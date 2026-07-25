Литургия часов – Ежедневная молитва народа Божия
«Литургия часов» представляет церковную молитву как непрерывное прославление Бога, посредством которого освящается течение дня, исполняется евангельский призыв к неустанной молитве и возносится ходатайство о спасении мира. Ее содержание соединяет псалмы, библейские песни, гимны, чтения и прошения с последовательным воспоминанием тайн Христа, благодаря чему повседневное время верующего включается в литургический ритм всей Церкви.
Издание предназначено не только для священнослужителей и монашествующих, но и для мирян, призванных участвовать в общей молитве Народа Божия. Оно должно служить источником благочестия, оживлять личную молитву, укреплять веру и вводить христианина в церковное переживание литургического года, где каждое время суток, воскресенье, праздник и память святого получают свое место в единой истории спасения.
Литургия часов – Ежедневная молитва народа Божия
Над книгой работала Комиссия по изданию Литургии Часов на русском языке; тексты псалмов и песней адаптированы к современному русскому языку, остальные библейские тексты приведены по Синодальному переводу Священного Писания, Брюссель, 1989. – М.: «Паолине», 2004. – 1715 с.
ISBN 5-900086-27-5
Литургия часов – Содержание
Вступительные документы
Декрет об использовании русского рабочего варианта Литургии Часов
Вступление митрополита Тадеуша Кондрусевича
Декрет Священной Конгрегации Божественного Культа
Апостольская конституция, вводящая в действие обновленное Божественное служение
Общее наставление к Литургии Часов
Глава I. Важность Литургии Часов, или Божественного служения, в жизни Церкви
Молитва Христа
Молитва Церкви
Литургия Часов
О совершающих Литургию Часов
Глава II. Освящение дня: разные литургические Часы
Введение в полное суточное Правило
Хвалы утренние и Вечерня
Час чтений
Бдения
Третий, Шестой и Девятый Часы, или Дневной Час
Повечерие
Объединение молитвы Часов с Мессой или между собой
Глава III. Различные элементы Литургии Часов
Псалмы и их связь с христианской молитвой
Антифоны и другие средства христианского понимания псалмов
Совершение псалмодии
Распределение псалмов
Песни Ветхого и Нового Заветов
Чтение Священного Писания
Чтения Отцов Церкви и церковных писателей
Агиографические чтения
Респонсории
Гимны и другие небиблейские песни
Прошения, Молитва Господня и заключительная молитва
Священное молчание
Глава IV. Различные празднования в течение литургического года
Празднование тайн Господних
Празднование святых
Используемый календарь и выбор Правила
Глава V. Обряды при общем служении Литургии Часов
Различные служения
Пение в Правиле
Литургические таблицы и календарь
Таблица литургических дней в порядке их приоритета
Римский календарь Католической Церкви в России
Таблица передвижных праздников
Последование Времени
Адвент до 16 декабря
Адвент после 16 декабря
Рождественское время до торжества Богоявления
Рождественское время от торжества Богоявления
Великий Пост до субботы пятой недели
Страстная Неделя
Священное Пасхальное Триденствие
Пасхальное время до Вознесения Господня
Пасхальное время после Вознесения Господня
Рядовое время
Господь наш Иисус Христос – Царь Вселенной
Переходящие праздники Господни в Рядовое время
Пресвятая Троица
Пресвятое Тело и Кровь Христа
Святейшее Сердце Иисуса
Обычное последование совершения Литургии Часов
Предначинание
Час чтений
Утреня
Дневной Час
Вечерня
Повечерие
Четырехнедельная Псалтирь
Первая неделя
Вторая неделя
Третья неделя
Четвертая неделя
Завершение дня, или Повечерие
Дополнительная псалмодия Дневного Часа
Частные последования святым
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Общие последования
Освящение храма
Пресвятая Дева Мария
Апостолы
Многие мученики
Один мученик
Пастыри
Учители Церкви
Девы
Святые мужи
Святые жены
Монахи
Творившие дела милосердия
Воспитатели
Усопшие
Приложение
Краткий вариант прошений на Вечерне
Варианты предначинаний к Молитве Господней
Формулы благословений на Утрене и Вечерне
Формулы обряда покаяния на Повечерии
Песни и Евангелия для навечерий
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