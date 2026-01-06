Мартин Ллойд-Джонс - Бог Отец - Бог Сын

После войны доктор Ллойд-Джонс каждую пятницу по вечерам проводил беседы в одном из залов Вестминстерской часовни в Лондоне. На этих беседах обсуждались практические стороны христианской жизни, и на них всегда приходило множество людей. Разъяснение возникающих там вопросов требовало всесторонних библейских знаний, и часто в конце беседы затрагивались доктрины, рассмотрением которых доктору приходилось заканчивать свои выступления. Частично по этой причине, частично из-за того, что зал был слишком маленьким для такого количества слушателей, но, скорее всего, из-за того, что очень многие люди задавали доктору Ллойд-Джонсу вопросы о библейских доктринах, он счел нужным перенести вечерние встречи по пятницам в зал богослужений и прочитать серию лекций по этой важнейшей теме. Он занимался этим с 1952 по 1955 год, после чего приступил к своей магистерской серии лекций по Посланию к Римлянам, которые продолжал читать до выхода на пенсию в 1968 году. Лекции о библейских доктринах были очень высоко оценены большим числом слушателей, свидетельствовавших в течение многих лет о том, как, благодаря этим лекциям, их христианская жизнь изменилась к лучшему.

Впоследствии доктор с воодушевлением проповедовал о доктринах во время своего постоянного служения проповедника. «Если люди хотят узнать о какой-либо конкретной доктрине, они могут воспользоваться учебником по теологии», — сказал он однажды. Однако огромное преимущество его лекций заключалось в том, что они не носили сухого академического характера. Доктор Ллойд-Джонс был, прежде всего, проповедником, и это проявляется во всех его лекциях.

Он был также пастором и хотел, чтобы люди разделяли его чувство восхищения и признательности Богу за чудесное откровение Евангелия, поэтому его язык ясен и прост, не перегружен сложной академической терминологией. Подобно Тиндейлю, доктор Ллойд-Джонс хотел, чтобы истина была выражена словами, «понятными простому народу». В то же время он не хотел, чтобы его слова оставались только в уме слушателей, и поэтому в каждой лекции говорится о необходимости практического применения знаний, что является показателем того, затронуты сердце и воля человека или нет. Желание прославить Бога было главным мотивом, побуждающим его читать лекции.

Те, кто слышали проповеди доктора Ллойд-Джонса и читали его книги, познакомившись с его лекциями, увидят, что некоторые взгляды проповедника с годами менялись и акценты не всегда оставались теми же. Но все это является частью богатства его служения, как и многих великих проповедников прошлого. В то же время в отношении существенных, фундаментальных истин Слова Божия во взглядах Ллойд-Джонса не произошло никаких перемен, и «труба его не издает фальшивых звуков».

Ллойд-Джонс Мартин - Бог Отец, Бог Сын

"Добра Новына"- Xарьков; Д. Ф. Ткаченко, 2001. - 336 с.

ISBN 966-95873-0-1

Dr Martyn Lloyd-Jones God the Father, God the Son

Мартин Ллойд-Джонс- Бог Отец, Бог Сын - Содержание

Предисловие

Мои цель и метод Откровение Авторитет Библии Как мы находим доктрины Существование и бытие Бога Атрибуты абсолютной Личности Бога Нравственные атрибуты Бога Имена Бога и Святая Троица Вечные установления Бога Ангелы Диавол и падшие ангелы Сотворение мира Провидение Сотворение человека Образ Божий в человеке Грехопадение Потомство Адама и первородный грех Первородная греховность Спасение: вечный план Божий Завет благодати в Ветхом Завете Завет благодати в Новом Завете Господь Иисус Христос Воплощение Доказательства божественной и человеческой природы Христа Богочеловек: доктрина Христос Пророк Христос Священник Искупление Заместительная жертва Необходимость искупления Христос торжествующий Благословения нового завета Христос Царь

Ллойд-Джонс Мартин. Бог Дух Святой Пер. с англ. - Xарьков; Д. Ф. Ткаченко, 2001. - 256 с. ISBN 966-95873-2-8 Dr Martyn Lloyd Jones God the Holy Spirit Мартин Ллойд-Джонс- Бог Дух Святой - Содержание Предисловие Введение Личность Святого Духа Божество Святого Духа Творение и общая благодать Значение Пятидесятницы Общая работа Святого Духа Работа Святого Духа в искуплении Действенный призыв Возрождение — новая направленность Новое рождение Дитя Божие во Христе Союз со Христом Обращение Покаяние Спасающая вера Уверенность в спасении Оправдание верой Усыновление Освящение: различные взгляды Освящение: работа Божья и наша Всемогущественное действие Святого Духа Освящение в свете Рим. 6-8 Крещение и исполнение Духом Дальнейшие размышления о крещении Духом Запечатление и залог Дары Святого Духа

Первый вопрос, с которым мы сталкиваемся, касается отношения между Церковью и Царством Божьим. В Библии мы находим учение о Царстве и о Церкви. Не все христиане четко представляют эти два понятия. В значительной мере это происходит по вине католической церкви. Согласно ее вероучению, Церковь и есть Царство Божье, и католики, настаивая на этом, претендуют на господство во всех сферах жизни. Вы помните, как в средние века католическая церковь управляла королями и принцами, государствами и армиями на том основании, что она, являясь якобы Царством Божьим, занимает верховное положение в мире. Некоторая тенденция к этому наблюдается и сегодня. Первый вопрос, с которым мы сталкиваемся, касается отношения между Церковью и Царством Божьим. В Библии мы находим учение о Царстве и о Церкви. Не все христиане четко представляют эти два понятия. В значительной мере это происходит по вине католической церкви. Согласно ее вероучению, Церковь и есть Царство Божье, и католики, настаивая на этом, претендуют на господство во всех сферах жизни. Вы помните, как в средние века католическая церковь управляла королями и принцами, государствами и армиями на том основании, что она, являясь якобы Царством Божьим, занимает верховное положение в мире. Некоторая тенденция к этому наблюдается и сегодня. Итак, мы должны ясно видеть суть отношения между Церковью и Царством. Что же такое Царство Божье? Лучше всего его определить как правление Бога. Оно присутствует там, где правит Бог. Вот почему наш Господь говорил, что, благодаря Его служению, «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лук. 17:21), а также: «Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло вас Царствие Божие» (Лук. 11:20). Итак, если мы понимаем Царство Божье как правление и господство Бога, то оно уже было на земле во времена Иисуса Христа. И сейчас оно присутствует там, где Иисус Христос признается Господом. Но оно придет еще в большей полноте, когда все люди без исключения будут вынуждены признать Его господство. Поэтому мы можем сказать, что Царство пришло, что оно среди нас и что оно еще грядет.