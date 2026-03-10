Лиценбергер - Евангелическо-лютеранская церковь и советское государство (1917–1938)
Монография Ольги Лиценбергер является вторым, дополненным изданием фундаментального исследования трагической судьбы лютеранства в СССР. Книга охватывает период от революционного 1917 года до фактического уничтожения единой церковной организации в 1938 году. Автор подробно анализирует процесс перехода Церкви от привилегированного положения в Российской империи к статусу «враждебного элемента» в условиях тоталитарного режима.
Особенность исследования заключается в тесной связи истории конфессии с историей российских немцев, составлявших более 70% прихожан. Работа базируется на уникальных архивных материалах и включает ценнейшие приложения: биографические сведения о 352 репрессированных пасторах и списки приходов, что делает её незаменимым справочником для историков и генеалогов.
М.: Готика, 2000. — 432 с.
ISBN 5-7834-0034-3
О. А. Лиценбергер - Евангелическо-лютеранская церковь и советское государство (1917–1938) - Содержание
1917–1923: Период распада. Влияние декрета об отделении церкви от государства, изъятие церковных ценностей и борьба с голодом.
1924–1928: Попытка возрождения. Генеральный Синод 1924 года, принятие новой Конституции ЕЛЦ и открытие Семинарии проповедников в Ленинграде.
1929–1938: Годы уничтожения. Массовое закрытие храмов под давлением «Союза воинствующих безбожников», репрессии против духовенства и полное прекращение деятельности централизованной структуры.
