Лихачева - Псалмотерапия

Псалмы предстают в этом курсе как своеобразная «анатомия сердца», в которой открываются боль и счастье, разочарование и надежда, сомнение и укрепление веры, познание себя и познание Бога. Екатерина Лихачева обращается к тем текстам Псалтири, где человеческий опыт вступает в противоречие с ожиданиями верующего: праведник сталкивается со страданием, усталостью, виной, страхом, несправедливостью и неопределённостью и вынужден заново искать основание своего доверия Богу.

Терапевтическая сила Псалмов понимается здесь прежде всего духовно: они не просто называют человеческие чувства, но помогают проживать их перед Богом. Обстоятельства могут остаться прежними, однако меняется сам человек и его взгляд на происходящее. Шесть занятий курса посвящены ресурсам и духовному процветанию, прощению и восстановлению после греха, отношению к успеху, стойкости перед несправедливостью и страданием, духовной жизни семьи и преодолению страхов.

Лихачева Екатерина – Псалмотерапия – Курс по изучению Библии

Лихачева Е. Псалмотерапия: курс по изучению Библии. – 2026. – 53 с.

Лихачева Екатерина – Псалмотерапия – Содержание