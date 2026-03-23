Евгений Семёнович Линьков - Лекции разных лет по философии - Том 2

Настоящий второй том представляет собой продолжение авторизованного издания работ и лекций русского философа Евгения Семёновича Линькова, которые он читал на философском факультете Санкт-Петербургского (Ленинградского) государственного университета. В него входят два спецкурса: по философии природы — «“Философия природы” Гегеля как предпосылка “Диалектики природы” Энгельса» — и по антропологии духа — «Диалектика сознания в философии Гегеля». Первый был представлен аудитории в осеннем семестре 1986/1987 года, второй — в осеннем семестре 1987/1988 года.
За основу спецкурса по философии природы взяты воспроизведённые с магнитофонных записей тексты лекций Е.С. Линькова, предоставленные его слушателями Владимиром Макаровым, Константином Ступниковым, Цветиной Рашевой, конспект Андрея Муравьёва, а также конспект, опубликованный Виктором Карамышевым на своем сайте http://vispir.narod.ru. Принцип редактирования состоял не в том, чтобы соединить в один текст материал из этих пяти источников, а в том, чтобы отредактировать наиболее аутентичный материал, представленный В. Макаровым, сопоставив его с остальными источниками. В процессе работы потребовалось сделать правильную, оправданную по смыслу разбивку абзацев, исправить ошибки, грамотно расставить знаки препинания, заполнить лакуны. Редколлегия видела свою задачу в том, чтобы максимально адекватно и полно воспроизвести оригинальный текст лекций, избежав по возможности редакционных вмешательств со стороны конспектировавших их лиц. Автор лекций оказывал непосредственную консультативную поддержку и разъяснял казавшиеся неясными с первого раза места.
Поскольку первая лекция этого спецкурса от 5 сентября 1986 года, к сожалению, отсутствует в магнитофонных записях, она публикуется по материалам конспектов лекций А. Муравьёва и помещена в примечания в качестве предварительной, так же как и вступительная часть четвёртой лекции. В указанном конспекте имеется упоминание о предварительном характере первой встречи, однако пропустить её нельзя, так как в ней Е.С. Линьков даёт важные рекомендации по чтению работ Гегеля, в частности — совет читать «Энциклопедию» без «Прибавлений».
Евгений Семёнович Линьков - Лекции разных лет по философии - Том 2
СПб.: Умозрение, 2017. — 596 с.
ISBN 978-5-9906730-3-8
ISBN 978-5-9906730-4-5 (т. 2)
Евгений Семёнович Линьков - Лекции разных лет по философии - Том 2 - Содержание
От редакционной коллегии
«ФИЛОСОФИЯ ПРИРОДЫ» ГЕГЕЛЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКА «ДИАЛЕКТИКИ ПРИРОДЫ» ЭНГЕЛЬСА
- Лекция первая
- Лекция вторая
- Лекция третья
- Лекция четвёртая
- Лекция пятая
- Лекция шестая
- Лекция седьмая
- Лекция восьмая
- Лекция девятая
- Лекция десятая
- Лекция одиннадцатая
- Лекция двенадцатая
- Лекция тринадцатая
- Лекция четырнадцатая
ДИАЛЕКТИКА СОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ ГЕГЕЛЯ
- Лекция предварительная
- Лекция первая
- Лекция вторая
- Лекция третья
- Лекция четвёртая
- Лекция пятая
- Лекция шестая
- Лекция седьмая
- Лекция восьмая
- Лекция девятая
- Лекция десятая
- Лекция одиннадцатая
- Лекция двенадцатая
- Лекция тринадцатая
- Лекция четырнадцатая
ПРИЛОЖЕНИЕ (Конспекты лекций «“Философия природы” Гегеля...»)
- Лекция предварительная
- Лекция четвёртая
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ Е.С. ЛИНЬКОВА
