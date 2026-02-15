Читатели Эсхатоса поучаствовали в проекте по изготовлению и получению электронного файла очень редкой книги - 5-го тома Ливанова "Раскольники и острожники" - ценного издания по религиоведению и истории религии в России.
Сейчас есть возможность скачать 4 тома этого издания и заказать 5-й том по целевой программе.
Федор Васильевич Ливанов - Раскольники и острожники - 5 томов
Первый том 456 стр. (38 Мб), год издания 1868
Второй том 819 стр. (71 Мб), год издания 1870
Третий том 626 стр. (69 Мб), год издания 1872
Четвертый том 655 стр. (65 Мб), год издания 1873
Пятый том, 520 стр., год издания 1875
Сочинение Федора Васильевича Ливанова в четырех томах "Раскольники и острожники" об истории русской церкви, а точнее тех течений в ней (и около нее) , которые сейчас бы назвали "секты", а тогда называли "раскольники". Духоборцы, молокане, скопцы, хлысты и др. Их история, вера, лидеры.
Ливанов Ф.В. Раскольники и острожники. В 5т. Т.2 (2-е изд.), Т.4. СПб.,1872-1873. VII, 620; ХХХII, 504, 118с. Скандальный труд русского прозаика, публициста Федора Васильевича Ливанова (умер в 1879г.). Первый том выдержал четыре переиздания (4-е изд. в 1872г.), второй том - два переиздания (2-е изд. в 1872г.).
Ливанова незаслуженно обвиняли в несостоятельности его претензий на открытие фактов раскола, в незнании догматики раскола и различных сект, их быта.
Ф. Достоевский, следивший за скандалом вокруг Ливанова, использовал его в качестве одного из прототипов Петра Верховенского.
Тираж 5 тома "Раскольников.." (М.,1875) был сожжен (сохранившиеся 10 экз. стали библиографической редкостью) по причине "заимствования из секретных архивов",
"крайне неудобные...по тону и выражению циничные выходки автора" (Добровольский Л. Запрещ. книга в России. М.,1962, с.119-20).
По тем же причинам не получил разрешения в моск. ценз. комитете 6-ой том, что привело Ливанова к разорению и привлечению по векселям к судебной ответственности. Издание представляет историческую ценность."
В настоящее время собрание сочинений Ливанова является настоящей энциклопедией по расколам, равной которых нет, книги ждут своего периздания, 4 тома существуют и могут быть изданы в современной транскрипции, а вот пятый том...
Том пятый - величайшая редкость, так как был уничтожен; но достоверно известно, что случайно, до предписания об уничтожении его, несколько экземпляров сей книги попали на книжный рынок.
Вот о нем мы и ведем речь!
Федор Васильевич Ливанов - Раскольники и острожники - том 5 - Очерки и рассказы
СПб, типография д-ра М. Хана, 1875 год
Федор Васильевич Ливанов - Раскольники и острожники - том 5 - Очерки и рассказы - Содержание
Содержание тома представлено на картинках.
Хочу подчекрнуть, что наш файл 5-го тома отличается от всех своих аналогов, имеющихся в интернете. В отличие от них он иллюстрирован и сделан максимально качественно с использованием собственных ксерокопий. На сегодня это лучший из доступных электронных вариантов этой книги.
"Раскольники и острожники. Очерки и рассказы". Ф.В. Ливанов.
СПб., типография М.Хана. 1871-1873 гг.
Четыре тома в полукожаных переплетах 20-го века. С сохранением оригинальных издательских обложек, что встречается крайне редко. Формат: 24.5x16.5см.
Редкое издание! См. каталог Н.Березина «Русские книжные редкости» 1902г. - №305.
«Раскольники и острожники» — произведение известного публициста и прозаика Федора Васильевича Ливанова (?–1879). Исключительно интересный материал он почерпнул из архивных дел о раскольниках, находясь на службе в Министерстве внутренних дел. Сухие факты автор дополнил выписками из различных сочинений о расколе (без указания источников). В результате получилось литературное произведение, которое в свое время имело огромный успех у читающей публики.
