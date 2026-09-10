Лихачева - Псалмотерапия
Псалмы предстают в этом курсе как своеобразная «анатомия сердца», в которой открываются боль и счастье, разочарование и надежда, сомнение и укрепление веры, познание себя и познание Бога. Екатерина Лихачева обращается к тем текстам Псалтири, где человеческий опыт вступает в противоречие с ожиданиями верующего: праведник сталкивается со страданием, усталостью, виной, страхом, несправедливостью и неопределённостью и вынужден заново искать основание своего доверия Богу.
Терапевтическая сила Псалмов понимается здесь прежде всего духовно: они не просто называют человеческие чувства, но помогают проживать их перед Богом. Обстоятельства могут остаться прежними, однако меняется сам человек и его взгляд на происходящее. Шесть занятий курса посвящены ресурсам и духовному процветанию, прощению и восстановлению после греха, отношению к успеху, стойкости перед несправедливостью и страданием, духовной жизни семьи и преодолению страхов.
Лихачева Екатерина – Псалмотерапия – Курс по изучению Библии
Лихачева Е. Псалмотерапия: курс по изучению Библии. – 2026. – 53 с.
Лихачева Екатерина – Псалмотерапия – Содержание
Вступление
Псалом 1. Бог моих ресурсов
Где не стоит черпать свои ресурсы
Где стоит черпать свои внутренние ресурсы
Результаты Божьего ресурса
Последствия безбожных ресурсов
Итог
Обсуждение
Псалом 31. Бог второго шанса
Бог, Который борется за меня
Бог, Который прощает меня
Бог, Который возвращает мне радость
Бог, Который наставляет меня
Заключение
Обсуждение
Псалом 36. Бог моих достижений
Вступление
Что делать нам, чтобы быть успешными
Отдать Богу свои будни
Отдать Богу свои мечты
Отдать Богу свои планы
Отдать Богу свою репутацию
Отдать Богу свои переживания
Что делает Бог, чтобы даровать нам успех
Заключение
Обсуждение
Псалом 72. Бог моей стойкости
Вступление
Физический взгляд: что выводит нас из духовного равновесия?
Переход
Духовный взгляд: что восстанавливает наше духовное равновесие?
Заключение
Обсуждение
Псалом 100. Бог моего дома
Дом с Божьими ценностями
Дом без масок
Дом без недостойных вещей
Дом без зла
Дом без сплетен
Дом без гордости
Дом без компромиссов
Дом с миссией
Заключение
Обсуждение
Псалом 111. Бог моих страхов
Страх Божий
Страх перед будущим
Страх о материальном благополучии
Страх кризисных времён
Страх за репутацию
Страх плохих вестей
Страх врагов и конфронтаций
Страх отдавать
Страх нечестивого
Заключение
Обсуждение
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