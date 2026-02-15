Ливанов - Раскольники и острожники - 5 томов

Федор Васильевич Ливанов - Раскольники и острожники - том 5 - Очерки и рассказы
Читатели Эсхатоса поучаствовали в проекте по изготовлению и получению электронного файла очень редкой книги - 5-го тома Ливанова "Раскольники и острожники" - ценного издания по религиоведению и истории религии в России.

Сейчас есть возможность скачать 4 тома этого издания и заказать 5-й том по целевой программе.

Федор Васильевич Ливанов - Раскольники и острожники - 5 томов

  • Первый том 456 стр. (38 Мб), год издания 1868

  • Второй том 819 стр. (71 Мб), год издания 1870

  • Третий том 626 стр. (69 Мб), год издания 1872

  • Четвертый том 655 стр. (65 Мб), год издания 1873

  • Пятый том, 520 стр., год издания 1875

Сочинение Федора Васильевича Ливанова в четырех томах "Раскольники и острожники" об истории русской церкви, а точнее тех течений в ней (и около нее) , которые сейчас бы назвали "секты", а тогда называли "раскольники". Духоборцы, молокане, скопцы, хлысты и др. Их история, вера, лидеры.

Ливанов Ф.В. Раскольники и острожники. В 5т. Т.2 (2-е изд.), Т.4. СПб.,1872-1873. VII, 620; ХХХII, 504, 118с. Скандальный труд русского прозаика, публициста Федора Васильевича Ливанова (умер в 1879г.). Первый том выдержал четыре переиздания (4-е изд. в 1872г.), второй том - два переиздания (2-е изд. в 1872г.).

Ливанова незаслуженно обвиняли в несостоятельности его претензий на открытие фактов раскола, в незнании догматики раскола и различных сект, их быта.

Ф. Достоевский, следивший за скандалом вокруг Ливанова, использовал его в качестве одного из прототипов Петра Верховенского.

Тираж 5 тома "Раскольников.." (М.,1875) был сожжен (сохранившиеся 10 экз. стали библиографической редкостью) по причине "заимствования из секретных архивов",

"крайне неудобные...по тону и выражению циничные выходки автора" (Добровольский Л. Запрещ. книга в России. М.,1962, с.119-20).

По тем же причинам не получил разрешения в моск. ценз. комитете 6-ой том, что привело Ливанова к разорению и привлечению по векселям к судебной ответственности. Издание представляет историческую ценность."

В настоящее время собрание сочинений Ливанова является настоящей энциклопедией по расколам, равной которых нет, книги ждут своего периздания, 4 тома существуют и могут быть изданы в современной транскрипции, а вот пятый том...

Том пятый - величайшая редкость, так как был уничтожен; но достоверно известно, что случайно, до предписания об уничтожении его, несколько экземпляров сей книги попали на книжный рынок.

Вот о нем мы и ведем речь!

Федор Васильевич Ливанов - Раскольники и острожники - том 5 - Очерки и рассказы

СПб, типография д-ра М. Хана, 1875 год
Федор Васильевич Ливанов - Раскольники и острожники - том 5 - Очерки и рассказы - Содержание

Федор Васильевич Ливанов - Раскольники и острожники - том 5

Федор Васильевич Ливанов - Раскольники и острожники - том 5 - Содержание

Comments (7 comments)

ecbantonkom 8 years ago

Хочу подчекрнуть, что наш файл 5-го тома отличается от всех своих аналогов, имеющихся в интернете. В отличие от них он иллюстрирован и сделан максимально качественно с использованием собственных ксерокопий. На сегодня это лучший из доступных электронных вариантов этой книги.
esihitos 9 years ago
Спасибо за качественные файлы и проделанный труд.

"Раскольники и острожники. Очерки и рассказы". Ф.В. Ливанов.
СПб., типография М.Хана. 1871-1873 гг.
Четыре тома в полукожаных переплетах 20-го века. С сохранением оригинальных издательских обложек, что встречается крайне редко. Формат: 24.5x16.5см.

Редкое издание! См. каталог Н.Березина «Русские книжные редкости» 1902г. - №305.

«Раскольники и острожники» — произведение известного публициста и прозаика Федора Васильевича Ливанова (?–1879). Исключительно интересный материал он почерпнул из архивных дел о раскольниках, находясь на службе в Министерстве внутренних дел. Сухие факты автор дополнил выписками из различных сочинений о расколе (без указания источников). В результате получилось литературное произведение, которое в свое время имело огромный успех у читающей публики.

