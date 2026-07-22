Литургия Часов - Час чтений
«Литургия Часов. Час чтений» представляет русский рабочий вариант одной из важнейших богослужебных книг латинской традиции — ежедневной молитвы Церкви, построенной вокруг библейских чтений, псалмических ответов, святоотеческих текстов и литургических молитв. Это не авторская монография и не богословский трактат, а нормативно-молитвенный корпус, предназначенный для включения верующего в ритм церковного года: от Адвента и Рождества через Великий Пост и Пасху к Рядовому времени, памяти святых и общим последованиям.
Особая ценность издания состоит в том, что оно соединяет литургическую структуру Католической Церкви с русским языком и русскоязычной церковной средой. На обороте титульного листа прямо сказано, что над книгой работала Комиссия по изданию Литургии Часов, тексты псалмов и песен были адаптированы к современному русскому языку, а остальные библейские тексты взяты из синодального перевода Священного Писания. Поэтому книга важна не только как богослужебный инструмент, но и как свидетельство формирования русскоязычной католической литургической культуры.
Литургия Часов – Ежедневная молитва народа Божия. Час чтений
Рабочий вариант Литургии Часов на русском языке; над книгой работала Комиссия по изданию Литургии Часов; тексты псалмов и песен адаптированы к современному русскому языку; библейские тексты взяты из синодального перевода Священного Писания. – М.: «Паолине», 2004. – 1965 с.
ISBN 5-900086-28-3
Литургия Часов – Содержание
Декрет
Последование Времени
Адвент
До 16 декабря
После 16 декабря
Рождественское Время
До торжества Богоявления
От торжества Богоявления
Великий Пост
До субботы пятой недели
Страстная седмица
Пасхальное Время
Пасха. Светлое Христово Воскресение
Октава Пасхи
Пасхальные недели
После Вознесения Господня
Сошествие Святого Духа. Пятидесятница
Рядовое Время
I–XXXIV рядовые недели
Господь наш Иисус Христос — Царь Вселенной
Переходящие праздники Господни в Рядовое Время
Пресвятая Троица
Пресвятое Тело и Кровь Христа
Святейшее Сердце Иисуса
Частные Последования святым
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Общие Последования
Общее Последование освящения храма
Общее Последование Пресвятой Деве Марии
Общее Последование апостолам
Общее Последование многим мученикам
Общее Последование одному мученику
Общее Последование пастырям
Общее Последование учителям Церкви
Общее Последование девам
Общее Последование святым мужам
Общее Последование святым женам
Общее Последование монахам
Общее Последование творившим дела милосердия
Общее Последование воспитателям
Общее Последование по усопшим
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