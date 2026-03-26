Лихачева - Чистота

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

Книга «Чистота» — это современный практический путеводитель для молодых христианок, составленный Екатериной Лихачевой. Автор предлагает честный и глубокий разговор о том, что значит хранить себя в мире, где «моральная распущенность стала модной тенденцией». В основе пособия лежит идея о том, что святость — это не внешняя маска, а осознанный выбор, мотивированный любовью к Богу и Голгофской жертвой Христа.

Центральным образом предисловия становится парадокс картины Леонардо да Винчи «Дама с горностаем»: за внешним символом чистоты и благородства скрывалась сложная и неоднозначная история реальной женщины. Лихачева использует этот пример, чтобы предостеречь девушек от «показной святости». Программа призывает к внутреннему преображению, где чистота является актом поклонения Творцу и необходимым условием для близости с Ним.

Христианские беседы для девушек

2025. — 52 с.

Екатерина Лихачева - Чистота - Содержание

  • Целостный подход к чистоте: Автор расширяет понятие чистоты далеко за пределы только физического аспекта, охватывая гигиену мыслей, взглядов и даже окружения.

  • Эмоциональный интеллект и вера: Отдельное внимание уделяется «чистоте эмоций», помогая девушкам справляться с внутренними переживаниями в свете Евангелия.

  • Экология восприятия: Главы о чистоте «слушания» и «вгляда» учат фильтровать входящий информационный поток, защищая сердце от разрушительного влияния массовой культуры.

  • Ресурс времени: Концепция «чистой» траты времени предлагает рассматривать свой досуг и распорядок дня как дар, который требует мудрого управления.

Added 26.03.2026
Author brat Vadim
