«Литургия часов» представляет церковную молитву как непрерывное прославление Бога, посредством которого освящается течение дня, исполняется евангельский призыв к неустанной молитве и возносится ходатайство о спасении мира. Ее содержание соединяет псалмы, библейские песни, гимны, чтения и прошения с последовательным воспоминанием тайн Христа, благодаря чему повседневное время верующего включается в литургический ритм всей Церкви.

Издание предназначено не только для священнослужителей и монашествующих, но и для мирян, призванных участвовать в общей молитве Народа Божия. Оно должно служить источником благочестия, оживлять личную молитву, укреплять веру и вводить христианина в церковное переживание литургического года, где каждое время суток, воскресенье, праздник и память святого получают свое место в единой истории спасения.

Литургия часов – Ежедневная молитва народа Божия

Над книгой работала Комиссия по изданию Литургии Часов на русском языке; тексты псалмов и песней адаптированы к современному русскому языку, остальные библейские тексты приведены по Синодальному переводу Священного Писания, Брюссель, 1989. – М.: «Паолине», 2004. – 1715 с.

ISBN 5-900086-27-5

Литургия часов – Содержание