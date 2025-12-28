Лисовский — Слово Божие и тезисы кальвинизма

Кальвинизм — это система богословских представлений о спасении, которая зародилась в 5 веке в учении Августина, получила свое развитие в 16 веке в учении Жана Кальвина и была полностью сформирована в 17 веке решениями Дортского синода, осудившего альтернативное богословие Якоба Арминия. Постепенно это учение распространилось в Западной Европе, США и ЮАР в виде различных вероисповеданий, представляющих пресвитерианские и реформатские церкви. После падения «железного занавеса» на постсоветском пространстве западные христиане начали открывать духовные учебные заведения, откуда молодые бакалавры и магистры принесли кальвинизм в свои общины, что привело к разногласиям и делениям церквей. Сегодня этот процесс достиг наивысшей точки.

В настоящей статье мы подвергнем анализу учение кальвинизма в свете Писания и укажем на духовные опасности, содержащиеся в нем под благовидными вывесками. Анализ проводится по классическим пяти тезисам, известным как TULIP, которые автор рассматривает с критической точки зрения, сопоставляя их с евангельской традицией восточноевропейского протестантизма.

1. Привлекательность кальвинизма. Чем же привлекает кальвинизм современных, большей частью молодых, христиан? Кратко это учение можно изложить следующим образом. После грехопадения человек умер духовно. Мертвец ничего не может видеть и слышать, не может говорить, не может иметь никаких чувств и желаний. Соответственно, он не может видеть окружающие его творения Божии, не может слышать Евангелие, не может произнести слова покаяния, не может проявить желание быть с Богом в вечности. Он ничего не может сделать для своего возвращения в общение с Богом.