«Литургия Часов. Час чтений» представляет русский рабочий вариант одной из важнейших богослужебных книг латинской традиции — ежедневной молитвы Церкви, построенной вокруг библейских чтений, псалмических ответов, святоотеческих текстов и литургических молитв. Это не авторская монография и не богословский трактат, а нормативно-молитвенный корпус, предназначенный для включения верующего в ритм церковного года: от Адвента и Рождества через Великий Пост и Пасху к Рядовому времени, памяти святых и общим последованиям.

Особая ценность издания состоит в том, что оно соединяет литургическую структуру Католической Церкви с русским языком и русскоязычной церковной средой. На обороте титульного листа прямо сказано, что над книгой работала Комиссия по изданию Литургии Часов, тексты псалмов и песен были адаптированы к современному русскому языку, а остальные библейские тексты взяты из синодального перевода Священного Писания. Поэтому книга важна не только как богослужебный инструмент, но и как свидетельство формирования русскоязычной католической литургической культуры.

Литургия Часов – Ежедневная молитва народа Божия. Час чтений

Рабочий вариант Литургии Часов на русском языке; над книгой работала Комиссия по изданию Литургии Часов; тексты псалмов и песен адаптированы к современному русскому языку; библейские тексты взяты из синодального перевода Священного Писания. – М.: «Паолине», 2004. – 1965 с.

ISBN 5-900086-28-3

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