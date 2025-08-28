Одна из моих по-особенному любимых богословских работ — это книга выдающегося протестантского теолога Пауля Тиллиха (1886-1965) "Мужество быть" (“The Courage to Be”, 1952 г.), в которой он определяет мужество как способность принимать и утверждать своё бытие несмотря на экзистенциальную тревогу перед судьбой и смертью, перед виной и осуждением, перед пустотой и бессмысленностью жизни. При этом само мужество не означает отсутствие страха, а предполагает способность действовать и существовать, несмотря на него. Каждому из нас на конкретном этапе нашей жизни однажды понадобится это “мужество быть”. Кому-то просто исповедаться в содеянном грехе, кому-то родить ребенка, а кому-то встать и с оружием в руках защитить свою родину от осатаневших орд имперского агрессора. Сегодня вам понадобится мужество прочитать эту статью до конца, обращая внимание возможно на самые неприглядные, тёмные и тщеславные проявления нашего падшего естества.

Моя статья — это долгая исповедь о наболевшем. Как рукоположенный учитель и доктор теологии я не могу не говорить о проблемах моей Евангельской Церкви. Никто из вас не посещает механика только для того, чтобы покрасоваться перед ним своей машиной. Вы нуждаетесь в нем, чтобы починить то, что сломалось. Собирать материалы для этой статьи я начал с 2011 года и каждый раз откладывал её публикацию, не желая травмировать верующих правдой относительно их телекумиров. Я осознаю то, что для многих это будет чрезвычайно тяжёлый материал для прочтения. Но поскольку “время начаться суду с Дома Божьего” (1 Пет. 4:17) не станем более прятать все то человеческое и земное, что так или иначе должно сгореть в огне Его Святости.

Несмотря на изложенные факты, я призываю вас сохранить в себе это “мужество быть протестантом”, ибо по моему твердому убеждению — это наилучшая участь для рождённого свыше христианина. Я также искренне надеюсь, что критическое преломление моей статьи поможет нам не оказаться в печальном положении тех северных варваров, которые безрассудно и без всякой проверки стали почитать некоторых пришлых миссионеров за новых апостолов и докторов теологии, принимая их услужливую аполитическую трусость за высокое богословие. Христос грядет и по Его Слову “Многие же будут первые последними, и последние первыми” (Мтф. 19:30).

***

Среди “звездной” плеяды “выдающихся” выпускников Университета Христианской Жизни (Life Christian University), получивших подложный (фэйковый) диплом доктора теологии наряду с Риком Реннерорм, Джойс Майер, Кеннетом Коуплендом и другими, известный телеевангелист Бенни Хин один из немногих, кто открыто признавал не только факт личного богословского невежества, редактируя свои книги у профессиональных теологов Ассамблеи Божьей, но и многочисленные ошибки в служении, включая лжепророчества. Так в своем интервью Стивену Стренгу год назад семидесятиоднолетний Бенни Хинн признался: “Я не раз был не слишком мудрым в отношении пророчеств (I was not too wise a number of times with prophecy) …”. Это до сих пор является огромным разочарованием для него, поскольку “эти пророчества были не совсем точными либо совсем не от Господа” и продвигали “теологию процветания”.

Doctor of Philosophy in Theology Александр Лихошерстов - Лже Доктора Теологии в Евангельском Движении: Рик Реннер, Джойс Майер, Кеннет Коупленд, Бенни Хинн и другие - Журналистское расследование

PDF Электронный вариант, ESXATOS - 2025 - 56 с.

Doctor of Philosophy in Theology Александр Лихошерстов - Лже Доктора Теологии в Евангельском Движении: Рик Реннер, Джойс Майер, Кеннет Коупленд, Бенни Хинн и другие - Журналистское расследование - Содержание

1. Фабрики фейковых дипломов и степеней ) в секулярной среде и в современном Христианстве

2. "Почетная" докторская степень как лицемерный обман и постыдная профанация академической культуры в богословии

3. Основные признаки фабрик дипломов (степеней) на примере Университета Христианской Жизни (Life Christian University), признавшего большинство телеевангелистов “докторами теологии” на основании их “жизненного опыта”

3.1. Отсутствие надлежащей аккредитации (“Lack of Proper Accreditation”)

3.2. Профанация высокого звания “Университет” в нелегитимной практике фабрик дипломов и степеней (Profanation of the high title of “University” in the illegitimate practice of diploma/degree mills)

3.3. Для получения диплома требуется минимальное присутствие, а также небольшое количество заданий и курсовых работ, если таковые вообще имеются. (Require little if any attendance, coursework or few if any assignments to obtain a credential)

3.4. Ученая степень за жизненный опыт, нарушения стандартов и порядка получения ученых степеней в LCU (Academic Degree for Life Experience, Violation of Standards and Procedures for Obtaining Academic Degrees at the LCU)

3.5. На веб-сайте учреждения либо не указан профессорско-преподавательский состав (или же их недостаточно), либо перечислены преподаватели, которые посещали учреждения, аккредитованные фиктивными агентствами (The institution’s website either lists no faculty (lack of faculty) or lists faculty who have attended institutions accredited by bogus agencies)

3.6. Отсутствие публикаций данного учебного заведения в ведущих богословских журналах или научной периодике (The absence or lack of publications from the institution in leading peer-reviewed theological or scientific journals)

4. Учителя "Движения Веры", молчащие о войне. Кто они? Называться, но не быть: служители лжеименного знания и степени

4.1. Кеннет Коупленд как главный ересиарх харизматического времени

4.2. Бенни Хин: теологическое невежество и богатство неправедное

4.3. Рик Реннер: философия и метафизика преданного добра как тщеславнооснование для псевдо апостольства

5.Лжеучение московского епископа Рика Ренера о “десятине”, как пример харизматических ересей теологов-самозванцев