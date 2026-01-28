Роман «Утёс Дьявола» (The Devil's Tor) — это вершина метафизической прозы Дэвида Линдсея, автора легендарного «Путешествия к Арктуру». Впервые опубликованный в 1932 году, этот монументальный труд выходит за рамки мистического триллера, превращаясь в грандиозное полотно о судьбе человечества, древних богах и столкновении земного с запредельным. Издательство «Касталия» представляет это глубокое исследование мифа и духа в новом оформлении.

Сюжет закручивается вокруг случайной встречи кузенов — Ингрид Флеминг и Хью Дрэпиера — на диких пустошах Дартмура. Удар молнии на зловещем Утёсе Дьявола раскалывает древний камень, обнажая артефакт неземного происхождения. С этого момента герои оказываются втянуты в космическую игру, где переплетаются скандинавские саги, античная история Суллы, минойский Кносс и библейский Синай. Линдсей мастерски исследует темы расовой памяти, женского и мужского начал, а также пришествия новой эры под эгидой Великой Матери.

Книга наполнена густой, почти осязаемой атмосферой и сложными философскими размышлениями. Это не просто чтение, а интеллектуальное испытание, требующее от читателя готовности заглянуть в бездну, где «незримые труды» предков формируют реальность завтрашнего дня. Для поклонников интеллектуального хоррора, герметизма и визионерской литературы этот роман станет настоящим откровением.

Дэвид Линдсей — Утёс Дьявола

Москва: «Касталия», 2026. — 430 с.

ISBN 978-5-908110-09-9

Дэвид Линдсей — Утёс Дьявола — Содержание