - мессианская история
5. Времена язычников
6. Смоковница пускает корни
7. Сухие кости оживают
8. Потомки по вере
9. Еврей к евреям
10. Смысл и порядок проведения израильских праздников
11. Милость язычников
12٠Будущее семени Авраама
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