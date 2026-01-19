О’Гилви - Вы любимы и прощены

Эта книга — нежное и одновременно мощное лекарство для тех, кто устал нести бремя прошлых ошибок. Ллойд Джон О’Гилви, известный своей способностью говорить прямо к сердцу, утверждает: самая важная новость в мире заключается в том, что Бог уже принял нас. Автор убедительно доказывает, что христианство — это не религия усилий и достижений, а принятие дара. Книга помогает читателю разрушить внутренние барьеры, которые мешают почувствовать тепло Божьей заботы. Это призыв оставить попытки самосовершенствования ради одобрения и вместо этого начать жить из состояния полноты и покоя, которые дает осознание того, что вы «любимы и прощены».

Фресно, США: Издательство «Логос», 1994. - Христианское общество «Библия для всех». – 196 с.

ISBN 3-927767-46-8

Предисловие

Глава 1. Вы Найдете Ответы На Вопросы Жизни. Послание к Колоссянам 1:1-18. «Возрастая в познании Бога»

Глава 2. Бог Даст Нашим Душам То, В Чем Они Нуждаются. Послание к Колоссянам 1:19-23 «Умиротворив через Него, Кровию креста Его»

Глава 3. Вы Можете Жить Полнокровной Жизнью. Послание к Колоссянам 1:24-29 «Христос в вас, упование славы»

Глава 4. Молитвой Вы Можете Освободить Других. Послание к Колоссянам 2:1-5 «Христос, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения»

Глава 5. Его Полнота Заполняет Вашу Пустоту. Послание к Колоссянам 2:6-12 «Вы имеете полноту в Нем»

Глава 6. Вы Можете Избавиться От Неудач. Послание к Колоссянам 2:18-15 "И вас ... оживил вместе с Ним"

Глава 7. Вы Можете Переступать Через Границы "Можно” и "Нельзя". Послание К Колоссянам 2:16-23 "Вы со Христом умерли для стихии мира"

Глава 8. Вы Обладаете Секретом Победоносной Жизни. Послание к Колоссянам 3:1-11 «О горнем помышляйте, а не о земном»

Глава 9. Вы Можете Жить Так, Как Жил Иисус. Послание к Колоссянам 3:12-17 «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий»

Глава 10. Вы Можете Изменять Личные Отношения. Послание к Колоссянам 3:18-4:1 «Ибо вы служите Господу Христу»

Глава 11. Вы Можете «Гореть» За Христа. Послание К Колоссянам 4:2-6. «Молитесь чтобы Бог отверз нам дверь для слова»