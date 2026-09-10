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Лихачева - Псалмотерапия

Лихачева - Псалмотерапия
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Pastoral Care Counseling, Educational

Псалмы предстают в этом курсе как своеобразная «анатомия сердца», в которой открываются боль и счастье, разочарование и надежда, сомнение и укрепление веры, познание себя и познание Бога. Екатерина Лихачева обращается к тем текстам Псалтири, где человеческий опыт вступает в противоречие с ожиданиями верующего: праведник сталкивается со страданием, усталостью, виной, страхом, несправедливостью и неопределённостью и вынужден заново искать основание своего доверия Богу.

Терапевтическая сила Псалмов понимается здесь прежде всего духовно: они не просто называют человеческие чувства, но помогают проживать их перед Богом. Обстоятельства могут остаться прежними, однако меняется сам человек и его взгляд на происходящее. Шесть занятий курса посвящены ресурсам и духовному процветанию, прощению и восстановлению после греха, отношению к успеху, стойкости перед несправедливостью и страданием, духовной жизни семьи и преодолению страхов.

Лихачева Екатерина – Псалмотерапия – Курс по изучению Библии

Лихачева Е. Псалмотерапия: курс по изучению Библии. – 2026. – 53 с.

Лихачева Екатерина – Псалмотерапия – Содержание

  • Вступление

  • Псалом 1. Бог моих ресурсов

    • Где не стоит черпать свои ресурсы

    • Где стоит черпать свои внутренние ресурсы

    • Результаты Божьего ресурса

    • Последствия безбожных ресурсов

    • Итог

    • Обсуждение

  • Псалом 31. Бог второго шанса

    • Бог, Который борется за меня

    • Бог, Который прощает меня

    • Бог, Который возвращает мне радость

    • Бог, Который наставляет меня

    • Заключение

    • Обсуждение

  • Псалом 36. Бог моих достижений

    • Вступление

    • Что делать нам, чтобы быть успешными

      • Отдать Богу свои будни

      • Отдать Богу свои мечты

      • Отдать Богу свои планы

      • Отдать Богу свою репутацию

      • Отдать Богу свои переживания

    • Что делает Бог, чтобы даровать нам успех

    • Заключение

    • Обсуждение

  • Псалом 72. Бог моей стойкости

    • Вступление

    • Физический взгляд: что выводит нас из духовного равновесия?

    • Переход

    • Духовный взгляд: что восстанавливает наше духовное равновесие?

    • Заключение

    • Обсуждение

  • Псалом 100. Бог моего дома

    • Дом с Божьими ценностями

    • Дом без масок

    • Дом без недостойных вещей

    • Дом без зла

    • Дом без сплетен

    • Дом без гордости

    • Дом без компромиссов

    • Дом с миссией

    • Заключение

    • Обсуждение

  • Псалом 111. Бог моих страхов

    • Страх Божий

    • Страх перед будущим

    • Страх о материальном благополучии

    • Страх кризисных времён

    • Страх за репутацию

    • Страх плохих вестей

    • Страх врагов и конфронтаций

    • Страх отдавать

    • Страх нечестивого

    • Заключение

    • Обсуждение

Views 115
Rating 5.0 / 5
Added 10.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 23 hours ago
Благодарю.

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