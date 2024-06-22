Сколько лет Земле? Сколько лет Вселенной? Разве Земле не несколько миллиардов лет? Разве это не абсурдно, что в Библии утверждается о том, что сотворение произошло всего 6000 лет назад? Неужели действительно существуют способы показать, что Земля и Вселенная очень молоды? Разве датирование с помощью углерода- 14 и другие методы радиоактивного датирования не доказывают, что возраст Земли составляет миллиарды лет? Что такое радиометрическое датирование? Разве свет, идущий от далеких звезд, не доказывает тот факт, что Вселенная значительно старше, чем 6000 лет? Замедляется ли скорость света? Действительно ли возраст тех лунных пород, которые американские астронавты доставили на Землю, составляет миллиарды лет, как это утверждалось в средствах массовой информации и научных журналах? Каким образом прилунение космического корабля “Аполлон” опровергает теорию эволюционистов о возрасте Луны? Как могло оказаться, что живые пингвины, тюлени и моллюски, согласно датированию эволюционистов, мертвы уже тысячи лет? Как эволюционисты используют круговое обоснование в своих попытках доказать, что возраст останков составляет миллионы лет? Что такое круговое обоснование?

В томе VIII “Рождение планеты Земля и возраст Вселенной” приводится 30 свидетельств или часов, которые указывают на то, что сотворение произошло недавно. На основании этих свидетельств становится совершенно очевидно, что концепция древнего сотворения — это не более чем научный вымысел. В этом томе мы остановимся на ошибочности радиометрического датирования (РМД). Общественность заставили поверить в то, что РМД является системой определения возраста пород и останков, которая представляет неоспоримые доказательства древнего возраста, требующегося для эволюционизма. Но у этой истории есть еще одна сторона, которую большинство людей не слышит. Мы попытаемся исследовать эту “священную корову” эволюционизма и показать, что у нее нет даже одной ноги, на которую можно было бы опереться. Ноги (эволюционные предположения) этого золотого образа (РМД) отделаны недоказанными предположениями. Эти предположения являются слабыми звеньями в процессах радиометрического датирования, которые используются эволюционистами в их попытках доказать огромный возраст Земли. (См. рис. 1.) Эти предположения не только необоснованны, но они являются достаточно веским основанием для того, чтобы подвергнуть сомнению их достоверность. РМД, этот “золотой образ”, которому поклоняются эволюционисты, представляет собой лишь мифическое создание, которым Сатана обольстил последователей Дарвина, которые сделали из него идола. В последующих главах этой книги мы увидим истину и выдвинем обвинение против этой “священной коровы”. Итак, развенчание начинается.

* * *

Однажды, несколько лет назад, когда моему сыну Голану было пять лет и он учился измерять свой рост, он примчался на кухню. Голан взволнованно воскликнул, обращаясь ко мне и моей жене, что он значительно подрос со времени последнего измерения. Я спросил у него: “И насколько же ты подрос?”, на что Голан ответил: “Я выше шести футов*”. Я усмехнулся, но, стараясь его не обидеть, предложил ему измериться еще раз вместе со мной. Мы вместе направились в его комнату, где на двери была прикреплено приспособление для измерения роста. Однако вместо того, чтобы направиться к нему, Голан достал очень необычную линейку. Я сразу же понял, как получились шесть футов: он сделал свою линейку.

Я предполагаю, что Голан сделал линейку из палки или ветки, которую нашел во дворе. Он видел баскетбольные матчи с участием студенческих команд и наблюдал за тем, как игроки загоняли мяч в корзину сверху. Желая подражать им, используя свою изобретательность и находчивость, Голан сделал пометки на палке через каждые четыре или пять дюймов, при этом каждый штрих, по его мнению, обозначал фут. Измерив себя с помощью этого измерительного устройства, он пришел к выводу, что его рост превышает шесть футов. На самом же деле он был чуть более трех футов! Именно это и делает эволюционное сообщество. Они сделали свою собственную линейку для определения возраста Вселенной, солнечной системы и Земли.

Деннис Гордон Линдсей – Развенчание «священной коровы» эволюционизма: радиометрическое датирование

Dallas, TX: «Христос для народов», 1993. – Минск: ПИКОРП, 1997. – 210 с.

ISBN 1-890863-04-1

Деннис Гордон Линдсей – Развенчание «священной коровы» эволюционизма – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ I: ДЕМОНСТРАЦИЯ СКАЗКИ 20-ГО ВЕКА

1. Мифологическая линейка эволюционизма

2. Гадание возраста толстого человека

3. Обоснование по принципу карусели

ЧАСТЬ II: БЛИЗКОЕ ЗНАКОМСТВО СО “СВЯЩЕННОЙ КОРОВОЙ” ЭВОЛЮЦИОНИЗМА: РАЗВЕНЧАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ

4. “Священная корова” эволюционизма — РМД: радиометрическое датирование

5. Что такое РМД и как оно должно работать?

6. Отсутствующий фундамент РМД: “У этой священной коровы нет ног”

7. “Блекнущий золотой образ” (продолжение рассказа)

8. Почему не срабатывает РМД?

9. Когда пыльные часы бьют “13”, сколько времени в этот момент?

10. Дело о деформированных песочных часах

11. Недостающие “ноги” “священной коровы” эволюционизма

ЧАСТЬ III: УГЛЕРОД-14 (С-14) — РАЗВЕНЧАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

12. “Углеродное датирование должно быть пересмотрено”

13. Что такое углерод 14 (С-14)?

14. Почему метод С-14 недостоверен?

15. Яркая иллюстрация

16. Отсутствующий фундамент С-14

17. Вывод скользкий, как моллюск

18. “Доказательство пудинга в том, чтобы его съесть”

19. С-14 подтверждает идею молодого сотворения и всемирной катастрофы — Ноевого Потопа

ЧАСТЬ IV: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ УРАНААЗВЕНЧАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

20. Новый олимпийский рекорд: миля за две минуты

21. Уран—свинец: что это? Как оно работает?

22. Тщательное просеивание проблем, предположений и критических факторов в отношении датирования уран—свинец

23. Как изменить время на атомных часах?

24. Когда часы уран—свинец бьют 13 раз

25. Примеры того, как эволюционные часы бьют 13 раз

26. Свидетельство гелия (смешная история о веселящем газе)

27. “Священная корова” находится на последнем издыхании — развенчание завершено

ЧАСТЬ V: ЗАКЛЮЧЕНИЕ