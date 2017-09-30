Кто-то сказал, что жизнь — это непрерывный процесс приобретения. Действительно, с детства и до глубокой старости все мы что-то приобретаем. Игрушки и драгоценности, развлечения и карьера, открытия и ошибки, профессиональные навыки и вредные привычки, знания и жизненный опыт, идеи и идеалы... Среди наших приобретений есть очень важные и совсем незначительные.

Есть необходимые, есть полезные, а есть ненужные и вредные. Некоторые достаются нам даром, а другие - ценой больших усилий, значительных средств, а порою и потерь. Одними мы гордимся, за другие нам стыдно. С некоторыми мы готовы расстаться без всякого сожаления, другие же готовы защищать, иногда даже ценою жизни. Однако стоит заметить, что уровень притязаний людей весьма отличается. Русская пословица говорит, что одному достаточно щей понаваристей, другому не хватает жемчугов покрупнее.

Лихих Геннадий - Не надо впадать в руки врача

Выступления, статьи, размышления

Одесса: Христианское просвещение, 2009. 144 с.

Серия «Национальные евангельские авторы»

ISBN 5 8404 0209 5

Лихих Геннадий - Не надо впадать в руки врача - Содержание

1. С удачным приобретением!

С удачным приобретением! 2. На обломках истории или в книге жизни?

На обломках истории или в книге жизни? 3. Ответственность за безответственность

Ответственность за безответственность 4. О трудных отцах и кислом винограде

О трудных отцах и кислом винограде 5. Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь!

Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь! 6. Ты можешь жить по-другому!

Ты можешь жить по-другому! 7. Не надо впадать в руки врача!

Не надо впадать в руки врача! 8. «Да не отнимется хлеб чадом». 130-летие русской Библии и ее влияние на общество и культуру

«Да не отнимется хлеб чадом». 130-летие русской Библии и ее влияние на общество и культуру 9. Соль, сохранившая силу

Соль, сохранившая силу 10. О благочестии и довольстве

О благочестии и довольстве 11. Это — Рождество!

Это — Рождество! 12. Иисус, не имеющий места

Иисус, не имеющий места 13. Искать Господа никогда не рано!

Лихих Геннадий - Не надо впадать в руки врача - Иисус, неимеющий места

И вновь над нашей планетой звучит радостное рождественское приветствие: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!». Оно неизменно повторяется вот уже два тысячелетия. А первыми это приветствие услышали пастухи из окрестностей небольшого городка Вифлеема. Ангелы возвестили им, что в городе Вифлееме родился Спаситель мира, Который есть Христос Господь.

Все ли вы знаете, что рождение Иисуса Христа дало начало нашему летоисчислению? Несколько лет назад началось третье тысячелетие со времени Его прихода на землю. Святое Писание говорит, что Иисус родился во времена римского Кесаря Августа, который приказал сделать перепись населения в своей империи. Каждый должен был прибыть в город своих отцов, чтобы записаться там.

«Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:4-14).

В этой прекрасной, радостной истории о рождении Спасителя звучат и печальные слова: «...положила Его вясли, потому что не было им места в гостинице». Невольно возникает вопрос: как же могло такое случиться? Ведь родители Иисуса пришли в город своих предков. Возможно, в Вифлееме продолжали жить их родственники. Но даже если это и не так, разве не естественно для каждого человека помочь Иосифу и Марии в понятной житейской ситуации и дать этой семье пристанище? Но, увы... Не было места... Не было места не просто нуждающимся людям, одним из многих пришедших в Вифлеем для переписи. Не было места Тому, Кто сделал имя небольшого городка известным всей планете. Вождю, Который, как возвестил пророк, будет Владыкою Израиля, и Которого происхождение из начала, от дней вечных (Мих. 5:2). Спасителю мира, принесшему на землю любовь и добро. Тому, Кто есть Путь, и Истина, и Жизнь.

И часто, очень часто, во время Своей земной жизни Иисус не имел крова над головой. Однажды с печалью сказал Он своим ученикам: «Лисицы имеют норы и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Лк. 9:58). Хочется воскликнуть: «Господи! Неужели ни у кого из людей, тех, которых Ты прощал и исцелял, учил любви и милосердию, не найдется места для Тебя?» Слава Богу, такие люди находились. Лазарь, Марфа и Мария открыли свой гостеприимный дом для Господа и Учителя.

Хозяин дома предоставил Ему большую устланную горницу для совершения пасхальной вечери. Мытарь Закхей со своей семьей с радостью приняли Иисуса в свое имение. Но, к сожалению, немного было таких. Евангелист Иоанн с горечью отмечает: «Пришел к своим и свои Его не приняли» (Ин. 1:11).

И все-таки люди приготовили место Иисусу Христу. Место, где Он смог преклонить голову. Название этого места Лобное, по-еврейски Голгофа. Он пришел на это место, неся Свой крест. Там распяли Его посреди двух разбойников. И там, возгласив: «Совершилось!», Он, преклонив голову на перекладину креста, предал дух Небесному Отцу (Ин. 19:17 — 18:30). Иисус Христос победил смерть и воскрес из мертвых. Несмотря на то, что Ему не было места на земле, Он приготовил прекрасные обители на небе для всех, кто верует в Него. И обещал вернуться за теми, кто ожидает Его, «чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:3). К сожалению, и через два тысячелетия отношение к Нему многих людей можно выразить словами поэта:

Век двадцатый, Я твой изгнанник.

Прохожу по пути дорог,

Как заброшенный всеми странник,

А не как Всемогущий Бог.

В свои гнезда садятся птицы,

Хищник тоже имеет кров,

Мне же негде главой склониться,

Проходя меж людских шатров.

Изменилось ли что-то в веке двадцать первом? Внешне, конечно! Праздничные убранства городов в преддверии Рождества. Фейерверки и вспышки иллюминации. Рождественские сюжеты в рекламе. Предрождественская суета, скидки цен и распродажи в магазинах. Остановитесь, однако, на мгновение! Подумайте: есть ли место в это Рождество самому Иисусу? Что приготовили для Иеговы? Он говорил, и Его голос звучит и сегодня: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Отк. 3:20). Откройте двери ваших сердец и ваших домов для рожденного Младенца, и Он благословит вас и пошлет в наступающем году в ваши семьи мир, радость и надежду.