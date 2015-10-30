Прочесть эту книгу будет полезно не только белорусам, но и украинцам, русским - в этой книге паказана часть нашей общей истории, разбиты многие мифы имперской пропаганды...

От автора. Далеко не каждый народ смог создать своё государство. Нашим далёким предкам это удалось. Народ же, потерявший свою государственность, становится безликим расходным материалом истории. Судьба литвинов — предков современных белорусов — тому яркая иллюстрация. Главной причиной многострадальности белорусов в прошлом было то, что их судьбою в своих интересах распоряжались другие. Мы должны перестать быть «многострадальным народом». Мы должны взять свою судьбу в собственные руки. Главный инструмент для осуществления этого — собственное государство.

Литвин Игорь - Наш «затерянный мир». Некоторые страницы белорусской истории. Часть I

Игорь Литвин

Минск, 2015. — 290 с.

Литвин Игорь - Наш «затерянный мир». Некоторые страницы белорусской истории. Часть I - Содержание

1. Вступление

2. Современность

3. История

4. Начало белорусской иcтории

5. Всеслав Чародей

6. Контроль над торговым путём "из варяг в греки"

7. Славяне между двух огней. Необходимость создания ВКЛ

8. Литва и Русь

9. Начало Виленского периода

10. Поле нашей славы

11. Поле нашей скорби

12 . Тевтонский орден

13. Грюнвальдская битва

14. Европа после Грюнвальда

15. Кто убил Витовта?

Литвин Игорь - Наш «затерянный мир». Некоторые страницы белорусской истории. Часть I - Литва и Русь

История нашего региона изобилует событиями, кардинально менявшими государства живших здесь народов. Так уж получилось, что названия «Литва» и «Русь» перемещались по карте вслед за политическими изменениями. Русью долгое время считалась территория, сейчас находящаяся на Украине. Сейчас же название «Русь» привязано к другому государству. То же и с названием «Литва» — когда-то оно было привязано к территории современной Беларуси. Так уж получилось, что в царской и советской историографии стремились лишить белорусов исторических корней, стереть память о своей государственности. На советских (да и современных) картах «Литвою» называют территорию современной Литовской Республики. Тем не менее современная «Литва» (без Виленского края) — это Жемайтия, одно из последних включений в «Литву» летописную. В те времена, когда ВКЛ существовало, «Литвою» называли либо всё государство, либо белорусские земли, чётко отделяя от них балтскую Жемайтию (Самогитию, как тогда говорили), лежавшую на северо-западе. Используя последствия царской политики, современные литовцы занимаются «приватизацией» истории ВКЛ. При этом ставят знак равенства между современными литовцами и жителями ВКЛ — литвинами. Следует вспомнить, что древняя столица ВКЛ Вильно досталась литовцам совсем недавно: в октябре 1939 года, благодаря И. В. Сталину. Среди жителей Вильно представители современной литовской национальности составляли тогда всего 3%. Следует пояснить, что Литовская Республика имеет такое же

отношение к Великому Княжеству Литовскому, как и современная Македония к империи Александра Македонского, т. е. составляет мизерную часть когда-то огромного государства, при более чем спорных правах на историческое наследие. Площадь территории ВКЛ превышала 900 тысяч квадратных километров. Современная Литовская Республика в 13,8 раза меньше.

ВКЛ включало в себя не только все земли Беларуси, но и значительную часть современных Литвы, Латвии, России, Украины, Молдавии и Польши. Основные территории современной Литовской Республики — это Жемайтия, Дзукия и Аукштайтия. То, что эти земли не являлись всем княжеством, видно даже из титула правителей: великий князь литовский, русский и жамойтский. Для князей ВКЛ прибалтийская территория хотя и являлась важной для разделения сухопутных границ Тевтонского и Ливонского орденов, но в политической борьбе того времени была лишь разменной монетой. Самый знаменитый и почитаемый великий князь литовский — Витовт — отдавал Жемайтию Тевтонскому ордену четырежды (в 1384, 1390, 1398 и 1404 гг.)! Надо ли напоминать, что всякий раз тевтоны устраивали в Жемайтии насильственное крещение, сопровождаемое резнёй, взятием в заложники балтов и их уничтожением? Такую политику Витовта в отношении балтского населения нельзя назвать иначе как геноцид. Витовт не только поощрял там восстания, но и, откликаясь на просьбы балтов, по частям забирал эти поредевшие территории в ВКЛ уже как избавитель от тевтонской агрессии. Чего это стоило балтам — его не заботило.

Во времена своего образования ВКЛ было «плавильным котлом наций»: местное население, беженцы из полабских и прусских земель. Там были и славяне, и балты. Но почему мы вдруг должны считать главными балтов? На основании чего? Источники говорят скорее об обратном — доминировали славяне.