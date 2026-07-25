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Литургия часов – Ежедневная молитва народа Божия

Литургия часов – Ежедневная молитва народа Божия
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, CATHOLICISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Liturgical Books

«Литургия часов» представляет церковную молитву как непрерывное прославление Бога, посредством которого освящается течение дня, исполняется евангельский призыв к неустанной молитве и возносится ходатайство о спасении мира. Ее содержание соединяет псалмы, библейские песни, гимны, чтения и прошения с последовательным воспоминанием тайн Христа, благодаря чему повседневное время верующего включается в литургический ритм всей Церкви.

Издание предназначено не только для священнослужителей и монашествующих, но и для мирян, призванных участвовать в общей молитве Народа Божия. Оно должно служить источником благочестия, оживлять личную молитву, укреплять веру и вводить христианина в церковное переживание литургического года, где каждое время суток, воскресенье, праздник и память святого получают свое место в единой истории спасения.

Литургия часов – Ежедневная молитва народа Божия

Над книгой работала Комиссия по изданию Литургии Часов на русском языке; тексты псалмов и песней адаптированы к современному русскому языку, остальные библейские тексты приведены по Синодальному переводу Священного Писания, Брюссель, 1989. – М.: «Паолине», 2004. – 1715 с.
ISBN 5-900086-27-5

Литургия часов – Содержание

  1. Вступительные документы

    • Декрет об использовании русского рабочего варианта Литургии Часов

    • Вступление митрополита Тадеуша Кондрусевича

    • Декрет Священной Конгрегации Божественного Культа

    • Апостольская конституция, вводящая в действие обновленное Божественное служение

  2. Общее наставление к Литургии Часов

    • Глава I. Важность Литургии Часов, или Божественного служения, в жизни Церкви

      • Молитва Христа

      • Молитва Церкви

      • Литургия Часов

      • О совершающих Литургию Часов

    • Глава II. Освящение дня: разные литургические Часы

      • Введение в полное суточное Правило

      • Хвалы утренние и Вечерня

      • Час чтений

      • Бдения

      • Третий, Шестой и Девятый Часы, или Дневной Час

      • Повечерие

      • Объединение молитвы Часов с Мессой или между собой

    • Глава III. Различные элементы Литургии Часов

      • Псалмы и их связь с христианской молитвой

      • Антифоны и другие средства христианского понимания псалмов

      • Совершение псалмодии

      • Распределение псалмов

      • Песни Ветхого и Нового Заветов

      • Чтение Священного Писания

      • Чтения Отцов Церкви и церковных писателей

      • Агиографические чтения

      • Респонсории

      • Гимны и другие небиблейские песни

      • Прошения, Молитва Господня и заключительная молитва

      • Священное молчание

    • Глава IV. Различные празднования в течение литургического года

      • Празднование тайн Господних

      • Празднование святых

      • Используемый календарь и выбор Правила

    • Глава V. Обряды при общем служении Литургии Часов

      • Различные служения

      • Пение в Правиле

  3. Литургические таблицы и календарь

    • Таблица литургических дней в порядке их приоритета

    • Римский календарь Католической Церкви в России

    • Таблица передвижных праздников

  4. Последование Времени

    • Адвент до 16 декабря

    • Адвент после 16 декабря

    • Рождественское время до торжества Богоявления

    • Рождественское время от торжества Богоявления

    • Великий Пост до субботы пятой недели

    • Страстная Неделя

    • Священное Пасхальное Триденствие

    • Пасхальное время до Вознесения Господня

    • Пасхальное время после Вознесения Господня

    • Рядовое время

    • Господь наш Иисус Христос – Царь Вселенной

  5. Переходящие праздники Господни в Рядовое время

    • Пресвятая Троица

    • Пресвятое Тело и Кровь Христа

    • Святейшее Сердце Иисуса

  6. Обычное последование совершения Литургии Часов

    • Предначинание

    • Час чтений

    • Утреня

    • Дневной Час

    • Вечерня

    • Повечерие

  7. Четырехнедельная Псалтирь

    • Первая неделя

    • Вторая неделя

    • Третья неделя

    • Четвертая неделя

  8. Завершение дня, или Повечерие

  9. Дополнительная псалмодия Дневного Часа

  10. Частные последования святым

    • Январь

    • Февраль

    • Март

    • Апрель

    • Май

    • Июнь

    • Июль

    • Август

    • Сентябрь

    • Октябрь

    • Ноябрь

    • Декабрь

  11. Общие последования

    • Освящение храма

    • Пресвятая Дева Мария

    • Апостолы

    • Многие мученики

    • Один мученик

    • Пастыри

    • Учители Церкви

    • Девы

    • Святые мужи

    • Святые жены

    • Монахи

    • Творившие дела милосердия

    • Воспитатели

    • Усопшие

  12. Приложение

    • Краткий вариант прошений на Вечерне

    • Варианты предначинаний к Молитве Господней

    • Формулы благословений на Утрене и Вечерне

    • Формулы обряда покаяния на Повечерии

    • Песни и Евангелия для навечерий

Views 53
Rating 5.0 / 5
Added 25.07.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

B
brat Andron 5 hours ago
спасибо за книгу

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