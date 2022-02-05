Лики древнего собора - Фрески собора Сретения Владимирской иконы Божией Матери - фотоальбом

Основание Сретенского монастыря связано с заступничеством Божией Матери за род христианский.



В 1395 году по молитвам перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы, принесенным из Владимира, Москва была избавлена от нашествия войск беспощадного завоевателя Тамерлана. После этого при всякой лютой беде и опасности Владимирскую икону Пресвятой Богородицы переносили в Москву ради сугубых молитвенных прошений о помощи и спасении. А на том месте, где москвичи встречали святой образ, был основан Сретенский монастырь.



Монастырь всегда занимал особое место в церковной жизни Москвы. О значении обители свидетельствует строительство здесь одного из первых каменных храмов за пределами Кремля и посада. Именно Сретенский монастырь был связан для москвичей с почитанием Владимирского образа Богоматери, самого чтимого на Руси. Четыре раза в году из Кремля в обитель направлялись крестные ходы, в которых участвовали почитаемые иконы из кремлевских соборов и московских церквей. Все они были связаны с празднованием Владимирской иконе Богоматери.



В годы гонений ансамбль монастыря в связи с расширением улицы Большая Лубянка был практически уничтожен. Улице, на которой находились здания, принадлежавшие карательному ведомству, необходимо было придать секуляризированный характер. Были снесены церковь преподобной Марии Египетской, храм святителя Николая Чудотворца, Святые врата с колокольней, кельи и другие постройки. Однако сохранилась главная святыня монастыря — собор Сретения Владимирской иконы Божией Матери.

Прошли десятилетия, и на наших глазах совершилось чудо — началось возрождение монашеской жизни в обители. Как известно, Промысл осуществляется через людей, ищущих Царствие Небесное. За короткое время некогда закрытая территория превратилась в один из значимых центров церковной жизни Москвы.



Вновь обретенная современниками духовная значимость обители обрела и зримое выражение в создании храма Новомучеников и исповедников Российских. Его существование в ближайшем соседстве от мест их страдания сделало новый собор символом непобедимости Святой Церкви, ее подвижников, сораспявшихся Христу. При этом «сердцем» обители остается собор Сретения Владимирской иконы Божией Матери, олицетворяющий ее многовековую историю.

Ансамбль фресок древнего собора служит памятником благочестия вкладчиков монастыря первой четверти XVIII столетия. Их сохранение и реставрация в монастыре, где задумывалась воплощенная ныне по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла система внутрицерковной охраны художественного наследия Русской Православной Церкви, — еще одно значимое явление, свидетельствующее о роли Сретенской обители в современной церковной жизни. Иконописная мастерская

Лики древнего собора - Фрески собора Сретения Владимирской иконы Божией Матери - фотоальбом

составитель иером. Игнатий (Шестаков) ; вступ. ст. А.Л.Баталова, иером. Игнатия (Шестакова).

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2022. – 112 с. : ил.



Лики древнего собора - Фрески собора Сретения Владимирской иконы Божией Матери - фотоальбом - Содержание Из истории Сретенского монастыря Вселенная святых ФОТО 1 Своды собора (фото А. Горяинова) 1 Своды собора (фото А. Горяинова)



3 Господь Саваоф

4 Праотец Адам

5 Праматерь Ева

6 7 Праотец Авель

8 Богоматерь с Младенцем

9 Спас Еммануил

10 11 Херувимы

12 Благовещение Пресвятой Богородицы

13 Архангел Гавриил

14 Пресвятая Дева

15 16 Благовествующий ангел

17 Богомладенец Христос

18 Рождество Христово

19 Богородица

20 Праведный Иосиф

21 Стадо овец

22 Пастух

23 Богоматерь

24 Симеон Богоприимец и Младенец Христос

25 Проповедь Иоанна Предтечи о Христе

26 Иоанн Предтеча

27 Спаситель

28 Предстоящие ангелы

29 Иоанн Предтеча

30 Спаситель

31 Спаситель с учениками

32 Ученики и апостолы Христовы

33 Спаситель

34 Апостол Андрей

35 36 Апостол Симон

37 Апостол и евангелист Матфей 2 Херувим3 Господь Саваоф4 Праотец Адам5 Праматерь Ева6 7 Праотец Авель8 Богоматерь с Младенцем9 Спас Еммануил10 11 Херувимы12 Благовещение Пресвятой Богородицы13 Архангел Гавриил14 Пресвятая Дева15 16 Благовествующий ангел17 Богомладенец Христос18 Рождество Христово19 Богородица20 Праведный Иосиф21 Стадо овец22 Пастух23 Богоматерь24 Симеон Богоприимец и Младенец Христос25 Проповедь Иоанна Предтечи о Христе26 Иоанн Предтеча27 Спаситель28 Предстоящие ангелы29 Иоанн Предтеча30 Спаситель31 Спаситель с учениками32 Ученики и апостолы Христовы33 Спаситель34 Апостол Андрей35 36 Апостол Симон37 Апостол и евангелист Матфей

38 Апостол и евангелист Лука

39 Апостол и евангелист Иоанн Богослов

40 Орел (cимвол апостола Иоанна Богослова)

41 Апостол Петр



43 44 Апостол Павел

45 Апостол Иаков

46 Апостол Филипп

47 48 Апостол Иаков

49 Спаситель

50 Ученики и апостолы Христовы

51 Спаситель

52 Равноапостольная Мария Магдалина

53 Спаситель

54 Исцеление слепого

55 Блудный сын

56 Притча о сучце и бревне

57 Воскрешение сына наинской вдовы

58 Спаситель

59 Попавшийся разбойникам

60 Разбойник

61 Волки

62 Спаситель

63 Спаситель

64 Богородица

65 Ангел, несущий славу Христа

66 Богородица

67 68 Херувимы

69 70 Великомученица Екатерина

71 Мученик Флор

72 Мученик Лавр

73 Великомученица Варвара

74 Великомученица Анастасия Узорешительница 42 Апостол Павел43 44 Апостол Павел45 Апостол Иаков46 Апостол Филипп47 48 Апостол Иаков49 Спаситель50 Ученики и апостолы Христовы51 Спаситель52 Равноапостольная Мария Магдалина53 Спаситель54 Исцеление слепого55 Блудный сын56 Притча о сучце и бревне57 Воскрешение сына наинской вдовы58 Спаситель59 Попавшийся разбойникам60 Разбойник61 Волки62 Спаситель63 Спаситель64 Богородица65 Ангел, несущий славу Христа66 Богородица67 68 Херувимы69 70 Великомученица Екатерина71 Мученик Флор72 Мученик Лавр73 Великомученица Варвара74 Великомученица Анастасия Узорешительница

75 Мученик Гурий

76 Мученик Авив

77 Великомученик Феодор Стратилат

78 Преподобный Афанасий Афонский

79 80 Преподобный Варлаам Хутынский

81 Преподобный Антоний Римлянин

82 Преподобный Зосима Соловецкий

83 Святитель Николай Мирликийский

84 Патриарх Никон

85 Богоматерь на троне

86 87 Ангелы со свитками

88 Младенец Христос

89 Богоматерь на троне

90 91 Херувимы

92 Богоматерь

93 Иоанн Предтеча

94 Младенец Христос

95 Херувим

96 Великий вход