Книга Ф.В.Ливанова, как и его личность, невероятно противоречива, в свое время она была очень популярна, и вместе с тем, стала источником сильнейших скандалов, заканчивавшихся в суде.

Ф. М. Достоевский, следивший за скандалом вокруг фигуры Ливанова, использовал его в качестве одного из прототипов Петра Верховенского в своем романе «Братья Карамазовы».

Очерки и рассказы были выпущены отдельными сборниками. Первый том выдержал четыре переиздания (4-е изд. в 1872 г.), второй — два (2-е изд. в 1872 г.). Исследование Ф. В. Ливанова вышло в четырех томах.

Т. 1. Изд. 4-е, вновь пересмотр, автором, испр. и добавл. Спб., тип. М. Хана, 1872. XXXII, 598 стр.
Т. 2. Изд. 2-е. Спб., тип. М. Хана, 1872. VIII, 620 стр.
Т. 3. Изд. 1-е. Спб., 1872 (на обл.: 1871). XIV, [2], 626 стр..
Т. 4. Изд. 1-е. Спб., 1873 - 504 стр. С прил. известного у раскольников каталога Павла Любопытного. + 120 стр.

В своей книге Ф.Ливанов обратился к истории старообрядчества и «сектантства», а также к деятельности целого ряда известных в истории староверия личностей. Среди них - представители династии купцов-миллионеров Морозовых, принадлежавших к федосеевскому согласию, в частности, Савва и Тимофей Морозовы. Ливанов обрушивается на Елисея Морозова, рассмотрены его взгляды на пришествие Антихриста в мир. Весьма интересен очерк о В.А.Сапелкине, бывшем старообрядце, намеревавшемся в середине XIX века установить на Рогожском кладбище единоверие. В книге помещены «разоблачительные» истории о купцах Рахмановых и Козьме Терентьевиче Солдатенкове, - желавших купить своим богатством все, даже свою старообрядческую иерархию из заграницы, и готовивших, по мнению Ливанова, план цареубийства. Раскрываются тайные связи старообрядцев с зарубежным политическим подпольем, с лондонскими «сидельцами» - Герценом и Огаревым. Здесь автор выступает уже с конспирологических позиций, видя в староверах угрозу самодержавию и государству. Одна из центральных тем третьего тома – история московского Преображенского кладбища, известнейшего старообрядческого центра. Ф.Ливанов осветил ее на протяжении ста лет существования кладбища. Показана обрядовая жизни бегунов (странников), отношение Петра I к староверам. В четвертом томе опубликован интереснейший словарь старообрядческих отцов и учителей, составленный в первой половине XIX века Павлом Любопытным. В словаре помещены биографические сведения о крупных деятелях беспоповского старообрядчества (поморцах, федосеевцах, филипповцах), начиная со второй половины XVII века, а также об их сочинениях с краткими аннотациями к каждому из них.

Любопытно мнение Н. С. Лескова о литературной деятельности Ф. В. Ливанова и его труде «Раскольники и острожники».

Доступ к разбору и разработке раскольничьих дел был, по распоряжению министра внутренних дел П. А. Валуева, «открыт покойному Федору Васильевичу Ливанову... Дел раскольничьих Ф. В. Ливанов не привел в ту ясность, какой предполагалось достичь обстоятельным их разбором, но плодом его знакомства с министерскими архивами зато вышло злохудожественное сочинение «Раскольники и острожники». В этой скандалезной и шельмоватой книге были глубоко оскорблены и обесславлены многие из достоуважаемых людей в московском купечестве, начиная с Морозовых и Кузьмы Терентьевича Солдатенкова, а появлению этого сочинения предшествовали еще более скандалезные истории вымогательства и шантажа, вскрывать которые еще не наступило время». («Народники и расколоведы на службе».— Н. С. Лесков. Собр. соч., XI. М., 1958, стр. 43).
Цена: 380000 руб.
romashulia 10 years ago

Все работает, спасибо!
esxatos 10 years ago

Второй том закачан по-новому!
romashulia 10 years ago

обновите, пожалуйста второй том, он не открывается.
kbc333 10 years ago
Проблемы с архивом второго тома
hso 10 years ago
Антон, добрый вечер!
К сожалению архив 2-го тома не раскрывается. Можно обновить?

