Читатели Эсхатоса поучаствовали в проекте по изготовлению и получению электронного файла очень редкой книги - 5-го тома Ливанова "Раскольники и острожники" - ценного издания по религиоведению и истории религии в России.

Сейчас есть возможность скачать 4 тома этого издания и заказать 5-й том по целевой программе.

Федор Васильевич Ливанов - Раскольники и острожники - 5 томов

Первый том 456 стр. (38 Мб), год издания 1868

Второй том 819 стр. (71 Мб), год издания 1870

Третий том 626 стр. (69 Мб), год издания 1872

Четвертый том 655 стр. (65 Мб), год издания 1873

Пятый том, 520 стр., год издания 1875

Сочинение Федора Васильевича Ливанова в четырех томах "Раскольники и острожники" об истории русской церкви, а точнее тех течений в ней (и около нее) , которые сейчас бы назвали "секты", а тогда называли "раскольники". Духоборцы, молокане, скопцы, хлысты и др. Их история, вера, лидеры.

Ливанов Ф.В. Раскольники и острожники. В 5т. Т.2 (2-е изд.), Т.4. СПб.,1872-1873. VII, 620; ХХХII, 504, 118с. Скандальный труд русского прозаика, публициста Федора Васильевича Ливанова (умер в 1879г.). Первый том выдержал четыре переиздания (4-е изд. в 1872г.), второй том - два переиздания (2-е изд. в 1872г.).

Ливанова незаслуженно обвиняли в несостоятельности его претензий на открытие фактов раскола, в незнании догматики раскола и различных сект, их быта.

Ф. Достоевский, следивший за скандалом вокруг Ливанова, использовал его в качестве одного из прототипов Петра Верховенского.

Тираж 5 тома "Раскольников.." (М.,1875) был сожжен (сохранившиеся 10 экз. стали библиографической редкостью) по причине "заимствования из секретных архивов",

"крайне неудобные...по тону и выражению циничные выходки автора" (Добровольский Л. Запрещ. книга в России. М.,1962, с.119-20).

По тем же причинам не получил разрешения в моск. ценз. комитете 6-ой том, что привело Ливанова к разорению и привлечению по векселям к судебной ответственности. Издание представляет историческую ценность."

В настоящее время собрание сочинений Ливанова является настоящей энциклопедией по расколам, равной которых нет, книги ждут своего периздания, 4 тома существуют и могут быть изданы в современной транскрипции, а вот пятый том...

www.gelos.ru

Том пятый - величайшая редкость, так как был уничтожен; но достоверно известно, что случайно, до предписания об уничтожении его, несколько экземпляров сей книги попали на книжный рынок.

Вот о нем мы и ведем речь!

Федор Васильевич Ливанов - Раскольники и острожники - том 5 - Очерки и рассказы

СПб, типография д-ра М. Хана, 1875 год

Федор Васильевич Ливанов - Раскольники и острожники - том 5 - Очерки и рассказы - Содержание

Содержание тома представлено на картинках.