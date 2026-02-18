Липовский - Древний Израиль и народы Ханаана

Книга «Древний Израиль и народы Ханаана» историка И. П. Липовского представляет собой масштабное исследование этнической мозаики Южного Леванта на протяжении трех тысячелетий. Автор отходит от чисто теологического трактования Библии, предлагая научно-историческую реконструкцию этногенеза народов региона. Издание подробно описывает сложный процесс превращения Ханаана из конгломерата разрозненных племен (рефаимов, хореев, хеттов, филистимлян и др.) в единое этнокультурное пространство под эгидой иудейского государства.

Особое внимание в монографии уделено развенчанию исторических мифов, таких как полное истребление ханаанеев при завоевании или бесследное исчезновение десяти колен Израилевых. Липовский убедительно доказывает, что современный еврейский народ сформировался в результате длительного слияния древнееврейских племен с коренным населением Ханаана. Книга охватывает периоды от неолитической революции до римского владычества и арабского завоевания, анализируя демографические последствия великих восстаний (Иудейской войны и восстания Бар-Кохбы), которые окончательно сформировали облик диаспоры.

Труд является незаменимым источником для тех, кто хочет понять геополитическую роль Ханаана как «моста» между цивилизациями Африки и Азии. Издание снабжено богатым аннотированным списком имен и подробным анализом этнических изменений в эллинистический и римский периоды, что делает его актуальным как для профессиональных историков, так и для широкого круга читателей, интересующихся истоками Библии и ближневосточной цивилизации.

Липовский И.П. — Древний Израиль и народы Ханаана

М.: Центрполиграф, 2025. — 415 с. (Новейшие исследования по всеобщей истории)

ISBN 978-5-227-11184-5

Липовский И.П. — Древний Израиль и народы Ханаана - Содержание