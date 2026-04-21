Линьков - Лекции разных лет по философии - Том 1

Линьков - Лекции разных лет по философии - Том 1
Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Educational

Этот том представляет собой не просто учебный курс, а авторизованное издание лекций, которые стали легендарными в стенах Санкт-Петербургского (Ленинградского) государственного университета. Евгений Семёнович Линьков — фигура почти сакральная для отечественной философской традиции, мыслитель, которого ученики называли «Философом» по аналогии с тем, как в Средневековье называли Аристотеля.

Книга является результатом расшифровки аудиозаписей курса 1988/1989 учебного года, дополненного и исправленного во втором издании.

Линьков Е. С. - Лекции разных лет по философии. Т. 1.

Издательство: СПб. : Умозрение, 2018. — 580 с.
ISBN 978-5-9906730-8-3 (т. 1)

Линьков Е. С. - Лекции разных лет по философии. Т. 1 - Содержание

Первый том сосредоточен на фундаменте философского знания и классической немецкой мысли:

  • Феноменологическое введение (15 лекций): Линьков не просто пересказывает историю идей, он проводит слушателя через «трагедию духа». Автор исследует, как сознание развивается от простого чувственного опыта к искусству, религии и, наконец, к чистому философскому понятию. Это «расшатывание» обыденных представлений, цель которого — доказать необходимость философии как науки.

  • Философия Иммануила Канта: Разбор критической философии как первого этапа немецкой классики. Рассматриваются границы познания, природа разума и переход от теоретического к практическому (нравственному) разуму.

  • Учения Фихте, Шеллинга и Гегеля: В томе прослеживается логика развития «всеобщей диалектики мышления и бытия». Линьков показывает, как классическая мысль достигает своей вершины в системе Гегеля, разрешая противоречия предыдущих эпох.

Added 21.04.2026
Author brat Vadim
Related Books

All Books