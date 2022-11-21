Нил был новатором в том смысле, что поднял на щит древнюю монашескую традицию пустынников в отличие от более поздней — национальной русской (и средневеково-византийской) традиции. Значит, с таким же правом можно называть его защитником старого против нового.

С ранним рационализмом новгородской и московской ереси у него нет никакой скрытой связи. Общим является, конечно, филологически-критический интерес к источникам. Однако в то время как Нил читает и проверяет их в свете изречений Господа, апостолов и церковно-монашеской традиции, еретики используют творения отцов Церкви, наряду с произведениями гуманистической псевдообразованности (астрологические, каббалистические произведения), для прерывания традиции.

Нил вовсе не был безусловным противником общежительной реформы, представленной Иосифом Волоцким, однако понимал общежитие как необходимую ступень исихастской жизни или скитского жития. Одних только общежительных установлений было недостаточно для достижения бесстрастия и непрерывной внутренней молитвы.

Фэри фон Лилиенфельд - Преподобный Нил Сорский и его творения: Кризис традиции на Руси при Иване III

пер. с нем. свящщ. Н. В. Солодова и М. В. Сорокина

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2022. 336 с.

ISBN 978-5-907449-09-1

Фэри фон Лилиенфельд - Преподобный Нил Сорский и его творения: Кризис традиции на Руси при Иване III - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 7 УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГЛАВА 1. НИЛ СОРСКИЙ В ИССЛЕДОВАНИЯХ XIX И XX ВЕКОВ

ГЛАВА 2. ЖИЗНЬ И ВРЕМЯ НИЛА СОРСКОГО

I. Исторический фон жизни Нила

II. Жизнь Нила Сорского

III. Литературное наследие Нила Сорского

ГЛАВА 3. «ПРЕДАНИЕ», «УСТАВ» И «ЗАВЕЩАНИЕ» НИЛА СОРСКОГО В КРУГУ ГРЕЧЕСКИХ И РУССКИХ УСТАВОВ И ИГУМЕНСКИХ ЗАВЕЩАНИЙ

ГЛАВА 4. НИЛ СОРСКИЙ И СВЯТЫЕ ОТЦЫ

I. Отеческие цитаты у Нила Сорского. Обзор

II. Нил и Священное Писание: так называемый критицизм» Нила

III. Нил — исихаст

IV. Нил Сорский и течения, или школы, восточной духовности

ГЛАВА 5. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НИЛА СОРСКОГО В ЦЕРКОВНЫХ СПОРАХ ЕГО ВРЕМЕНИ

I. Нил Сорский и спорные вопросы

II. Нил как начальник скитского жития на Руси

ВЫВОДЫ

I. Личность Нила, его духовный образ

II. Роль Нила в его эпоху

ПРИЛОЖЕНИЯ