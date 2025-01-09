Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Либерман - Смоковница распустила свои почки

Либерман - Смоковница распустила свои почки
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Что, если события на Ближнем Востоке — это не просто геополитика, а ожившие страницы древних текстов? В своей знаменитой книге «Смоковница распустила свои почки» Поль Либерман приглашает читателя к исследованию одного из самых захватывающих библейских символов.

Поль Либерман – Смоковница распустила свои почки

Пер. с иврита. - Подготовлено к печати издательством ”Агефен”. Отпечатано в Израиле, 1997. – Netania: Beit Asaf, 1997. – 132 с.

Поль Либерман – Смоковница распустила свои почки – Содержание

Предисловие

  • 1. Мессианский иудаизм: общий обзор

  • 2. Библия достоверна

  • 3. Ожидаемый Мессия

  • 4. Ранняя еврейско - мессианская история

  • 5. Времена язычников

  • 6. Смоковница пускает корни

  • 7. Сухие кости оживают

  • 8. Потомки по вере

  • 9. Еврей к евреям

  • 10. Смысл и порядок проведения израильских праздников

  • 11. Милость язычников

  • 12٠Будущее семени Авраама

Views 289
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books