Что, если события на Ближнем Востоке — это не просто геополитика, а ожившие страницы древних текстов? В своей знаменитой книге «Смоковница распустила свои почки» Поль Либерман приглашает читателя к исследованию одного из самых захватывающих библейских символов.

Поль Либерман – Смоковница распустила свои почки

Пер. с иврита. - Подготовлено к печати издательством ”Агефен”. Отпечатано в Израиле, 1997. – Netania: Beit Asaf, 1997. – 132 с.

Поль Либерман – Смоковница распустила свои почки – Содержание

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