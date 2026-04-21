Линьков - Лекции разных лет по философии - Том 3
Этот том продолжает уникальное авторизованное издание лекций Евгения Семёновича Линькова, представляя читателю материалы его специальных курсов конца 1980-х годов. Если первый том закладывал фундамент историко-философского процесса, то третий том погружает в самую суть гегелевской системы — в драматическое развитие сознания и торжество разума.
Книга вышла в свет уже после смерти мыслителя (14 июля 2021 года), став своего рода памятником его философскому гению и живым свидетельством его «школы мысли».
Издательство: СПб. : Умозрение, 2022. — 552 с.
ISBN 978-5-6046524-1-1 (т. 3)
Линьков Е. С. - Лекции разных лет по философии. Т. 3 - Основные разделы и темы
Феноменология духа (11 лекций): Линьков обращается к «Диалектике сознания», рассматривая её как вторую часть своего курса. Это не просто комментарий к Гегелю, а самостоятельное философское исследование того, как дух проходит через этапы заблуждений и противоречий, чтобы обрести знание о самом себе.
Учение о разуме (8 лекций): Центральный раздел тома, посвященный высшей форме мышления. Линьков раскрывает разум не как абстрактную способность, а как живой диалектический процесс, в котором снимается противоположность между субъектом и объектом.
Критический анализ (Приложения): Конспекты спецкурса 1985 года предлагают более ранний взгляд на гегелевскую феноменологию, позволяя увидеть эволюцию мысли самого лектора.
Мемуарная часть: Заметка Игоря Авксентьевского «Alma Mater» добавляет книге человеческое измерение, воссоздавая атмосферу университета тех лет и масштаб личности Линькова как «магнита» для всех ищущих истину.
