А вам приходится общаться с трудными людьми? «Тогда радуйтесь, потому что когда в жизни присутствуют трудности, у терпения вашего появляется возможность возрастать. Позвольте ему возрастать, не бегите от трудностей. Ведь когда ваше терпение достигнет полного расцвета, тогда вы будете готовы ко всему, личность ваша окрепнет и станет совершенной».

В данном случае к слову трудный подходит следующее определение: «Тяжелый для понимания и установления контакта, причиняющий боль, утомительный, беспокойный, приводящий в замешательство, придирчивый и упрямый». Знаете ли вы таких людей, с которыми трудно иметь дело? Есть ли в вашей жизни человек, которого сложно понять или до которого трудно достучаться? Есть ли отношения, которые приносят боль?

Или друг, который утомляет вас, поднимая шум по всяким пустякам? Может быть, рядом с вами живут соседи, которые доставляют одни беспокойства, или родственники, которые приводят вас в замешательство своими требованиями? А может быть, ваш начальник ко всему придирается, или дети слишком упрямы? Все мы знаем людей, с которыми трудно общаться. Как же нам научиться ладить с ними?

Литтауэр Флоренс - Как поладить с трудными людьми

Пер. с англ.

СПб.: Виссон, 2011, 256 с.

ISBN 978-5-904737-27-6

Литтауэр Флоренс - Как поладить с трудными людьми - Оглавление

Обращение к читателю

Введение

ГЛАВА 1 Кто такие трудные люди?

ГЛАВА 2 Можем ли мы понять других людей?

ГЛАВА З Как общаться с трудными людьми?

ГЛАВА 4 Что трудные люди думают о нас?

ГЛАВА 5 Как разрешал сложные ситуации апостол Павел?

ГЛАВА 6 Как нам разрешать сложные ситуации?

Парад благочестивых персон: сценка

Тест на темперамент

Примечания