Книга Ф.В.Ливанова, как и его личность, невероятно противоречива, в свое время она была очень популярна, и вместе с тем, стала источником сильнейших скандалов, заканчивавшихся в суде.
Ф. М. Достоевский, следивший за скандалом вокруг фигуры Ливанова, использовал его в качестве одного из прототипов Петра Верховенского в своем романе «Братья Карамазовы».
Очерки и рассказы были выпущены отдельными сборниками. Первый том выдержал четыре переиздания (4-е изд. в 1872 г.), второй — два (2-е изд. в 1872 г.). Исследование Ф. В. Ливанова вышло в четырех томах.
Т. 1. Изд. 4-е, вновь пересмотр, автором, испр. и добавл. Спб., тип. М. Хана, 1872. XXXII, 598 стр.
Т. 2. Изд. 2-е. Спб., тип. М. Хана, 1872. VIII, 620 стр.
Т. 3. Изд. 1-е. Спб., 1872 (на обл.: 1871). XIV, [2], 626 стр..
Т. 4. Изд. 1-е. Спб., 1873 - 504 стр. С прил. известного у раскольников каталога Павла Любопытного. + 120 стр.
В своей книге Ф.Ливанов обратился к истории старообрядчества и «сектантства», а также к деятельности целого ряда известных в истории староверия личностей. Среди них - представители династии купцов-миллионеров Морозовых, принадлежавших к федосеевскому согласию, в частности, Савва и Тимофей Морозовы. Ливанов обрушивается на Елисея Морозова, рассмотрены его взгляды на пришествие Антихриста в мир. Весьма интересен очерк о В.А.Сапелкине, бывшем старообрядце, намеревавшемся в середине XIX века установить на Рогожском кладбище единоверие. В книге помещены «разоблачительные» истории о купцах Рахмановых и Козьме Терентьевиче Солдатенкове, - желавших купить своим богатством все, даже свою старообрядческую иерархию из заграницы, и готовивших, по мнению Ливанова, план цареубийства. Раскрываются тайные связи старообрядцев с зарубежным политическим подпольем, с лондонскими «сидельцами» - Герценом и Огаревым. Здесь автор выступает уже с конспирологических позиций, видя в староверах угрозу самодержавию и государству. Одна из центральных тем третьего тома – история московского Преображенского кладбища, известнейшего старообрядческого центра. Ф.Ливанов осветил ее на протяжении ста лет существования кладбища. Показана обрядовая жизни бегунов (странников), отношение Петра I к староверам. В четвертом томе опубликован интереснейший словарь старообрядческих отцов и учителей, составленный в первой половине XIX века Павлом Любопытным. В словаре помещены биографические сведения о крупных деятелях беспоповского старообрядчества (поморцах, федосеевцах, филипповцах), начиная со второй половины XVII века, а также об их сочинениях с краткими аннотациями к каждому из них.
Любопытно мнение Н. С. Лескова о литературной деятельности Ф. В. Ливанова и его труде «Раскольники и острожники».
Доступ к разбору и разработке раскольничьих дел был, по распоряжению министра внутренних дел П. А. Валуева, «открыт покойному Федору Васильевичу Ливанову... Дел раскольничьих Ф. В. Ливанов не привел в ту ясность, какой предполагалось достичь обстоятельным их разбором, но плодом его знакомства с министерскими архивами зато вышло злохудожественное сочинение «Раскольники и острожники». В этой скандалезной и шельмоватой книге были глубоко оскорблены и обесславлены многие из достоуважаемых людей в московском купечестве, начиная с Морозовых и Кузьмы Терентьевича Солдатенкова, а появлению этого сочинения предшествовали еще более скандалезные истории вымогательства и шантажа, вскрывать которые еще не наступило время». («Народники и расколоведы на службе».— Н. С. Лесков. Собр. соч., XI. М., 1958, стр. 43).
